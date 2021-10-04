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Дмитрий Шпенов

В октябре могут начаться первые остановки меткомбинатов

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

4 октября, 14:02
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Украинская металлургия попала в опасные "финансовые ножницы". С одной стороны, с июля 2021 года начали падать мировые цены на металл. За три месяца черные металлы подешевели более, чем на 15%. В то же время цена на газ в Европе преодолела рубеж в 1200 долл. за куб. м. Таким образом, доходы от экспорта падают, а затраты на производство продукции растут, снижая ее конкурентоспособность на внешних рынках.

С другой стороны, перед украинской металлургией все сильнее нависает угроза остаться без сырья. Это может произойти вследствие острого дефицита лома. За восемь месяцев 2021 года экспорт лома вырос до 410 тыс. т, что в 20 раз больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортеры металлолома не обращают внимания на действующую экспортную пошлину в размере 58 евро/т. К сожалению, она не может остановить экспорт, когда цена лома на мировом рынке находится на уровне 500 долл./т.

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Эксперты считают, что спасти отечественную металлургию можно только чрезвычайными мерами, такими как введение временного моратория на экспорт лома. Предприятия отрасли еще три месяца назад обратились к Кабмину с призывом принять такое решение. Правительство пока молчит, тем самым играя на руку Турции, главному конкуренту Украины на мировом рынке. Более 90% экспорта украинского лома приходится сейчас на эту страну. И пока турецкие меткомбинаты работают в три смены, наши металлургические предприятия могут остановиться.

Металлурги предупредили правительство, что если мораторий на экспорт лома не будет введен, то уже в октябре начнутся первые остановки заводов. В этом случае до конца 2021 года Украина может потерять минимум 1,5 млрд долл. валютных поступлений, что ударит по курсу гривны и ускорит инфляцию. Остановки меткомбинатов приведут к вынужденным увольнениям работников, под угрозой окажутся сотни тысяч рабочих мест.

Введение моратория на экспорт лома до 2024 года сможет предупредить все перечисленные негативные последствия. Счет времени пошел на дни.

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