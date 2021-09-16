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Дмитрий Шпенов

Украине нужна новая промышленная политика

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

16 сентября, 15:17
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Промышленность по-прежнему остается "нелюбимым ребенком" власти. С 2014 года промышленная политика в Украине проводилась настолько невыразительно, что по большому счету отсутствовала. Чего только стоит упразднение профильного министерства и последующая попытка его реанимации. Уж чего-чего, а "последовательности" нашей власти не занимать. Сегодня стране, как никогда, нужна эффективная промышленная политика, именно она может стать драйвером экономического роста. Однако акценты такой политики необходимо менять.

Украинская промышленная политика должна стать зеленой со всеми вытекающими из этого последствиями. В конце июля правительство утвердило излишне амбициозный, на мой взгляд, Национально-определенный вклад Украины в исполнение Парижского соглашения (НОВ2). В этом документе наша страна взяла на себя обязательства сократить до 2030 года выбросы парниковых газов на 65%. Реалистичность таких обязательств выглядит сомнительной, но так или иначе их нужно выполнять.

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Для этого необходимо очень тесное взаимодействие между властью и бизнесом. Дело в том, что экологическая модернизация промышленного производства требует колоссальных инвестиций. Промышленникам будет не под силу своими силами реализовать необходимые экологические проекты. Общий объем помощи промышленности, который планирует выделить ЕС до 2030 года составляет 1 трлн евро. Наш показатель – ноль евро, и лишь одна строка о привлечении денег международных доноров.

Бросать бизнес на произвол судьбы – большая ошибка украинской власти. Ошибка, которую можно и нужно исправить. Нужно идти в ногу со временем: переориентировать отечественную промышленную политику на достижение углеродной нейтральности, энергоэффективности, повышения производительности труда и конкурентоспособности конечной продукции.

Зеленая ориентация позволит привлечь инвестиции в новые технологии, создать новые рабочие места и выйти на новые рынки сбыта.

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Все перечисленное выполнимо, если государство поймет, что стоит по одну сторону с бизнесом. Ведь декарбонизация и зеленый переход – это глобальные вызовы не для промышленности, а для Украины в целом. Кроме всего прочего, зеленая экономика повысит спрос на инженерный персонал и высокооплачиваемых специалистов в сфере R&D и IT. Это позволит ограничить трудовую миграцию и вдохнуть новую жизнь в промышленные регионы.

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