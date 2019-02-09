Римма Филь

Письма, которые дарят надежду

Письма, которые дарят надежду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db1/8eb/5c5db18ebee03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db1/8eb/5c5db18ebee03.jpg 2019-02-09T08:33:00+02:00 Римма Филь

В январе отметила свое 13-летие "Адресная помощь" – одна из первых масштабных программ Фонда Рината Ахметова. Для меня много-много лет назад Фонд начался именно с "адрески". С историй, когда удавалось вытащить буквально с того света тяжелобольных детей и взрослых. Я тогда думала: "Как же могут работать с такими историями сотрудники Фонда? Как, читая каждый день письма о боли и просьбы о помощи, не сгореть? Наверное, это безумно сложно".

Безумно сложно на самом деле оказалось позже. Когда на Донбасс пришла война. Чтобы спасти людей в зоне вооруженных действий, Ринат Ахметов задействовал все ресурсы: человеческие, материальные и моральные. Был создан Гуманитарный штаб – самая масштабная благотворительная миссия в стране, частью которой стала программа "Адресная помощь".

Программа включила в себя всю круглосуточную работу по оказанию помощи раненым детям, старикам, людям с инвалидностью по обе стороны линии соприкосновения. Главным принципом стала оперативная помощь "здесь и сейчас" попавшим в критическую жизненную ситуацию людям. Только за последние четыре года помощь на лечение в рамках программы получили свыше 11 тысяч человек. Более 6 тысяч из них – дети, помощь которым Ринат Ахметов назвал приоритетом.

Поэтому сегодня Фонд Рината Ахметова единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса. С начала конфликта в регионе ее получили порядка 150 тысяч ребят, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. В одной только "Адресной помощи", а это далеко не единственная программа Фонда, для этого работают такие направления:

"Здоровое сердце" – помощь в проведении операций детям из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей с врожденным пороком сердца. Им устанавливают окклюдер – имплант из дорогостоящих сплавов, который закрывает порок.

"Лекарства детям" – предоставление жизненно важные медикаментов детям Донбасса с астмой и эпилепсией.

"Реабилитация раненых детей" – помощь в проведении курса восстановительного лечения в лучших санаториях Украины детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. Для многих из них реабилитация после травм – это история на всю жизнь.

"Теперь я слышу" – обеспечение высокочувствительными аппаратами детей возрастом до 5 лет с проблемами слуха из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.

А в этом году по случаю дня рождения "Адресной помощи" Фонд Рината Ахметова начал Акцию "Письма". Ее цель – помочь родителям и детям, которым еще только предстоит решающая схватка с болезнью. Новые участники программы будут получать послания со словами поддержки от тех, кому Фонд подарил надежду. Я хочу, чтобы с этими письмами познакомились и вы.

"Слава богу, мне своевременно посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. С первого звонка, с первых слов общения с сотрудниками Фонда я попала в атмосферу заботы и понимания. Без лишних вопросов и бюрократии приняли мою заявку на рассмотрение – и уже через несколько месяцев меня с сыночком Марком пригласили на примерку и получение слуховых аппаратиков Sonic", – пишет Анастасия Таран, ребенок которой получил помощь по проекту "Теперь я слышу".

Письмо Анастасии наполнено счастьем. Ведь с первой примерки аппаратов ее малыш начал издавать новые звуки, стал более эмоциональным. А теперь и вовсе протестует, когда их хотят снять.

"Марк стал общительнее, любит слушать музыку, смотреть мультики. Надеюсь, в ближайшие месяцы услышу от сыночка долгожданное слово "мама". Теперь я с уверенностью могу советовать всем родителям, которые оказались в подобной ситуации, сразу обращаться в Фонд Рината Ахметова", – отметила Анастасия.

Свою счастливую встречу с Фондом вспоминает и Таисия Козюменская из Луганской области. Сердце ее ребенка бьется без перебоев благодаря программе "Адресная помощь" и проекту "Здоровое сердце".

"Благодаря неоценимой помощи и поддержке Фонда сердечко нашего сыночка стало здоровым! Сейчас Никитка учится в третьем классе, отличник! На Новый год Дедушке Морозу заказал турник для занятий спортом, а родителям – боксерский мешок и перчатки. Сколько же эмоций было, когда желания сбылись! Сегодня о том, что мой сын особенный, я вспоминаю только когда вижу по телевиденью похожую на нашу историю", – обратилась к родителям деток Таисия.

Подробнее о работе программы "Адресная помощь" вы можете узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0800 509 001.

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