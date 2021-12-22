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Дмитрий Шпенов

Власть окончательно ударилась в популизм

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

22 декабря, 16:00
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Президентская идея об экономическом паспорте получила неожиданное продолжение. Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что действие экономических паспортов может распространиться на украинцев старше 70-80 лет. Честно говоря, это заявление идет вразрез с выступлением президента Зеленского в парламенте во время ежегодного обращения к ВР.

Тогда Зеленский заявил, что идея внедрения экономических паспортов продиктована заботой о благополучии будущих поколений. Как в эту идею вписываются пенсионеры, с экономической точки зрения не понятно. Ведь, в отличие от родившихся в 2019-м и позже, они просто не успеют накопить на своих счетах сбережения, которые могут улучшить их жизнь.

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Возможно, заявление Арахамии следует воспринимать как начало подготовки партии "Слуга народа" к парламентским и президентским выборам? Но до них еще больше двух лет, поэтому не совсем ясно, что на самом деле хотел сказать глава президентской фракции. Впрочем, независимо от сказанного Арахамией, реализация внесенного Зеленским в парламент законопроекта №6394 представляется крайне проблематичной.

Во-первых, не ясно, как власть собирается уберечь сбережения граждан от инфляции и девальвации гривны. Представьте себе, что экономические паспорта появились 18 лет назад. За это время инфляция в Украине составила суммарно 750%, а девальвация гривны – 540%. В президентском законопроекте предлагается вкладывать деньги фонда, где будут аккумулироваться "паспортные" сбережения, в депозиты и ОВГЗ. Очевидно, что при такой инфляции и обесценивании национальной валюты достигшие совершеннолетия граждане получат на руки мизерные средства.

Во-вторых, никто не отменял коррупцию. Предполагается, что ежегодно через фонд будет проходить около 40 млрд грн. Управлять этими деньгами будет частная компания с уставным капиталом в 25 млн грн, размер которого не сопоставим с уровнем ответственности. Уверен, что вокруг денег фонда соберутся коррупционеры всех мастей. В Украине всегда так бывает, когда власть собирает без должного контроля большие деньги для их дальнейшего использования на не совсем понятные цели.

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В-третьих, даже если первые факторы риска не сработают, у нас всегда есть правительство, которое в случае необходимости не задумываясь тратит средства налогоплательщиков совсем не на те цели, на которые они предназначены. Например, в Пенсионном фонде могут закончиться деньги на пенсии. Такой сценарий вполне реален, ведь уже сегодня ПФУ на 40% дотируется из госбюджета. Уверен, что в таком случае деньги "паспортного" фонда уйдут на выплату пенсий.

С сожалением приходится констатировать, что украинская власть окончательно скатывается в популизм. Вернее, в его саму опасную разновидность – фантастический популизм, постулаты которого не имеют экономического обоснования. Если власть продолжит в том же духе, то через 18 лет родившиеся в 2019 году украинцы не получат 10 тыс. долларов от государства, а наоборот – будут должны такую сумму государству.

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