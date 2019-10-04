Успеть спасти. 200 скорых для Украины

Увы, многие могут рассказать трагичные истории, связанные с близкими людьми, когда машины скорой либо прибыли слишком поздно, либо не были обеспечены необходимым оборудованием. Если бы вели подобную статистику, цифры были бы ужасающими.

Сделать скорую помощь по-настоящему скорой – и есть цель огромного проекта – "200 скорых для Украины".

Сегодня – экватор проекта, который реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова, а также финансируется из средств мецената.

100 суперсовременных карет скорой помощи уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. 200 спецавтомобилей позволят врачам спасать более миллиона человек ежегодно.

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Важность и актуальность этого проекта сложно переоценить. Медицинская помощь касается абсолютно каждого жителя Украины. Именно поэтому Проект "200 скорых" вызвал такой резонанс.

Это абсолютно логично, поскольку это крупнейшая частная благотворительная инициатива в нашей стране в сфере экстренной медицины за 28 лет независимости.

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С 26 июня, когда проект стартовал, состоялись четыре передачи автомобилей трех типов: уникальные авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, неонатальные автомобили скорой помощи типа С и автомобили скорой медицинской помощи типа В.

Каждая из этих машин имеет особую комплектацию, отвечающую основной задаче.

Так, главная особенность неонатальных машин – комплектация всего реанимационного оборудования для новорожденных. В салоне находится так называемая капсула жизни – инкубатор для транспортировки новорожденных. Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород. Он оснащен гидропневматической подвеской, которая не зависит от амортизации автомобиля. То есть ребенок в "капсуле" чувствует себя так, как у мамы в животе.

Врачи, получающие автомобили, радуются, как дети. Ведь именно они как никто другой знают и понимают настоящую ценность полученных от Фонда автомобилей. Ценность, которая измеряется миллионами спасенных жизней.

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