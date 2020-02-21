Говорить, чтобы помнить и жить

Говорят, тема не актуальна. Говорят, сегодня все устали от войны и нечего говорить об этом. Говорят...

Мне очень больно слышать эти слова. Они, как соль на незаживающую рану. Рану, которая кровоточит. И я буду об этом говорить, потому что, может быть, кому-то и надоела эта тема, но не тем, кто продолжает жить в войне и кому война (да, необъявленная, но такая реальная) растоптала жизнь.

Сколько разрывающих душу историй стариков, оставшихся в разрушенных поселках по обе стороны фронта, брошенных, полуголодных, переживающих вторую войну в своей жизни.

Для таких людей работает Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. Работает с 2014 года.

Я никогда не забуду страшные обстрелы зимы 2015-го. Когда десятками гибли люди в Донецке, Мариуполе, на блокпостах. Секунда – и нет человека. Нет всей семьи.

И сейчас очень важно не забыть, не ослабить градус, не дать остыть эмоциям в обществе. Ведь это наша память и наша жизнь.

Именно поэтому Фонд Рината Ахметова с 17 февраля запускает Документальный проект – воспоминания мирных жителей Донбасса, пострадавших от войны. Но это не просто каталог историй. Это исследовательский проект, посвященный влиянию войны и гуманитарной помощи на жизни простых людей, женщин, детей, стариков. На основании рассказанных людьми историй Фонд создаст самый крупный в Украине видеоархив, посвященный этой теме.

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Одна из историй, только одна из тысяч, история Валентины и Анечки.

Валентина потеряла невестку и стала мамой для внучки. Теперь только забота о ребенке помогает женщине жить и верить в завтрашний день.

– Я была на работе, когда начался обстрел города. Было что-то невообразимое. И помню только, как пыталась спрятаться. Потом побежала домой. Увидела, что в нашу квартиру прилетела мина. Осколками убило невестку. Она лежала в крови на полу. Рядом лежала Анечка, моя внучка, с осколком в голове. Ее спасли в реанимации. Но она до сих пор прячется при громких звуках в кладовку и часто плачет за мамой, – рассказывает бабушка-мама.

За пять с половиной лет ежедневной и постоянной помощи людям Гуманитарного Штаба Рината Ахметова Фонд уже собрал тысячи таких историй. Но мы хорошо понимаем, что на самом деле историй – миллионы. Ведь по данным ООН, в результате конфликта на Донбассе пострадали более четырех миллионов человек. Именно поэтому так важно собрать по крупицам все воспоминания, все эмоции, всю боль.

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Фонд предлагает всем, кого задела война, рассказывать свои истории.

Опубликуйте свой рассказ или видеоисторию на вашей страничке в Фейсбук с хештегом

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Или обратитесь на горячую линию Фонда 0 800 509 001

Также свою видеоисторию можно отправить на Viber +380632354734 или электронную почту: stories@fdu.org.ua

В течение шести месяцев Фонд будет собирать и записывать истории. А весь сентябрь вместе с нашими героями – рассказывать их в Украине и за ее пределами.

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