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Huawei, 5G, MARUV и другие непонятные слова

Huawei, 5G, MARUV и другие непонятные слова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/459/2c1/5c74592c1f022.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/459/2c1/5c74592c1f022.jpg 2019-02-26T09:01:00+02:00 Сергей Корсунский

Казалось бы, во время предвыборных баталий, которые пока что протекают в форме войны компроматов и бигбордов, ничто не способно отвлечь избирателей от вдумчивого анализа программ 44 кандидатов в президенты. Однако отбор на Евровидение смог это сделать. Победила ранее широко не известная певица MARUV, но в Израиль она не поедет. Все интересующиеся этим конкурсом смогли воочию убедиться в том, что у нее все, что ниже талии – в порядке, а выше шеи – не совсем. Но речь не об этом.

Пока мы в Украине следили за Maruv, в Барселоне состоялся Всемирный конгресс мобильной связи, на котором произошла сенсация. Второй в мире производитель смартфонов китайская компания Huawei представила первый в мире смартфон с технологией 5G и складывающимся экраном. Это будет самый дорогой на сегодняшний день смартфон с базовой ценой 2 299 евро. Он лучше, чем новинки Samsung и Xiaomi. По техническим данным он лучше, чем iPhone – фильм в 1 Гбт можно будет загрузить за три секунды. В нем используется чип собственного китайского производства, превосходящий по производительности американские аналоги. Так совпало, что презентация состоялась как раз в те дни, когда в Вашингтоне высокопоставленные делегации США и Китая вели непростые переговоры в рамках торгового спора, инициированного Вашингтоном вскоре после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Но уж точно не совпадение, что в это воскресение Трамп порадовал общественность новым твиттом: "…кое о чем, что, очевидно, является будущим. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты победили через конкуренцию, а не путем блокирования технологий, которые на сегодня являются более продвинутыми. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что делаем, особенно, когда это касается такого восхитительного мира технологий!". На это глава Huawei Кен Ху ответил, тоже через Твиттер: "Господин президент, полностью с Вами согласен. Наша компания всегда готова помочь построить настоящую 5G сеть в США, в рамках конкуренции".

Не совсем понятный для непосвященных обмен мнениями между президентом самой могущественной страны мира и главой крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования является отражением напряженного противостояния. Huawei Technologies оказалась в центре торговой войны Китая и США после того, как Вашингтон обвинил Huawei в нарушении режима санкций, краже технологий и содействии шпионажу в пользу властей КНР. Действующий генеральный директор Huawei категорически отверг эти обвинения. Накануне Барселоны он заявил, что компания никогда не позволит ни одной стране мира использовать оборудование Huawei для слежки. В январе стало известно о том, что компания Huawei договорилась с американским оператором AT&T о крупном контракте, который бессрочно сорвался за считанные минуты до его подписания. Дело в том, что в США был объявлен запрет на распространение техники компаний ZTE и Huawei по причине подозрения их в слежке и передаче конфиденциальных данных пользователей властям Китая. Подозрения, пока ничем не подтвержденного.

Началась эта история в конце прошлого года. 1 декабря 2018 года в Канаде по запросу властей США была арестована заместитель председателя правления Huawei Technologies, главный финансовый директор компании и дочь основателя компании Рена Чжэнфея Ванчжоу Мэн. Топ-менеджера одной из крупнейших технологических компаний Китая (номер 74 в рейтинге крупнейших компаний мира по версии Forbes) арестовали по обвинению в нарушении торгового эмбарго США в отношении Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о перемирии в торговой войне из-за тарифов. В КНР крайне нервно отреагировали на арест госпожи Мэн, арестовав, в свою очередь, нескольких граждан Канады. Слушание дела против Huawei Device USA Inc. и компании Skycom (иранского подразделения Huawei) состоялось 28 января в окружном суде Бруклина, штат Нью Йорк. Единственным обвинением против двух подразделений Huawei и лично против Ванчжоу Мэн, поддержанным ФБР и генеральной прокуратурой США, стало нарушение санкционного законодательства США в отношении Ирана. Якобы, на протяжении нескольких лет госпожа Мэн использовала финансовую систему США для проведения операций в интересах Ирана. Речь идет о сотнях миллионов долларов. В пресс-релизе Министерства юстиции США не содержится никаких других обвинений – ни касательно интеллектуальной собственности, ни в связи с шпионажем. Однако ущерб интересам компании был нанесен колоссальный.

В КНР расценили действия США как недобросовестную конкуренцию. Руководство Huawei заявило, что Вашингтон проигрывает в соревновании за 5G и поэтому развернул кампанию дискредитации, основанную на недоказанных обвинениях. Действительно, в материалах Минюста США содержится оговорка, что все изложенные в материалах следствия обвинения в адрес компании и ее руководства являются пока что только позицией обвинения и еще требуют предъявления доказательств и рассмотрения в суде. До сих пор никаких доказательств в контексте обвинений в шпионаже представлено не было. Тем временем, противостояние США и КНР вокруг Huawei вышло далеко за рамки двусторонних отношений. Во время визита в Венгрию Госсекретарь США Майк Помпео высказался в том смысле, что отношения между США и их союзниками по НАТО "могут пострадать" если они не откажутся от китайского оборудования. "Если это оборудование будет размещено рядом с важными американскими системами, нам будет трудно говорить при этом о партнерстве", – цитируют слова Помпео международные СМИ. В обоснование своей позиции в Вашингтоне ссылаются на закон, принятый в Китае в 2017 году, позволяющий разведывательным службам "взаимодействовать с индивидуальными организациями для поддержки и сотрудничества". Проблема заключается в том, что в ряде европейских стран Huawei уже является частью масштабных проектов по развитию инфраструктуры мобильной связи и телекоммуникаций, в некоторых случаях до 50-80%. По мнению экспертов, такие страны как Великобритания или Германия не смогут полностью отказаться от услуг Huawei, однако вполне способны резко ограничить использование китайского оборудования. Некоторые европейские союзники США, к примеру Польша, рассматривают возможность полностью отказаться от услуг Huawei, особенно после того, как один польский сотрудник компании (бывший сотрудник контрразведки) и один китайский специалист были арестованы по обвинению в шпионаже. Вновь, как и в случае с арестом Ванчжоу Мэн, речь идет об обвинениях в адрес двух физических лиц (уже уволенных из компании), однако тень кинута на все операции Huawei. Генеральный директор польского отделения Т-Mobile уже заявил, что если Польша исключит Huawei из развития сети 5G, это значительно отсрочит внедрение этой технологии и поставит Польшу в невыгодное положение по сравнению с другими странами, где оборудование Huawei используется очень широко.

США удалось добиться солидарного решения Австралии, Новой Зеландии, Норвегии и Японии по блокировке использования оборудования Huawei в сетях 5G исходя из соображений национальной безопасности. Однако китайская компания присутствует практически на всех континентах, успешно работая повсюду о сфере телекоммуникаций и мобильной связи. Глобальная доля оборудования Huawei на мировом рынке составляет 28% (для сравнения, Samsung – 4% в сетях 4G). В частности, Huawei является глобальным партнером 5G Vodafone и Orange в Европе. Давление со стороны США привело к тому, что Vodafone был вынужден приостановить инсталляцию китайского оборудования до прояснения ситуации. В то же время, Huawei выступил ко-спонсором партийного съезда христианских демократов в Германии, после чего получил приглашение подать документы на тендер по созданию национальной сети 5G. В прошлом году такой проект Huawei и Vodafone реализовали в Карловых Варах в Чехии. По мнению ведущих экспертов отрасли, пытаясь сдержать Huawei, правительство США действует неосмотрительно, поскольку на сегодняшний день реальных конкурентов китайской компании нет. Действия по нанесению ущерба репутации компаниям КНР вполне могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция. Пока Huawei и Xiaomi не вступают в открытую борьбу, ограничиваясь заявлениями о непричастности к шпионажу и нарушениям прав интеллектуальной собственности. Однако вполне очевидно, что на мировых рынках разворачивается серьезна борьба за лидерство на новом витке технологического развития. Это именно то, чем стоит заниматься, если нас интересует будущее страны. И MARUV тут совершенно не при чем.

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