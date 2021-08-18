Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
Блоги
Дмитрий Шпенов

Законопроект №5600 – это документ из параллельной реальности

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

18 августа, 14:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

После кризиса пандемии украинская экономика до сих пор не перешла в фазу устойчивого восстановления. За время карантинных ограничений убытки украинского бизнеса составили более чем 400 млрд грн. Некоторые стратегически важные отрасли, такие как электроэнергетика и ж/д транспорт, находятся в глубоком кризисе. Вопреки оптимистическим ожиданиям, реальный рост ВВП Украины за пять месяцев 2021 года составил всего 0,7% при инфляции 6,5%. Плюс ко всему за последний год число безработных в стране увеличилось почти на 2 млн человек.

Реклама

Это реалии, в которых живет сегодня страна. Их необходимо учитывать во время разработки таких важных законопроектов, как №5600, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Экономическая логика подсказывает, что для преодоления указанных негативных явлений, необходимо оживить бизнес-активность. Это делается с помощью снижения налогов и либерализации условий ведения бизнеса. Но данный з/п направлен исключительно на повышение налогов для всей экономики. Такое впечатление, что его писали люди, не разбирающиеся в экономике или живущие в параллельной реальности.

Экономическая близорукость авторов документа заключается в том, что они видят только цифру +50 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет. Желание власти понятно – залатать дефицит бюджета, который уже превысил 300 млрд грн. Похоже, что правительство руководствуется принципом "вижу цель, не вижу препятствий". З/п №5600 был буквально продавлен и принят в первом чтении. Осенью власть хочет, несмотря на 11 тыс поданных правок, форсировано принять его за один парламентский день. Прямо не знаю, как назвать эту тягу Кабмина и правящего большинства к уничтожению бизнеса.

Предприниматели приложили сверхусилия, чтобы выжить в условиях пандемии при мизерной поддержке государства. Многие компании до сих пор работают нестабильно или находятся в больших долгах перед банками. Поднять налоги – это все равно, что вынести смертный приговор тысячам предпринимателей. Возможно, в параллельной реальности, где, по всей видимости, проживают авторы з/п №5600, это даст искомые властью 50 млрд грн. Но в украинских реалиях Кабмин получит новый экономический кризис, рост безработицы и инфляции. А это может закончиться отставкой правительства.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Истории про спорт
Больше историй
Игры разума
Больше умного азарта
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

Погрузиться в тот день
Опрос
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
COVID-2019 в Украине
1 447 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Игры сильных духом!
24 августа - 5 сентября
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять