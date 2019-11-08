Шестой год под обстрелами

Был обычный день. Светило солнце, дул приятный ветерок. Внезапно начался обстрел. Снаряды плотно накрыли поселок Золотое. Люди кричали и спешили укрыться в подвалах. Семья Наумовых добраться до погреба не успела, потому что бомбы рвались прямо в их дворе. Они упали в саду. Слышали, что только так можно спастись от осколков и, не сговариваясь, залегли между яблонь. Их пес все это время то жалобно скулил, то зло лаял, а потом, когда рвануло внутри дома от прилетевшего снаряда, сорвался с цепи и побежал в сад. Лег рядом с хозяевами. И ждал вместе с ними, когда все затихнет.

Наумовы выжили. Пес тоже.

– Самое страшное, что если бы мы добежали до подвала, то погибли. Туда попал снаряд, и внутри все выгорело, – рассказывает Вячеслав, глава семьи.

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А вот дом не уцелел. Пострадали стены, окна, крыша… В один миг семья лишилась всего. Вячеславу уже 70, восстановить жилище ему не под силу. Все, что есть ценного у Наумовых, помещается в сумке.

Почти все местные в схожем положении. Живут без элементарных условий для жизни. Без газа, без света, без воды. А еще – без аптек и магазинов. Но они выживают. Уже шестой год подряд. Им помогает Фонд Рината Ахметова, который регулярно доставляет не только наборы выживания, но и надежду. Эта помощь все еще нужна. Потому что за прошедшие годы людям не стало легче. Для многих ситуация только усугубилась – об этом говорят и исследования Фонда, и данные ООН.

Помощью Фонда Рината Ахметова сегодня охвачены самые "труднодоступные" населенные пункты вдоль линии соприкосновения. 85% жителей Донбасса, получающих помощь Рината Ахметова, считают, что не смогли бы без нее выжить. Таковы данные исследования Киевского международного института социологии.

Сегодня про Золотое часто говорят по телевизору. Именно с этого поселка началось разведение войск. Наумовы не знают, чем все закончится. Просто верят и надеются на мир. И благодарят тех, кто о них не забывает.

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