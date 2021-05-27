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Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

Законопроект об экоконтроле создаст из ГЭИ коррупционного "монстра"

27 мая, 15:07

Законодательство о государственном экологическом контроле не пересматривалось несколько десятилетий. Полностью согласен с тем, что ведомству нужна перезагрузка. Однако не могу согласиться с тем карательным подходом, который заложили в законопроект №3091 об экоконтроле его авторы.

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Если документ примут, Госэкоинспекция превратится в новое силовое ведомство в сфере экологии. Любое предприятие может попасть под подозрение инспекторов, даже если им субъективно показалось, что оно нарушает экологическое законодательство. За недопуск проверяющих на территорию предприятия полагается штраф в размере 1,5 млн грн, за повторный недопуск – до 3,6 млн грн. При этом сам факт недопуска трактуется на усмотрение ГЭИ.

Авторы законопроекта наделили инспекторов полномочиями останавливать как отдельное производство, так и все предприятие. Раньше сделать это можно было только по решению суда, но в з/п №3091 проверяющим разрешили действовать, исходя из собственной оценки ситуации. Представьте себе, какие коррупционные возможности открывает такая норма для сотрудников ГЭИ. Теперь все будут рваться "в поля", где всегда дадут "на хлеб с маслом".

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Письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Фото: Lucas Davies / Unsplash

Мне трудно понять логику авторов законопроекта об экоконтроле. Красивая обертка о внедрении лучших европейских практик – насквозь фальшивая. Евросоюз уже давно отказался от карательной функции в системе экологического контроля, как основной. Потому что наказание и принуждение показали свою неэффективность. Единственные, кто от этого выигрывают, – это коррумпированные чиновники.

Если Украина не хочет кормить коррупционеров, а заинтересована в развитии экономики, нам следует переосмыслить государственную экологическую политику на всех уровнях. В первую очередь на смысловом: стимулирование бизнеса к экомодернизации, а не наказание за нарушение, должно стать сутью нового подхода к регулированию экологии. И конечно же кадры, их нужно менять. Люди, готовые убить национальную промышленность, не должны принимать решения в экологической сфере.

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