Как жить с последней империей

Вопрос о том, как строить политику в отношении России, вновь возомнившей себя империей, задают себе политики и интеллектуалы повсюду – от Токио и Пекина до Лондона и Вашингтона. Стандартная точка зрения основывается на представлении, что в России окончательно победила идеология государственного национализма, Путин не остановится ни перед чем, чтобы доказать Западу свое право на равных участвовать в решении ключевых мировых проблем (которые сама же Россия часто и создает), но при этом Россия остается важным экономическим партнером, сдерживать которого лучше путем сотрудничества там, где возможно.

Действительно, если посмотреть на факты, которых с каждым днем становится все больше, то ситуация выглядит угрожающей. После войны против Грузии, вторжения в Украину и аннексии Крыма Москва успела стать ключевым игроком в кровавом конфликте в Сирии, вмешаться в гражданскую войну в Ливии, выступить на стороне режима Мадуро в Венесуэле, наладить беспрецедентно тесное сотрудничество с Китаем и Турцией, а также постоянно беспокоить страны НАТО военными провокациям против их судов и самолетов, и даже нарушать границы, как в Норвегии. Недавно один из самых известных и эффективных российских кораблей, предназначенных для глубоководных операций, неведомо как оказался вблизи американских берегов, где проходят подводные кабели связи между континентами. Есть подозрения, что это судно вполне могло установить на упомянутых кабелях специальную "прослушку" – опыт у русских по этому поводу имеется. Недавно, вслед за Китаем, который давно и прочно осваивает Африку, и Европейским Союзом, стремящимся не упустить свою долю "африканского" пирога, в борьбу за энергично развивающийся континент включилась и Россия – в Сочи прошел Российско-Африканский саммит. Как раз в это время Facebook удалил три сети пользователей, активно работающих "на рынках" восьми стран континента и финансируемых шеф-поваром Путина Пригожиным – собственником Санкт-Петербургской фабрики троллей. Целевая аудитория Центрально-Африканской республики, Конго, Судана, Мозамбика, Мадагаскара, Камеруна и Берега Слоновой Кости обрабатывалась местными же специалистами, которым платили из Москвы за массивный контент анти-американского, в частности, содержания.

В трудах российских идеологов уже никто ничего и не скрывает – открыто и все громче говорят о Евразийских амбициях, подчеркивая, что центр мировой силы смещается в Азию, где российско-китайское партнерство и региональные механизмы типа ШОС и БРИКС вполне устраивают амбициозного хозяина Кремля. В Москве решили, что если не удается победить противостоящий Запад, то следует организовать и возглавить альтернативные полюса силы, которые смогут это сделать быстрее и эффективнее. При этом в основу ложится не идеология всемирного коммунизма, как во времена СССР, а прагматичные военно-политические и экономические соображения. В Москве уже уверенно утверждают, что у капиталистического мировоззрения, насаждаемого Вашингтоном, наконец-то появилась реальная альтернатива – вот только какая, не уточняют.

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Действительно, можно признать, что Россия вернулась к имперской ментальности, когда при формально "республиканском" строе у власти стоит единовластный правитель, мнение которого непререкаемо. Однако при этом невозможно отрицать, что современная Россия – очевидно, последняя империя в истории человечества – является очень особенным образованием. Нормальные империи, хорошо известные из истории, захватывали территории и порабощали народы, чтобы потреблять захваченные ресурсы – природные и человеческие. В этом и был их смысл. Россия – империя уникальная. Она захватывает территории и порабощает народы для того, чтобы их содержать. Абхазия и Южная Осетия, Крым и Приднестровье не дают империи никакой экономической выгоды. Их надо содержать, выделяя огромные дотации. Даже "рабов" толковых оттуда получить не удается, а ресурсов там никогда и не было.

Новая российская империя и тридцать лет спустя после развала СССР не научилась выпускать высокотехнологичную продукцию, которая пользовалась бы спросом на мировом рынке (кроме оружия, конечно), и сегодня ВВП РФ в два раза меньше ВВП СССР незадолго до его кончины. За это же время ВВП США вырос в пять раз, а Китая – в тридцать. Экспорт энергоресурсов как был, так и остается основой российской экономики и источником финансовых ресурсов, которые необходимы для поддержания производства хоть на каком-то приемлемом уровне. Технологии Россия надеется получать (и получает) из Китая, опираясь на мощь которого стремится выжить в период прихода нового технологического уклада. Недавно были опубликованы новые данные об углубляющемся кризисе мирового неравенства. Так вот, Россия возглавила перечень стран с наиболее вопиюще неравномерным распределением национального богатства: 1% российских олигархов владеет такой же долей национального "пирога", как 82% граждан РФ. Удерживать народ в подчинении в таких условиях конвенциональными методами не получится.

В то же время, нельзя недооценивать опыт российских экономистов, которые очень многому научились у лучших представителей Запада, и дипломатов, давно и активно работающих в нефтегазовых регионах мира. России удалось выстоять против санкционного давления Запада и даже обеспечить необходимый "коридор" цен на нефть. Это позволил Путину и Ко сформулировать целый ряд "национальных проектов" на общую сумму в 400 млрд. долларов до 2024 года, якобы призванных поднять уровень жизни населения и сделать то, что и без того всем понятно – оставить нынешнего президента России у власти пожизненно. Но вот незадача – как оказалось, в России совсем разучились работать и выделенные на реализацию этих проектов деньги попросту не используются. Кроме того, система их реализации, не взирая на красивые речи и декларации, построена так, что осваивать ресурсы могут только те самые друзья детства из 1% российской элиты. Есть основания полагать, что Путин лично следит за процессом, и мы еще услышим об успехах на этом попроще.

Все упомянуты факты хорошо известны как на Западе, так и на Востоке, где очень тщательно следят за внутриполитической ситуацией в России, изучают экономические, социальные и демографические тенденции. К примеру, только для наивного наблюдателя образцово-показательная дружба с Китаем может выглядеть искренней. Российская империя отняла у Китая больше земель, чем любое другое государство. И сегодня против 6 миллионов русских на Дальнем Востоке выступает 120 миллионов китайцев, которые живут в приграничных районах, давно и активно осваивают ресурсы Сибири. Россия безусловно выступает младшим партнером в этом "союзе", который будет иметь смысл только пока в РФ покупают китайские товары, а США ведут против КНР торговую войну. В Москве и Пекине именно Вашингтон рассматривается в качестве основного соперника, и действительная цена российско-китайской дружбы станет ясной, когда наступит момент "после Трампа".

Откровенно конфронтационная военно-политическая составляющая российской внешней политики далеко не всем по вкусу, как и сохраняющийся санкционный режим в связи с аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины. Те же государственные компании и банки КНР опасаются инвестировать в российские проекты, поскольку против них могут быть применены вторичные санкции. Свое стремление к смягчению санкций уже не скрывают ни в Берлине, ни в Париже, где, по видимому, промышленное лобби смогло обеспечить изменение настроения и на политическом уровне. Есть основания полагать, что появление бойцов ЧК "Вагнера" в Ливии не в последнюю очередь связано со стремлением Москвы поучаствовать в управлении потоком беженцев из этой страны, которым до Европы добираться ближе, чем из Сирии.

Таким образом, нам едва ли не впервые в истории приходится иметь дело с империей, цель которой – не созидание, а разрушение. России не нужны дополнительные ресурсы, они у нее есть в избытке. Ей нужны инструменты влияния всюду, где есть интерес конкурентов, в первую очередь – Запада. Украина не является окончательной целью Кремля, как и все остальные горячие точки. Для Путина все это – лишь способ поддержания глобального статуса и режима государственного национализма, при котором эксплуатация национальных богатств и ресурсов осуществляется в интересах очень немногих. В этом контексте любопытно, что Россия стремиться не втягиваться в гонку вооружений, как это сделал СССР, делая упор на спецоперации, в том числе в информационном поле и в кибер-пространстве. Это важный фактор, поскольку Россия не заинтересована в глобальной войне против Запада, ей нужен слабый и управляемый Европейский Союз, НАТО без США и Азиатско-Тихоокеанский регион под доминированием Китая. Победа идеологии Трампа "Америка прежде всего" будет означать, что США "уйдут" в себя, что вполне устроит Кремль. Для Украины из всей этой геополитики следует один важный урок – мы не можем рассчитывать на симметричное противостояние с Россией. Сожительство в относительном мире с Москвой может быть гарантировано в перспективе, после решения проблемы Донбасса и Крыма, если мы сможем найти несимметричный ответ на существующие вызовы, в том числе в сфере разработок новейших видов вооружений, а также в кибер-пространстве – там, где и будут проходить войны будущего.

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