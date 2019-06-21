Римма Филь

Данька. Улыбаться и бороться

Эта история о чуде, о силе материнской любви, об умелых докторах, о доброте и сострадании, о бесценной помощи, которая дает жизнь.

Данька улыбается. Почти всегда. Таким увидели его в реабилитационном центре Славянска в 2016 году. Тогда ему делали сложные и болезненные реабилитационные процедуры. А он держался и улыбался. Врачи и медсестры нам рассказали, что мальчик очень добрый и открытый. Он даже дарит им полевые цветы.

Горе, которое постигло ребенка и его семью, не передать словами. Мама рассказывает и плачет, а Данька прижимается к ней.

Красногоровка в начале войны на Донбассе стала одним из эпицентров боевых действий. В феврале 2015-го город обстреливали почти без перерыва, пострадало много зданий, в том числе школ. 17 дней не было света. Свет, наконец, появился и мама постирала вещи.

На следующий день, пока мама была на работе, мальчик вышел за комбинезоном на балкон. В этот момент начинается очередной обстрел. Взрывной волной его выбрасывает с пятого этажа. Мальчик успевает схватиться за перила. И целых пятнадцать минут держится изо всех сил.

– Мама!

Мама бежит с работы, ей сообщили соседи.

Но Данька не выдерживает и срывается вниз. Соседи внизу пытаются поймать его в покрывало. Но...

Мальчик упал на тротуар, напоровшись головой на торчащую из асфальта арматуру. Металлический штырь раздробил кости черепа и размозжил левую долю мозга. Ребенка доставили в Кураховскую городскую больницу, где хирурги извлекли из мозга осколки костей.

"Скажу честно: ребенок, по сути, мертв", — сообщает маме Наталье хирург. Раздроблены кости головы, черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Пятнадцать дней комы. И мамины молитвы.

Даня выкарабкивается с того света и открывает глаза. Он пытается улыбнуться, а по щекам катятся слезы.

У него не было шансов. Жить. Дышать. Говорить и ходить. Но он все это смог.

Он жмет нам на прощание руку и улыбается. Ребенок войны Данька Сысоев. Впереди у него долгая жизнь. И долгое восстановление.

Понимая, что проблема раненых детей требует системного, масштабного и долгосрочного подхода, Фонд Рината Ахметова в марте 2016 года запустил проект "Реабилитация раненых детей". Благодаря этому проекту тяжелораненые дети могут бесплатно пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины, отдохнуть и восстановиться физически и психологически. Большинству ребят требуется повторная реабилитация, и Фонд помогает ее пройти. У некоторых этот процесс занимает несколько лет, для многих восстановление после травм — это история на всю жизнь.

Владик Потин, Милана Абдурашитова, Даша Манукалова, Даниил Сысоев и многие-многие другие детки войны прошли эту программу уже не раз.

А для тех, кто думает, что эти истории дела минувшие, приведу данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Только за период с апреля 2014-го по июль 2018 года было ранено не менее 263 мальчиков и девочек. И число жертв растет. Помимо риска попасть под обстрел существует еще одна опасность — подорваться на мине. По данным ЮНИСЕФ, обнародованных в 2018 году, Донбасс — одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами территорий на планете. Ежедневно на здесь рискуют получить ранения или быть убитыми более 200 тысяч детей по дороге в школу или во время игр на улице.

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