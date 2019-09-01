Человек будущего: начало истории

Человечество стремительно приближается к точке бифуркации, когда декларации о прекрасных намерениях окончательно разойдутся с имеющимися возможностями. Ошибочная модель развития, которая подразумевает бесконечное увеличение потребления, неизбежно претерпит трансформацию, отказ от количественных оценок успешности и прогресса в пользу качественных. Ресурсы, которые сегодня в изобилии тратятся на вещи, без которых совершенно спокойно можно обойтись, в конце концов станут недоступны, и даже войны не помогут – поскольку воевать "за последнюю каплю нефти" и "последний килограмм золота" будет попросту бессмысленно.

Во времена подобных радикальных трансформаций важно говорить о будущем. Наверное, если бы этим занялся Френсис Фукуяма, он бы назвал свою новую статью "начало истории и новый человек" – настолько изменился мир за последние 27 лет, прошедшие с момента его "конца истории". Современные политические и экономические трансформации, ставшие для поколения "миллениалов" единственной реальностью, сопровождаются невиданным технологическим рывком. То, что никакого "конца истории" в 90-х не состоялось, уже не отрицает и сам автор идеи о "последнем человеке". А то, что грядут радикальные изменения, уже не вызывает сомнения даже у закостенелых консерваторов. Вопрос в том, какими они будут и что за мир появится в результате ожидаемых потрясений.

Поколению, живущему в наши дни, необыкновенно повезло. Не так уж часто удается стать свидетелем процесса накопления критической массы событий, прямым следствием которого неизбежно станет очередной диалектический скачок. Однако новое глобальное соревнование, которое разворачивается в мире, имеет совершенно отличные от предыдущих исторических этапов характеристики. Борьба идет уже не за ресурсы (хотя и за них тоже, просто по инерции), и даже не за оптимальную социально-политическую модель развития человечества (потому что существуют процветающие автократии и нищенские демократии). Борьба разворачивается за технологии и за людей, которые их создают и умеют ими управлять. Только вчера клонирование или картирование генома были передовыми проектами мировой науки, а сегодня уже скрещивают обезьяну с человеком, а генные анализы становятся обычным делом, доступным за пару сотен долларов. Стремительно приближается эра искусственного интеллекта и дополненной реальности, которая кардинально изменит знакомый нам мир. Каждого из нас и так уже слишком много – в реальном мире и во всех его виртуальных аватарах, а в перспективе станет настолько много, что мы и сами не сможем отличить кто из нас настоящий.

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Наиболее визуально доступным доказательством новой реальности является рейтинг наиболее капиталоемких компаний мира. Первая "ресурсная корпорация", встречающаяся в этом списке, "Exxon Mobile", находится в шестом десятке. Все, кто выше – это либо компании высоких технологий, либо провайдеры сервисов, либо производители продуктов потребления, без которых никак не обойтись. Даже любители теорий заговора, которые объясняют все политические трансформации в мире борьбой за нефть и газ (что, конечно же, все еще имеет место), умолкают, когда слушают Джона Болтона, рассказывающего о "злобных планах" Китая по краже технологий и продукции компании "Huawei", которая, якобы, шпионит за своими клиентами. Нет, "Facebook" и "Google" этим не занимаются, только китайцы и "Cambridge Analytica".

Между тем, с каждым годом становится все очевидней, что главным ресурсом, за который разворачивается борьба, является человек. Обратите внимание, в скольких странах мира образование на языке титульной нации предоставляется для иностранцев бесплатно. Как вы думаете, где они потом останутся работать? Несомненно, что приток иммигрантов и их последующая интеграция в американское общество является одной из главных причин технологического прогресса США. Сегодня ведущие страны мира, в первую очередь Китай и США, развернули конкуренцию за Африку, а глобальные IT-корпорации, в том числе все те же "Facebook", "Google" и "Huawei" намерены проложить сотни тысяч километров оптоволоконных кабелей вокруг и внутри Африки, разместить на орбите спутники бесплатной связи специально для Африки. С чего бы это вдруг? В надежде на подписчиков их сервисов и рекламный бизнес? Все проще – население Африки растет самыми большими темпами в мире, оно очень молодое. Там проживает уже 1,2 млрд. человек. Рано или поздно они получат образование, западное или китайское, и, конечно же, отдача будет колоссальной. Никакая нефть и никакая торговля не приносят в конечном итоге такой прибыли, как инвестиции в образование и технологии. Просто надо иметь терпение и действовать стратегически. США и Китай это умеют.

Понимание того, что именно новый человек является ключевым элементом будущего мироустройства, стал причиной отмены налогов для молодежи в Польше. Достойны внимания и изучения системы образования и поддержки молодежи в Финляндии и Южной Корее, других странах (собственно, для специалистов все эти примеры хорошо известны). Именно осознание растущего технологического отставания является одной из причин стремления значительной части российской политической элиты к политическому примирению с Западом. Повсеместное внедрение механизмов получения справедливого вознаграждения за использование продуктов интеллектуальной собственности, их защита станет одним из важнейших аспектов межгосударственных отношений далеко за пределами Европы, Северной Америка и Юго-восточной Азии. Государства будущего будут окружены виртуальными границами, на защите которых будет стоять искусственный интеллект. Если уже сегодня внедрением в системы управления крупными объектами можно парализовать целые отрасли экономики или вызвать техногенную катастрофу, зачем тратить деньги на танки? В одном из недавних интервью уважаемый эксперт-экономист высказался в том смысле, что дипломатические представительства Украины за границей должны способствовать увеличению украинского экспорта. По моему мнению, если в Украине будет что экспортировать, послы для этой цели не понадобятся. А вот чему они должны реально способствовать – это импорту лучших зарубежных практик в системе образования, исследований и разработок, техник развития человеческого потенциала, притоку инвестиций в людской капитал и сферу технологий.

Когда рушится система уже установившихся взглядов на мир, общество, социум, это вызывает беспокойство, что вполне объяснимо. Определенные символы, ценности, автортеты утрачивают свой смысл или требуют переосмысления. Сфера фундаментального и нерушимого сужается, знания успевают устаревать ранее, чем их усваивают. Это очень подходящий период для того, чтобы осуществить кардинальные изменения. Однако любые изменения должны исходить из трезвой оценки того, какие ресурсы мы имеем в своем распоряжении, какие инструменты для их оптимального использования у нас есть, и, наконец, есть ли у нас план. Увы, сегодня в Украине остуствуют ответы на базовые вопросы – какой тип экономики мы собираемся строить – преимущественно аграрный, промышленный или высокотехнологический, что делать с демографией, как определить национальную идею и готовы ли мы к появлению мультикультурного общества, что кажется неизбежным в мире будущего. Если мы хотим стать "житницей мира", мы должны иметь лучшие в мире технолгии производства сельскохозяйственной продукции. Если наша цель развитие тяжелой промышленности, то очереди абитуриентов должны стоять в технические университеты, а не на "юристов", "экономистов" и "международников". Сегодня катастрофически отсутствует общественный спрос на интеллект, моральность, способность мыслить стратегически. Между тем в эпоху искуственного интеллекта, которая становится реальностью знаем мы об этом или нет, самой большой ценностью становится творческий человек, который сможет двигать прогресс дальше. В мире осуществляется тихая экспансия в поисках таких людей, которая только внешне маскируется как борьба за ресурсы или под культурное сотрудничество. Главным ресурсом будущего является человек, способный выиграть у искуственного интеллекта в шахматы. Поэтому нельзя менять землю на деньги, надо менять на знания, технологии, на будущее.

Одной из причин экономического и идеологического краха "государства рабочих и крестьян" стало изначальное презрение коммунистов к интеллекту. Нет смысла повторять всем известные факты о потрясающей неэффективности закостенелой модели образования и науки, которая все еще преследует Украину и 28 лет спустя кончины СССР. Никакие необъятные ресурсы не спасли общество, в котором сухой закон стал одной из главных причин краха политической системы. Китай вовремя это понял и перешел на модель, когда идеология социализма никак не мешают самому активному предпринимательству. Только полное раскрытие творческого потенциала человека может стать тем самым фактором нелинейной трансформации общества и государства, который не позволит Украине остаться на задворках истории. Новой истории, которая начинается просто на наших глазах.

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