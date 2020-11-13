Как научиться экономить? (укр.)

Зовсім недавно, 31 жовтня, увесь світ відзначав Всесвітній день заощаджень. Гарна нагода, щоб поговорити про гроші та те, як їх накопичити.

Почнімо із видів заощаджень

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Заощаджуючи, важливо розуміти мету: хочете зберегти стабільний фінансовий стан, підвищити комфортність життя, гроші треба на освіту чи здоров’я, бажаєте створити альтернативні джерела доходів чи забезпечити гідний рівень життя на пенсії?

Залежно від мети усі заощадження зручно поділити на три групи.

Якщо ви новачок у заощадженні коштів, розпочніть з першої групи заощаджень, яку називають "подушка безпеки", "заначка" або "резервний фонд".

Це сума відкладених коштів для покриття неочікуваних витрат: хвороби, термінової операції, весілля, похорону, ремонту машини, квартири, поспішного переїзду, чи зменшення доходів, втрати роботи або вимушеного простою приватного бізнесу.

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Для однієї людини найоптимальніший розмір подушки безпеки дорівнює її тримісячному доходу. Для родини з малолітніми дітьми або літніми батьками добре буде сформувати подушку безпеки у розмірі доходу сім’ї за 6 місяців.

У разі скорочення доходів, звільнення або виникнення проблем в основного годувальника родини 3-6 місяців – достатній час, щоб знайти відповідну роботу або перерозподілити сфери відповідальності в родині.

У разі наявності зобов’язань по споживчому, іпотечному, автокредиту або кредиту на розвиток бізнесу, при формуванні "подушки безпеки" необхідно врахувати витрати на сплату кредитних платежів.

Друга група заощаджень – середньострокові заощадження, що використовуються на побутові потреби. Горизонт планування витрат – 1-5 років. Зазвичай мета таких заощаджень – купівля великої побутової та іншої техніки, машини, квартири, будівництво заміського будинку, проведення планового ремонту житла або машини, народження дитини, заплановане лікування, відпустка та подорожі, фінансування освіти дітей тощо.

І, нарешті, третя група заощаджень – це інвестиції в майбутнє. Наприклад, ці кошти знадобляться у разі виходу на пенсію. В Україні пенсійний вік для жінок настає в 60 років, а у чоловіків – в 65 років.

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Про збереження рівня життя, до якого люди звикли, коли активно працювали, необхідно потурбуватись завчасно. На додачу до державної пенсії джерелом покриття витрат на старості можуть бути накопичені у попередні роки кошти або регулярний дохід, що генерують завчасно сформовані активи.

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Як потрібно заощаджувати?

Є п’ять простих правил заощаджень:

Визначте мету. Опишіть свої фінансові цілі – їхню вартість, строк досягнення. У разі нерегулярного доходу визначте пріоритетність досягнення – фінансування цілей.

Сформуйте "подушку безпеки". Вона вас захистить від короткострокових шоків.

Регулярно відкладайте не менше 10% доходу. Це має стати звичкою. Сприймайте заощадження як винагороду самому собі або як інвестиції у власне майбутнє.

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Правильно обирайте фінансові інструменти, щоб зберегти вартість заощаджень, мінімізувати вплив інфляції та отримати інвестиційний дохід.

Для формування "подушки безпеки" підійдуть депозити з можливістю дострокового зняття коштів.

Для середньострокових заощаджень у нагоді стануть строкові депозити з поповненням та короткострокові інвестиції в цінні папери.

Для третьої групи заощаджень використовують довгострокові банківські депозити з можливістю поповнення, інвестиції в цінні папери, оформлюють угоди з недержавним пенсійним фондом, купують активи, що генерують пасивний дохід тощо.

Обираючи фінансовий інструмент, пам’ятайте, що з підвищенням ставки доходу ризик інвестицій зростає. Також звертайте увагу на те, наскільки швидко ви зможете забрати гроші для покриття необхідних витрат.

Уважно обирайте фінансову установу. Банк повинен бути членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, мати гарну репутацію, бути прозорим та зрозумілим. Порівнюйте рівень доходу, що пропонує фінансовий посередник, із середньо ринковим рівнем ставок. Уважно читайте договір.

Як користуватись заощадженнями ефективно?

Заощадження можна використовувати двома способами.

Гроші безпосередньо витрачаються з фонду накопичень. Така потреба може бути пов’язана з форс-мажорною ситуацією. Також заощадження витрачаються для фінансування потреб, що завчасно планувались (ремонт, освіта, купівля майна, відпустка тощо) або вихід на пенсію. Якщо ви тільки вчитесь заощаджувати, уникайте імпульсивних покупок за рахунок недавно відкладених коштів.

Користуватися доходом, що генерують заощадження, або активи, придбані за рахунок цих заощаджень. Такий дохід називають "пасивним" і його отримують у вигляді плати від здачі майна в оренду, відсоткового доходу за депозитом, доходу, що генерує портфель цінних паперів, винагороди за авторські права, доходу від частки в бізнесі тощо.

Другий підхід до використання заощаджень вважається прогресивнішим. Саме за рахунок пасивного доходу краще купувати речі, які на перший погляд не є нагальними. Раціональніше спочатку створити активи, що будуть генерувати незалежний від вашої працездатності дохід.

На останок важливо зазначити, що у справі заощаджень головне – розпочати, визначити чіткі фінансові цілі та обрати надійні фінансові інструменти. Заощадження – це шлях до фінансової свободи, благополуччя та фінансової стійкості.

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