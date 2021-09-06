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Дмитрий Шпенов

Украине срочно необходимо ввести мораторий на экспорт лома

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

6 сентября, 13:12
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Эксперты прогнозируют непростую осень для украинской экономики. Высокий уровень инфляции и рост цен на энергоносители могут нарушить экономическую стабильность. Но это далеко не все проблемы, на которые стоит обратить внимание власти. В металлургии назревает кризис – пожар, который может к концу года перекинуться на всю экономику и ввергнуть ее в новый цикл кризиса.

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С начала года в мире стремительно растут цены на лом – стратегически важное сырье для национальной металлургии. К середине 2021 года цена на лом достигла 500 долл./т, и украинские ломозаготовители массово и бесконтрольно начали вывозить его из страны. За январь – июль из Украины было экспортировано 335 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расчет металлургов на сдерживающее влияние экспортной пошлины в 58 евро/т не оправдался. Цена на лом настолько высока, что даже с учетом уплаты пошлины ломозаготовители все равно получают сверхприбыль. Форсированный экспорт лома привел к тому, что в Украине сформировался дефицит этого сырья. Меткомбинаты официально заявили, что если экспорт лома продолжится такими же темпами, то в ближайшее время начнутся остановки заводов.

В этом случае до конца 2021 года Украина потеряет 1,5 млрд долл. валютных поступлений. Снижение объемов производства приведет к уменьшению суммы уплаченных налогов и росту безработицы. На восстановление после кризиса у металлургии уйдут многие месяцы, в течение которых госбюджет будет недополучать доходы, а гривна – слабеть из-за низкого притока валюты. На борьбу с безработицей понадобятся дополнительные средства, которые негде будет взять.

Как видно, сценарий довольно грустный, но его можно легко избежать. Чтобы спасти украинскую металлургию от кризиса и обеспечить стабильные поступления налогов и валюты, необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины. Именно на таком варианте решения проблемы настаивают промышленники. Подобные ограничения сегодня вводят все больше стран – производителей металла. Мораторий нужен, как говорится, на вчера. Каждый день промедления – это миллионные убытки украинских металлургов.

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