Надежда на вечную жизнь, права роботов и другие главные открытия ученых-2020

Пока большинство людей на планете интересовались преимущественно коронавирусом и методами борьбы с ним, весь этот год я внимательно наблюдал за успехами ученых и составил собственный рейтинг их достижений.

Возможность вечной жизни

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В моем личном рейтинге одно из важнейших открытий этого года сделали генетики. Оказывается, память ДНК молекулы значительно глубже, чем считалось ранее.

Ученые из Массачусетского технологического университета путем экспериментов на мышах доказали, что с помощью ДНК можно понять не только, что ела и где была мышь в течение своей жизни, но и какие решения она принимала. К тому же, ДНК сохраняет эмоциональную память о жизни любого существа, у которого она есть.

Это дает нам надежду на вечную жизнь. Конечно, сейчас нет таких технологий, чтобы раскрыть всю информацию, заключенную в молекуле, и прочитать жизнь человека.

Но в будущем, весьма вероятно, можно будет выделить молекулу из останков человека и установить в искусственное тело. И человек продолжит жить с того самого момента, когда он умер.

Корабль для полетов на Марс

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На втором месте моего рейтинга – вопрос освоения других планет. В 2020-м был впервые построен и даже успешно прошел полетные испытания межпланетный корабль для отправки людей на Марс.

Несмотря на то, что корабль взорвался при посадке, он успешно прошел остальные стадии взлета/посадки. Просто его вес был слишком велик – 120 тонн, и в топливных баках не хватило давления, чтобы погасить скорость, поэтому и произошел взрыв.

Конечно, компания Space X еще потратит не один миллиард долларов на испытания, ведь предполагается, что на нем полетит сразу 100 человек. Так что владелец Space X Илон Маск спешит создать как можно больше кораблей.

Вакцина против коронавируса, просчитанная искусственным интеллектом

Население планеты растет, несмотря на кризисы, и люди стали жить значительно дольше благодаря быстрому развитию медицины, которой на помощь еще и пришел искусственный интеллект.

Вряд ли кто-то станет спорить, что одним из главных достижений 2020 года было изобретение РНК-вакцины против коронавируса.

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Во-первых, ранее не удавалось настолько быстро создать вакцину. А если удавалось оперативно создать саму вакцину, то она потом долго проходила клинические испытания, причем сначала на животных. Но в случае же с COVID-19 оригинальный коронавирус не прививался к лабораторным мышам, так что сначала следовало адаптировать вирус под лабораторных мышей.

Помог искусственный интеллект, который смоделировал мышиный вариант COVID-19 и генные инженеры создали модель. Испытали – работает. Последствия вакцинации просчитал компьютер. Доверившись его прогнозу, началась вакцинировать людей.

Защита прав людей от полицейских роботов

На сайте производителя есть такая информация: в базовой комплектации робот Spot Mini может передвигаться по территории и передавать изображение с помощью камер в режиме телеприсутствия.

То есть в базовой версии Spot может управляться исключительно человеком. При необходимости робота можно оснастить дополнительным оборудованием, с помощью которого он сможет строить карту местности, что позволит ему передвигаться самостоятельно и, в случае выявления нарушителей или внештатных ситуаций – информировать об этом оператора.

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Между тем, уже успели всполошиться некоторые правозащитники. В частности, представитель Американского союза защиты гражданских свобод Кейд Крокфорд заявила, что правоохранительные органы должны предоставить полный отчет о том, как именно и в каких случаях они используют роботов на месте преступлений.

По ее словам, с помощью подобных технологий полицейские получают в свои руки практически неограниченные возможности слежения или даже проведения вооруженных операций.

Так незаметно в 2020-м году мы начали обсуждать права роботов. Но если учитывать прогнозы известного американского изобретателя и предсказателя будущего Реймонда Курцвейла, в 2022 году человечество будет подписывать глобальные соглашения с роботами о сосуществовании. То есть мы движемся по графику.

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