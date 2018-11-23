Три аргумента в пользу госинвестиций в жилье на Донбассе

По самым оптимистическим прогнозам, для восстановления Донбасса после возвращения Украине оккупированных территорий понадобится не меньше 10 лет и около $50 млрд инвестиций. Исходя из этого, необходимо начать отсчет этого периода уже сегодня, создав условия для приоритетного развития региона. Чтобы наши первые экономические успехи стали трендом и для временно оккупированных территорий.

Украине нужна надежная отработанная экономическая модель, которую мы применим и в отношении оккупированных территорий, сразу после их освобождения. В первую очередь речь идет о механизмах привлечения в регион квалифицированных кадров. Ведь значительные донорские и бюджетные средства, предназначенные для инфраструктурных проектов, не освоены из-за отсутствия в регионе умелых рабочих рук и грамотных управленцев.

Среди рабочих профессий в наибольшем дефиците – токари, газосварщики, слесари-ремонтники... Не хватает инженеров, медработников, врачей, воспитателей, учителей средних школ... Многие выехали. А другим – не хватает мотивации связать свою жизнь с Донбассом.

Важным условием для привлечения качественных кадров может стать возможность предоставления служебного и постоянного жилья. В регионе его критически не хватает. Значительная часть инфраструктуры, в том числе жилищной, разрушена. А в условиях массовой миграции проблема стала еще более острой.

Я часто встречаюсь со студентами и знаю, что возможность получить собственную квартиру – ключевой фактор для географического определения молодых специалистов. Дав им квартирную перспективу на Донбассе, мы повысим индекс инвестиционной привлекательности региона. И – создадим мощный импульс экономического развития.

Реальная возможность получить собственное жилье будет стимулом и для местных специалистов, которые в силу социальных проблем выехали и собираются выехать в другой регион или за границу. Ведь в настоящее время на квартирной очереди только в Донецкой области стоит около 20 тысяч семей.

Украине нужна программа стимулирования жилищного строительства на Донбассе. Первым ее шагом может стать целевая субвенция из госбюджета для местных бюджетов Донецкой и Луганской областей для софинансирования строительства на их территориях жилья.

Приняв такое решение, мы решим несколько задач. Во-первых, перспектива получить жилье привлечет специалистов, которые остро требуются региону. Во-вторых, стимулируем развитие строительства и смежных отраслей в регионе. А это – налоги, бюджетные отчисления и рабочие места.

И, в-третьих, мы дадим важный меседж гражданам Украины, которые вынужденно оказались с другой стороны линии соприкосновения, о социальном и инфраструктурном развитии региона. Его суть в том, что Донбасс обязательно возродится, поскольку правительство инвестирует жилищное строительство. Понимание обществом этого фактора ускорит воссоединение в одном государстве всех украинских территорий Донецкой и Луганской областей.