Лето с мечтой о мире

Красивая девочка с редким именем Клара рассказывает о войне нарочито непринужденно. И в этом кажущемся напускном спокойствии кроется самое страшное – далеко в подсознании засевшая травма войны. Девочка рассказывает, как каталась на качелях и начался обстрел. И папа с балкона кричал: "Быстрее домой!" "А как я быстро побегу домой, если качель раскачалась?" Клара из Горловки. Она и такие же, как она – из Марьинки, Славянска, Донецка обняли меня со всех сторон и рассказывают наперебой, как живут последние годы.

Я прижимаю детей к себе. Сильно-сильно.

Эту встречу в детском лагере два года назад я не забуду никогда.

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" очень нужный и добрый. 500 ребятишек, переживших ужасы войны, смогут отдохнуть в лагере благодаря этому проекту в нынешнем году. В основном это дети из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа.

Проект Штаба Рината Ахметова направлен на то, чтобы дать возможность ребятам из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию. За время существования проекта его участниками стали 3500 детей.

Каждый год с детками работают опытные психологи Штаба, которые прошли обучение по программе "Травма войны". А у детей этих – давняя и сложная травма, как и у всех детей Донбасса. Психологи рассказывают, как тяжело детей "вытаскивать" из этой ямы. Как кричат они по ночам, как боятся всех громких звуков.

1 июля в лучшем лагере Донбасса – "Перлина Донеччини" – в Святогорске, начнется летний сезон для ребят, проживающих на неподконтрольной территории, в "серой зоне", а также переселенцев. Всего будет три смены по 14 дней на свежем воздухе, в сосновом лесу, рядом с озером.

Ребят ждут игры и интересные занятия. На территории лагеря есть футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки. В лагере будут работать 10 кружков: туристический, вокальный, театральный, рисования, выжигания, резки по камню. А еще теннис, танцы, шахматы, плетение и даже глинотерапия.

И, конечно же, пребывание детей в оздоровительном лагере полностью осуществляется за счет Гуманитарного штаба.

Заявку в проект можно оформить на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, через сервис "Онлайн-помощник". Или позвонить по телефону горячей линии 0 800 509 001. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей. Узнать, какие документы необходимо подготовить для участия ребенка в проекте "Мирное лето – детям Донбасса", можно на сайте Гуманитарного штаба в разделе "Как получить помощь".