Говорить, чтобы помнить и жить

Говорят, тема не актуальна. Говорят, сегодня все устали от войны и нечего говорить об этом. Говорят...
Мне очень больно слышать эти слова. Они, как соль на незаживающую рану. Рану, которая кровоточит. И я буду об этом говорить, потому что, может быть, кому-то и надоела эта тема, но не тем, кто продолжает жить в войне и кому война (да, необъявленная, но такая реальная) растоптала жизнь.
Сколько разрывающих душу историй стариков, оставшихся в разрушенных поселках по обе стороны фронта, брошенных, полуголодных, переживающих вторую войну в своей жизни.
Для таких людей работает Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. Работает с 2014 года.
Я никогда не забуду страшные обстрелы зимы 2015-го. Когда десятками гибли люди в Донецке, Мариуполе, на блокпостах. Секунда – и нет человека. Нет всей семьи.
И сейчас очень важно не забыть, не ослабить градус, не дать остыть эмоциям в обществе. Ведь это наша память и наша жизнь.
Именно поэтому Фонд Рината Ахметова с 17 февраля запускает Документальный проект – воспоминания мирных жителей Донбасса, пострадавших от войны. Но это не просто каталог историй. Это исследовательский проект, посвященный влиянию войны и гуманитарной помощи на жизни простых людей, женщин, детей, стариков. На основании рассказанных людьми историй Фонд создаст самый крупный в Украине видеоархив, посвященный этой теме.
Одна из историй, только одна из тысяч, история Валентины и Анечки.
Валентина потеряла невестку и стала мамой для внучки. Теперь только забота о ребенке помогает женщине жить и верить в завтрашний день.
– Я была на работе, когда начался обстрел города. Было что-то невообразимое. И помню только, как пыталась спрятаться. Потом побежала домой. Увидела, что в нашу квартиру прилетела мина. Осколками убило невестку. Она лежала в крови на полу. Рядом лежала Анечка, моя внучка, с осколком в голове. Ее спасли в реанимации. Но она до сих пор прячется при громких звуках в кладовку и часто плачет за мамой, – рассказывает бабушка-мама.
За пять с половиной лет ежедневной и постоянной помощи людям Гуманитарного Штаба Рината Ахметова Фонд уже собрал тысячи таких историй. Но мы хорошо понимаем, что на самом деле историй – миллионы. Ведь по данным ООН, в результате конфликта на Донбассе пострадали более четырех миллионов человек. Именно поэтому так важно собрать по крупицам все воспоминания, все эмоции, всю боль.
Фонд предлагает всем, кого задела война, рассказывать свои истории.
Опубликуйте свой рассказ или видеоисторию на вашей страничке в Фейсбук с хештегом
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Или обратитесь на горячую линию Фонда 0 800 509 001
Также свою видеоисторию можно отправить на Viber +380632354734 или электронную почту: stories@fdu.org.ua
В течение шести месяцев Фонд будет собирать и записывать истории. А весь сентябрь вместе с нашими героями – рассказывать их в Украине и за ее пределами.
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