Запрет на экспорт лома даст +2,5% к ВВП

Предстоящие кадровые ротации, похоже, парализовали Кабмин. На фоне реальных отставок и слухов о возможных отставках некоторые важные для бизнеса решения находятся в подвешенном состоянии. Одно из таких решений — проект постановления правительства о введении в Украине временного моратория на экспорт лома до 2023 года. Документ был подготовлен Минэкономики еще в сентябре в ответ на обращение объединения предприятий отрасли "Укрметаллургпром" и с тех пор застрял в недрах правительства.

Тем временем украинская металлургия медленно, но уверенно приближается к масштабному кризису. Он может начаться, если на металлургических предприятиях закончится металлолом и они будут вынуждены приостановить работу. Вероятность такого сценария растет с каждым днем, так как запасы лома в отрасли вплотную приблизились к минимуму.

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По оценкам экспертов, если в ноябре начнется остановка металлургических заводов, то до конца 2021 года экспортные потери Украины составят не менее 1,5 млрд долл. Это ударит по курсу гривны, вызовет рост инфляции и безработицы. А каждый последующий год без моратория бюджеты всех уровней будут терять суммарно 20 млрд грн недополученных налогов и сборов.

Чтобы нейтрализовать такой негативный сценарий, правительству необходимо принять постановление о введении временного моратория на экспорт лома из Украины. В этом случае положительный эффект для экономики, по оценкам аналитиков, составит около 2,5% ВВП. Это поможет Кабмину решить многие социальные проблемы, в том числе – повышение пенсий и увеличение объемов жилищных субсидий на 2022 год.