Монологи про до и после

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Это именно так и есть: до и после. И это самое "после" длится до сих пор. Уже шестой год. Даже не верится.

Писатели, публицисты и сценаристы одевают войну в разные одежды из эпитетов, но это всего лишь красивые слова страшной человеческой трагедии, личной трагедии.

Вооруженный конфликт на Донбассе все наши жизни разделил на до и после. У каждого эти вехи, даты и события – свои, часто связанные с личными переживаниями и трагедиями. У каждого жителя Донецкой и Луганской областей есть особенный день. Когда они впервые попали под обстрел. Или уехали из родного города. Или потеряли кого-то.

Моя личная дата – 26 мая, бой за аэропорт, когда в нашем новом доме, в двух километрах от аэропорта, осталась одна наша дочь. Все обошлось, но этот день стал для меня точкой отсчета.

До и после.

Тогда и сейчас.

У каждого из нас своя история. И для того, чтобы понять, что чувствуют мирные жители Донбасса, нужно историю каждого знать и примерять на себя. Потому что никакая, даже самая скрупулезная статистика не будет столь же красноречивой.

С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Для Фонда важно собрать и сохранить истории этих простых людей, пострадавших от конфликта, чтобы о трагедии Донбасса помнили и знали во всем мире. В этом суть видеопроекта "Истории мирных", который недавно был презентован. Это серия монологов про до и после. Про тот самый особенный день для двух десятков обычных людей.

"Жили с мужем хорошо, вырастили троих детей. Но когда начался вооруженный конфликт, все пропало", – так начинает рассказ о своих злоключениях Тамара Подтынная из Широкино.

Вместе с супругом пожилая женщина покинула родной поселок, от которого сейчас остались одни руины. Пристанище нашли в Мариуполе. Пенсионерка вспоминает, как впервые лицом к лицу столкнулась с реалиями боевых действий в августе 2014 года.

"Мы уже знали о конфликте, но думали, что нас не затронет. А 4 сентября начались жуткие обстрелы, было много раненых и погибших. Все летело и гремело. Потом обстреливали днем и ночью. Тогда бежали в подвал, где сидели и дрожали. Однажды попали под обстрел снайперов – пули летели над головой", – рассказывает женщина.

В результате одного из обстрелов все имущество супругов сгорело. Удалось спасти только документы и одну тарелку. В такой ситуации настоящим спасением стала помощь Рината Ахметова. А переживания об утраченном вытеснила одна-единственная мысль: скорее бы закончился конфликт и наступил мир.

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