Законопроект №5600 – это документ из параллельной реальности

После кризиса пандемии украинская экономика до сих пор не перешла в фазу устойчивого восстановления. За время карантинных ограничений убытки украинского бизнеса составили более чем 400 млрд грн. Некоторые стратегически важные отрасли, такие как электроэнергетика и ж/д транспорт, находятся в глубоком кризисе. Вопреки оптимистическим ожиданиям, реальный рост ВВП Украины за пять месяцев 2021 года составил всего 0,7% при инфляции 6,5%. Плюс ко всему за последний год число безработных в стране увеличилось почти на 2 млн человек.

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Это реалии, в которых живет сегодня страна. Их необходимо учитывать во время разработки таких важных законопроектов, как №5600, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Экономическая логика подсказывает, что для преодоления указанных негативных явлений, необходимо оживить бизнес-активность. Это делается с помощью снижения налогов и либерализации условий ведения бизнеса. Но данный з/п направлен исключительно на повышение налогов для всей экономики. Такое впечатление, что его писали люди, не разбирающиеся в экономике или живущие в параллельной реальности.

Экономическая близорукость авторов документа заключается в том, что они видят только цифру +50 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет. Желание власти понятно – залатать дефицит бюджета, который уже превысил 300 млрд грн. Похоже, что правительство руководствуется принципом "вижу цель, не вижу препятствий". З/п №5600 был буквально продавлен и принят в первом чтении. Осенью власть хочет, несмотря на 11 тыс поданных правок, форсировано принять его за один парламентский день. Прямо не знаю, как назвать эту тягу Кабмина и правящего большинства к уничтожению бизнеса.

Предприниматели приложили сверхусилия, чтобы выжить в условиях пандемии при мизерной поддержке государства. Многие компании до сих пор работают нестабильно или находятся в больших долгах перед банками. Поднять налоги – это все равно, что вынести смертный приговор тысячам предпринимателей. Возможно, в параллельной реальности, где, по всей видимости, проживают авторы з/п №5600, это даст искомые властью 50 млрд грн. Но в украинских реалиях Кабмин получит новый экономический кризис, рост безработицы и инфляции. А это может закончиться отставкой правительства.