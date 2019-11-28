Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Римма Филь

Монологи про до и после

28 ноября, 11:41

Реклама

Это именно так и есть: до и после. И это самое "после" длится до сих пор. Уже шестой год. Даже не верится.

Писатели, публицисты и сценаристы одевают войну в разные одежды из эпитетов, но это всего лишь красивые слова страшной человеческой трагедии, личной трагедии.

Вооруженный конфликт на Донбассе все наши жизни разделил на до и после. У каждого эти вехи, даты и события – свои, часто связанные с личными переживаниями и трагедиями. У каждого жителя Донецкой и Луганской областей есть особенный день. Когда они впервые попали под обстрел. Или уехали из родного города. Или потеряли кого-то.

Моя личная дата – 26 мая, бой за аэропорт, когда в нашем новом доме, в двух километрах от аэропорта, осталась одна наша дочь. Все обошлось, но этот день стал для меня точкой отсчета.

До и после.

Тогда и сейчас.

У каждого из нас своя история. И для того, чтобы понять, что чувствуют мирные жители Донбасса, нужно историю каждого знать и примерять на себя. Потому что никакая, даже самая скрупулезная статистика не будет столь же красноречивой.

С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Для Фонда важно собрать и сохранить истории этих простых людей, пострадавших от конфликта, чтобы о трагедии Донбасса помнили и знали во всем мире. В этом суть видеопроекта "Истории мирных", который недавно был презентован. Это серия монологов про до и после. Про тот самый особенный день для двух десятков обычных людей.

"Жили с мужем хорошо, вырастили троих детей. Но когда начался вооруженный конфликт, все пропало", – так начинает рассказ о своих злоключениях Тамара Подтынная из Широкино.

Вместе с супругом пожилая женщина покинула родной поселок, от которого сейчас остались одни руины. Пристанище нашли в Мариуполе. Пенсионерка вспоминает, как впервые лицом к лицу столкнулась с реалиями боевых действий в августе 2014 года.

"Мы уже знали о конфликте, но думали, что нас не затронет. А 4 сентября начались жуткие обстрелы, было много раненых и погибших. Все летело и гремело. Потом обстреливали днем и ночью. Тогда бежали в подвал, где сидели и дрожали. Однажды попали под обстрел снайперов – пули летели над головой", – рассказывает женщина.

В результате одного из обстрелов все имущество супругов сгорело. Удалось спасти только документы и одну тарелку. В такой ситуации настоящим спасением стала помощь Рината Ахметова. А переживания об утраченном вытеснила одна-единственная мысль: скорее бы закончился конфликт и наступил мир.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Римма Филь фонд Рината Ахметова война на Донбассе

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе Донбасса
Путин назвал условие для нового закона об особом статусе ДонбассаПолитика
Россия возвращает на Донбасс наемников-
Россия возвращает на Донбасс наемников-"уголовников" с особым указаниемДонбасс
Зеленский не смог вылететь с Харьковщины: сломался
Зеленский не смог вылететь с Харьковщины: сломался "борт №1" (дополнено)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...