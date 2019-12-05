Подарить чудо

Я помню их глаза. Разные: и не всегда грустные, и печальные, как любят писать многие мои коллеги. Озорные, веселые, любопытные. И чаще всего, доверчивые.

Но больше всего меня поразили их ручки. Малыши протягивают ручки ко всем, как бы говорят: "Возьмите меня!"

И вот перед этими малышами стоит взрослый и успешный человек – Ринат Ахметов. Красивая девочка в белом длинном платье с крылышками за спиной протягивает вырезанное из бумаги сердечко. И просится на руки.

Сколько лет этой акции, а эмоции от всех поездок всегда одинаковые! Это грусть, жалость, умиление, стремление помочь, подарить этим малышам чудо любви и заботы.

Акция "Ринат Ахметов – Детям!" продолжается 19 лет. Эта девочка, как и многие другие, уже наверняка стала мамой. И очень хочется надеться, мамой любящей, которая никогда и ни за что не бросит своих детей.

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Я абсолютно уверена, ничего не бывает просто так. Из первой поездки ко Дню святого Николая в несколько детских домов Донецка родилась огромная Идея. Идея, которая без преувеличения изменила подход к национальному усыновлению в Украине и теперь тысячи детей воспитываются не в интернатах, а в детских домах семейного типа. Благодаря Акции "Ринат Ахметов – Детям!" создан 41 детский дом семейного типа, порядка 10 тысяч детей-сирот нашли приемных родителей. Это огромный результат!

С каждой "новой семьей" у Фонда всегда тесный и многолетний контакт. Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, все детские дома семейного типа получали различную помощь: и в эвакуации, и в продуктах, и в оздоровлении деток. Один из таких примеров – Детский дом семейного типа Захарченко. Он был открыт в 2008 году. Сейчас Людмила Ивановна воспитывает 9 детей. А всего за все эти годы мама Люда подарила любовь и тепло 20 детям, из которых трое "знакомы ей с рождения", то есть биологические.

В нынешнем году эта семья тоже участвовала в Акции. И Фонд, как всегда, подарил необычный, но очень нужный для семьи с мальчишками-подростками подарок – настоящий баскетбольный щит и другой спортивный инвентарь.

19 лет назад после одной поездки родилась не только добрая традиция. Фраза Рината Ахметова "каждый ребенок должен жить в семье" легла в основу самого Фонда и стала философией одного из самых важных его направлений.

Только за последние пять лет более 700 тысяч ребят получили подарки, поздравления, увидели, что в их жизни есть чудо и добро.

Помимо точных данных, есть еще и то, что сложно посчитать, но это сверхважно. Сотни тысяч ребят получают мотивацию к успеху и уверенность в своих силах, учатся жить самостоятельно и главное – успешно.

За 19 лет Акция выросла в многоуровневую программу, состоящую из десятков проектов, направленных на решение разных проблем детей: здоровье, развитие, личностный рост, – все, что меняет их жизнь к лучшему.

В этом году воспитанники пяти интернатов Донецкой области будут участвовать в мотивационных встречах "Твоя суперпрофессия", на которых представители разных профессий расскажут о секретах мастерства. Такие встречи дадут ребятам представление о разных сферах занятости, покажут многообразие выбора и путь к успеху.

И пусть этот наступающий год подарит им чудо. Новую семью, любящих родителей и тепло дома!

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