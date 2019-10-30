Обратная сторона реальности

Стремительное развитие событий на мировой арене доказывает на практике, что геополитический ландшафт действительно меняется. То, о чем уже несколько лет предупреждали политологи, а именно отход от идей глобализации, расцвет популизма и национализма, пренебрежение ценностями по сравнению с сиюминутной выгодой становится реальностью. Возникают новые лидеры и альянсы, устоявшиеся институты теряют свою значимость. Но это на Западе. На Востоке все не так катастрофично. Можно смело говорить о расцвете и укреплении "позитивных автократий", "просвещенных монархий" и прочих форм социального устройства, не отрицающих демократию полностью, но, скорее, прикрывающих власть одного или узкого круга лиц видимостью выборов. Впрочем, ничто не абсолютно – подобные примеры есть и на Западе, как и на Востоке встречаются вполне демократические системы.

Для Украины особенно важно то, как во всех этих процессах участвует Россия, а уж если речь пошла об имперском соседе, то и Китай с США. Очевидно ведь, что именно в этом треугольнике сейчас рождается будущая договоренность о "разделе" мира – примерно так, как Россия и Турция разделили Сирию. Не случайно ведь Путин уже несколько раз в различных контекстах публично приводил ситуацию в Сирии как пример успешного разрешения острых международных конфликтов.

Так вот, если не слишком пристально всматриваться в происходящее, то кажется, что Россия побеждает буквально во всем. Именно Россия заняла те пустоты, которые оставили после себя США в северной Сирии. Москва договорилась с Анкарой о разделе этих территорий так, что это устраивает обе стороны. Турция получила иллюзию безопасности (иллюзию – потому что курды, отброшенные в неизвестность в результате отхода США и давления со стороны РФ, Турции и Башара аль-Асада, не смирятся с этим), российские патрули ныне эффективно контролируют границу страны-члена НАТО (пусть и вместе с турками), Россия рассматривается теперь на Ближнем Востоке как надежный партнер, в отличие от США, которые ушли "по-английски". Примечательно в этом контексте также недавнее заявление Путина о том, что нет доказательств убийства журналиста Хашогги и поэтому нечего винить власти Саудовской Аравии. Это поможет ему не только с ценами на нефть, но и с поставками оружия в и без того пылающий регион.

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Но еще более любопытные тенденции наблюдаются на Дальнем Востоке, где, по мнению ведущих западных аналитиков, например Стивена Бланка, впору говорить о российско-китайском военно-экономическом союзе. РФ и КНР проводят совместные военные учения в Азии и Европе, создают совместную систему раннего оповещения и противоракетной обороны, синхронно голосуют в ООН, в том числе в РБ ООН, 3600 китайских офицеров учится в России. Две страны активно развивают торговлю, в том числе в национальных валютах, Китай инвестирует в энергетические проекты на Ямале и с помощью России увеличивает свое присутствие в Арктике. Китай и Россия лидируют в ШОС и БРИКС, вместе "осваивают" латинскую Америку, в частности, Венесуэлу, где кроме огромных российских инвестиций имеются и немалые китайские. КНР поддерживает Россию на Ближнем Востоке, а Россия – Китай в КНДР и по проблеме Южно-китайского моря, они координируют позиции по Японии. Но вот что еще особенно интересно – обе страны весьма положительно рассматривают переизбрание Трампа на второй срок. И в Пекине, и в Москве хаотическая, импульсивная и изоляционистская политика Вашингтона рассматривается как благо, хотя и по разным причинам. За подобную политику Трампа резко критикуют на Западе, требуя возврата к сильному присутствию Вашингтона на Ближнем Востоке, нормализации отношений с европейскими союзниками, укреплению НАТО и политике активного сдерживания России. С точки зрения привычного либерального мирового порядка так и должно быть. Но вряд ли есть возврат назад. Все уже увидели, что может быть иначе, американскому присутствию есть альтернатива. Войска, которые Трамп вывел из Сирии и – втихую – из Афганистана туда уже не вернуть, как не остановить развитие Китая. Это одна сторона реальности. Давайте попробуем взглянуть на другую ее сторону. И сделаем это с позиций Украины, которая сегодня находится едва ли не в самом уязвимом положении в Европе виз-а-ви РФ.

США вышли из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности. Критики было много, но никто ничего не проиграл, поскольку РФ все равно нарушала договор, а Китай и не был его стороной. Но его дезавуирование привело к тому, что теперь подобное оружие могут разрабатывать и другие страны, что вынудит Москву тратить еще больше денег на вооружения. Обратите внимание на недавнее паническое и очень грубое заявление Москвы по поводу увеличения военного бюджета Норвегии. Суверенная и небедная страна решила переоснастить свою армию (как, кстати, и Польша), что в Кремле оценили как угрозу своей безопасности. Далее, Трамп принял решение о выходе из Сирии. Кроме испорченных навсегда отношений с курдами, тем самым Вашингтон устранился от любых попыток втянуть США "в реконструкцию" разрушенной страны (помните печальный опыт восстановления Ирака?), а завершить дело разгрома Исламского Государства теперь предоставлено русским и туркам. Теперь именно РФ будет восстанавливать Сирию и нести огромные затраты по поддержанию мира на севере этой страны, да еще навлекать на себя угрозу мести террористов. То же самое касается Афганистана. Сколько веков различные империи пытались завоевать или усмирить эту страну – и все в пустую. Десятки миллиардов, потраченные США на войну и затем – на восстановление Ирака, укрепление центральной власти в Афганистане, борьбу с террористическими группировками и усмирение воюющих кланов не привели к желаемым результатам. США ушли. Теперь это все ответственность России – это у ее границ выращивают опиумные поля, это у ее границ процветает Талибан и ИГ.

Нет никаких оснований считать, что действия Трампа являются продуманной долгосрочной политикой. Но не исключено, что его инстинкт бизнесмена подсказывает своевременный выход из безнадежного дела. США все еще контролируют мировые рынки – финансовые и технологические – и это действительно важно. Россия в погоне за статусом глобального игрока активно заполняет образовавшийся вакуум в горячих точках, хотя не имеет никакой "стратегической глубины". Выигрывает от всего этого Китай. При всем показательном единстве с Россией, у Пекина и Москвы разные стратегические цели. Китай не хочет становиться мировым жандармом. И Китай не хочет дестабилизации ЕС. Наоборот, КНР поддерживает европейскую интеграцию, дальнейшее расширение ЕС, укрепление и развитие крупнейшего по емкости рынка мира. Китай, в отличии от РФ, – опора глобализации на новом этапе ее развития. Именно ЕС является главной целью "Одного пояса, одного пути", а инвестиции, которые Китай вкладывает в инфраструктуру других стран вдоль новых торговых маршрутов, в Пекине готовы защищать. КНР выгодно переизбрание Трампа, которого там рассматривают как слабого президента, не способного на выстраивание долговременных стратегий. Китаю выгодно, чтобы Россия отвлекала огромные ресурсы от собственного развития, финансируя расходы по обороне. Чем больше Москва вовлечена в противостоянии с Западом, тем сговорчивее будет Москва, когда речь пойдет о крупных проектах на Дальнем Востоке. Ведь reality check двусторонних проектов показывает, что китайцы очень избирательно и крайне неохотно финансируют проекты в РФ, делая это только в том случае, когда видят даже не троекратный, а пятикратный интерес – политический и экономический.

В стратегическом плане Китай заинтересован и в разрешении конфликтов в нашем регионе, поскольку через Черное море проходят важные торговые пути, а Украина становится важным поставщиком аграрной продукции на рынок КНР. До реальных крупных проектов еще далеко, но перспективы просматриваются.

Теперь Россия заявила еще и о глобальных амбициях в Африке. В той самой Африке, которая уже практически полностью "покрыта" Китаем, частично – Турцией и США. Это открывает еще один фронт для траты денег и столкновения глобальных амбиций, но продержаться в таком режиме РФ сможет только, если цены на нефть будут заоблачными. На это трудно рассчитывать, поскольку весь мир неуклонно, шаг за шагом переходит на возобновляемые источники энергии, электромобили и другие технологии, которые позволят снизить тепловую нагрузку на атмосферу. Разумеется, Россия и раньше была активна в Африке, однако теперь, похоже, ее видение своей роли в мире меняется в сторону имперского величия. Об этом говорят и работы ведущих российских идеологов, которые появились в последнее время. Они прямо утверждают, что именно Россия должна взять на себя функцию "спасения" человечества от разрушительных последствий глобализации и либерализма, нести истинную культуру и цивилизационные ценности. Для этого нужны огромные средства, которых нет.

В условиях, когда Россия садится на все большую растяжку, пытаясь ограниченными ресурсами покрыть весь мир, Украине необходимо выстоять, выстраивая собственную политику с пониманием, что в стратегическом плане еще никто ничего не проиграл. Панические настроения по поводу "уступок" агрессивной России должны уступить место тщательной работе по активизации собственной экономики, продуманному сотрудничеству с ближайшими западными соседями, ЕС, США и Китаем, дальнейшей интеграции в европейский рынок, используя уже имеющуюся договорную базу. Главное не забывать, что в мировой политике очень часто то, что происходит на поверхности – красивое и сверкающее, имеет изнанку, которая иногда выглядит весьма поношенной.

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