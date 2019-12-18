sirotstvu.net! Адрес вашего счастья

В декабре Фонд Рината Ахметова отмечает сразу два знаковых и таких теплых события: 19 лет Акции "Ринат Ахметов – Детям!" и 10 лет порталу "Сиротству – нет!".

Эти события не только тесно связаны между собой, это суть и основа работы Фонда и большого всеукраинского движения.

"Каждый ребенок должен расти в любящей семье. Каждый имеет право на счастливое детство" – эти слова, сказанные Ринатом Ахметовым во время посещения одного из детских домов, легли в основу деятельности всего Фонда, а затем и программы "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!".

Да, каждый ребенок должен расти в семье, с родителями, бабушками-дедушками и своими игрушками. Смеяться и плакать, получать первые уроки жизни только в кругу любящих людей.

Реклама

Самая масштабная в стране акция, приуроченная ко Дню святого Николая и новогодним праздникам, – это многолетняя и непрерывающаяся несмотря ни что традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Только увидев весь масштаб проблемы, заглянув в детские глаза в десятках интернатах, можно по-настоящему понять, насколько важно подарить ребенку семью. И Фонд сделал практически невозможное – изменил отношение общества к теме усыновления. Почти 10 000 детей-сирот нашли своих мам и пап благодаря порталу. И мамы-папы нашли свое самое большое в мире счастье.

Еще одно огромное достижение проекта – приоритет детских домов семейного типа. Потому что это семья, а не интернат. Здесь нет воспитателей, здесь мамы и папы. Нет соседей по комнате – есть братья и сестры. Дети здесь чувствуют себя счастливыми. 41 дом семейного типа был создан в Украине при поддержке Фонда Рината Ахметова! 41 дом, где живет счастье.

Иногда нужен просто случай. Так, как это произошло с Еленой и Виктором Подолец, актерами кукольного театра в Ровно. Пара долгое время мечтала о детях, но мечты не всегда воплощаются в жизнь сразу и просто. После празднования десятилетия совместной жизни супруги как-то однажды и, казалось, случайно обнаружили в интернете портал "Сиротству – нет!".

Но ничего случайного не бывает случайно. Однажды пройдя по ссылке на портал, супруги стали его постоянными читателями, а потом и сами решили усыновить ребенка.

Не верьте, кто говорит, что такие решения принимаются легко и без сомнений. Но сомнениям вопреки в доме поселился детских смех. Сначала забрали одного ребенка, затем другого. Старший Антон в семье почти четыре года, сейчас ему шесть лет. Тимофею – 3,5 года. Мальчики – родные братья, их мать оставила еще в роддоме после рождения.

Мама Лена абсолютно уверена, что мальчишки ее. Только родила другая женщина.

Откройте портал. Там ждут вас тысячи милых, смешливых, серьезных, конопатых и смуглых девчонок и мальчишек. Совсем маленьких и подростков. Они очень разные. Только мечта у них всех одна – найти свою семью, где их будут любить такими, какие они есть.

Может быть, это и есть ваше конопатое счастье?

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама