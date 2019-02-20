Максим Ефимов народный депутат Украины

Тезисы "мусорной" революции в Украине

Тезисы "мусорной" революции в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d45/e58/5c6d45e587d10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d45/e58/5c6d45e587d10.jpg 2019-02-20T14:30:00+02:00 Максим Ефимов

Драйверами экономического развития в современном мире являются не только инвестиции и энергоресурсы. Это также способность к глобальной утилизации отходов. Существует прямая зависимость между уровнем развития страны и глубиной переработки там ТБО. Чем богаче экономика, тем осмысленней утилизация.

Объем мирового рынка обращения с отходами превышает $1,1 трлн и растет на 7-10% в год. В Японии доля переработки отходов с получением полезных продуктов близка к 100%. Символом ее безотходной философии стал искусственный остров Одайба в Токийском заливе: с парками, заводами, аэропортом и жилым комплексом, созданный из прессованного мусора.

В Швеции утилизируют 99% бытовых отходов. Пластмасса же, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза. В столице Норвегии городские власти организовали бесплатную раздачу разноцветных мусорных пакетов для пластика и пищевых отходов. В результате за короткое время доля переработки пищевых отходов в городе увеличилась на 40%.

А мусоросжигательный завод "Copen Hill" в центре Копенгагена, помимо профильной деятельности, является инновационным спортивным сооружением, с беговой дорожкой, самой высокой в Дании стеной для альпинистов и горнолыжным спуском.

Все это – индикаторы экологического мышления, которое является трендом развития современного общества. Наша задача – проявить их в Украине.

Наиболее поучительным для нас является польский пример. За три-четыре года там прошли путь, который еще предстоит освоить нам. Поляки уже зарабатывают деньги на мусоре, который раньше создавал им проблемы и требовал огромных затрат на складирование.

В процессе интеграции в ЕС Польша обязалась закрыть часть полигонов, а оставшиеся – модернизировала системами газоотвода и мониторинга. Сегодня из тысячи свалок там осталась половина, отвечающая европейским экологическим стандартам.

Государство полностью делегировало органам самоуправления процессы управления отходами. Там сделали ставку на закрытый цикл использования мусора, когда перерабатывается все, кроме того, что использовать повторно невозможно. До 2020-го в Польше рассчитывают достигнуть уровня переработки 50%.

Чтобы стимулировать строительство перерабатывающих линий, наши польские соседи повысили цену складирования отходов, отбив у операторов желание вывозить несортированный мусор на полигоны. Но главным ключом к успеху стало широкое внедрение сортировки мусора в домашних хозяйствах. Он стал товаром, а это является важным европейским принципом в политике обращения с отходами.

В Украине ситуация с мусором сложнее. Кроме шести тысяч законных свалок, в стране насчитывается свыше 35 тысяч нелегальных. В год туда вывозят до 11 млн тонн отходов. Общая площадь свалок составляет почти 5% территории страны. В Украине существует единственный мусоросжигательный завод – киевское предприятие "Энергия". В целом мы перерабатываем лишь около 3% бытового мусора. Остальное вывозим за пределы населённых пунктов и храним десятилетиями.

Показательно, что Национальная стратегия управления отходами, принятая КМУ, предполагает обеспечить в краткосрочной перспективе сбор сухих отходов до уровня 50%. А с 2018 года уже действует Закон о раздельном сборе мусора, обязавший украинцев сортировать мусор.

Однако по ряду причин эти законы не работают. Во-первых, украинское общество не приучено сортировать мусор. Во-вторых, отсутствуют механизмы контроля за теми, кто принципиально не собирается отделять "сухие" отходы от "мокрых". В-третьих, многие управляющие компании не спешат устанавливать в многоэтажных домах отдельные контейнеры для пластика, бумаги и металла.

Процесс двинется с места, когда экологическое мышление станет одинаково актуальным для власти, граждан, общественных институтов, бизнеса. В вопросе управлении отходами важна ответственность всех сторон.

Так, украинцы должны отвечать за домашнюю сортировку мусора и доставку его в точки сбора. Муниципалитеты обеспечивают сбор отходов и промышленную логистику на территории громады. Речь идет о продуктах жизнедеятельности горожан, предприятий, ресторанов, магазинов, офисов. Поиск инвестиций для создания необходимых мощностей переработки – также часть муниципальной ответственности.

Задача общественных институтов – продвигать в громадах экологическое мышление. Простой пример удачного эко-проекта – публичная кампания, предлагающая альтернативу одноразовым стаканчикам в местных кофейнях.

Подсчитано, что предоставление дисконта на формат "кофе в свою чашку" интересно каждому пятому покупателю. А это – минус 3 тысячи выброшенных в урны одноразовых стаканов с одной точки ежемесячно. Во Киеве, Львове, Черкассах такую инициативу поддержали десятки кофеен. Надеюсь, мой родной Краматорск также подключится к этой инициативе…

Бизнес нужно вовлекать в процессы утилизации упаковки и товаров с истекшим сроком эксплуатации, в том числе шин, батареек, фармацевтической продукции. Ведь это стимул разрабатывать продукты, которые легче перерабатывать, содержащие меньше вредных веществ.

Важный элемент – внедрение механизмов государственно-частного партнёрства. Для небольших громад актуально межмуниципальное сотрудничество. К примеру, в Латвии силами местного самоуправления создаются заводы, у которых – до 30 совладельцев.

Наладить европейскую систему управления отходами в Украине реально. Нам сложно ожидать значительной финансовой поддержки от ЕС, которую получили поляки. И вряд ли ни киевском заводе "Энергия" мы откроем лыжную трассу, как в Копенгагене. Но, синергия усилий, в конце концов, научит нас конвертировать завалы мусора в гигакалории, мегаватты, тонны металла, пластика и других восстановленных ресурсов.

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