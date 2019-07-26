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Римма Филь

200 реанимобилей для украинских больниц

мнение
26 июля, 14:56

200 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных самым современным оборудованием, получат региональные больницы в 22 областях Украины до конца текущего года. Новые скорые получат как областные больницы, так и станции скорой помощи, и сельские амбулатории.

"Реанимации на колесах" закуплены по личному решению Рината Ахметова, основателя благотворительного фонда в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

Это крупнейший за 28 лет независимости страны частный проект в области неотложной медицины. 

Первая партия скорых – 30 новых, современных авто от Фонда Рината Ахметова уже отправилась в больницы Украины. 

Итак, что это за машины и где они будут работать?

Речь идёт об автомобилях типа В Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций. В машинах установлены портативные системы реанимации. Каждый автомобиль – это и есть реанимация на колесах, что позволяет спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент скорой – с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в ДТП – тех, кто получил переломы. В автомобилях есть и специальные кресла, позволяющие транспортировать людей с инвалидностью и спускать без лифта из квартиры в машину. 

По данным социологического исследования КМИС, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. И в то же время состояние медицинской сферы просто критическое. Особенно в маленьких городах, селах, где зачастую нет самого необходимого. 

Что же говорить о машинах скорой помощи. Их или нет, или это просто название на колесах.

Новые машины будут работать в тех населенных пунктах, где помощь наиболее востребована.

Этот проект позволит врачам совершить более миллиона выездов и спасти свыше миллиона человеческих жизней. В Фонде все хотят, чтобы люди были здоровы, и им не приходилось вызывать скорые.  Но есть еще большее желание – чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считанные минуты. 

Оказание медицинской помощи и содействие развитию украинского здравоохранения всегда были важными направлениями в работе Фонда Рината Ахметова. За 14 лет работы реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. Это такие важные программы, как "Рак излечим", "Стоп туберкулез". И сегодня Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

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Тег скорые, фонд Рината Ахметова
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