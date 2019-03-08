Римма Филь

Фронтовая старость

Фронтовая старость //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11d/69b/5c811d69b8013.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11d/69b/5c811d69b8013.jpg 2019-03-08T10:37:00+02:00 Римма Филь

Почитать и уважать тех, кто прожил жизнь – неписаный и писаный закон. Правило, передающееся на генетическом уровне из поколения в поколение, из рода в род...

Для Прасковьи Петровны война на Донбассе – третья. Женщина недавно отметила свой 100-летний юбилей. Совсем юной медсестрой Прасковья ушла в 1941 году на войну, а закончила ее в составе стрелковой дивизии. Затем мирная жизнь в родном Артемовске (Бахмуте), работа в больнице, дети, внуки, правнуки…

В ее спокойную старость опять пришла война – 3 февраля 2015 года Бахмут был обстрелян из тяжелой артиллерии. Были разрушены дома, погибли люди. В момент, когда разорвались первые снаряды, рядом с плохо слышавшей 96-летней Прасковьей Петровной оказался внук, буквально забросивший ее в ванную комнату. Бабушка даже не успела понять, что произошло.

После обстрела выяснилось, что в квартире нет ни одного целого окна, а балкон вообще оторвало взрывом. Дети и внуки Прасковьи Петровны наспех забивали окна клеенкой и одеялами, спать приходилось в одежде.

Для меня тема стариков и войны не просто сложная, а очень сложная. Личная, незаживающая рана. Пожилые люди, вынужденные переживать еще одну войну уже на закате своих лет. И умирать в очередях на блокпостах от сердечных приступов.

Болит.

А если болит, об этом нужно говорить. Чтобы о проблеме знали в Украине. И в мире.

Все усилия Фонда Рината Ахметова с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе сфокусированы на помощи самым нуждающимся: старикам, детям, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам. Благодаря этому спасены жизни более миллиона человек. И сколько стариков все-таки пережили страшные первые годы вооруженных действий, если бы не помощь, не скажет точно никто.

В 2018 году среди тех, кто получает помощь Фонда, порядка 2300 человек перешагнули порог 85 лет. Еще 101 человек – старше 95 лет.

Живут эти очень пожилые люди, мягко скажем, скромно и чаще одиноко. Часто их детям – от 60 лет и выше, и они сами уже нуждаются в помощи. Поэтому жизнь многих стариков на Донбассе превратилась в самую настоящую борьбу за выживание. Особенно на линии разграничения, где нет света, газа, воды. Где обстрелы не прекращаются уже пятый год, а дома и не дома вовсе.

Выживают старики. Они сильные духом.

С такой ситуацией столкнулась Мария Митрофановна из Гранитного, ей 95. Живет с дочкой, тоже пенсионеркой, в их двор неоднократно прилетали снаряды, которые повредили окна и двери. Для таких, как Мария Митрофановна, гуманитарная помощь – настоящее спасение.

Волонтеров ждут, пекут им пирожки и наговариваются вдоволь.

Такая она, фронтовая старость…



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