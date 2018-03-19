Последний срок Путина

В том, что Путин победит на президентских выборах, сомнений не было. Вопрос заключался только в том, какой процент ему "нарисуют" в каждом отдельном регионе и по Российской Федерации в целом. Похоже, всенародная поддержка ограничится где-то 80% голосов. Увы, это не значит, что оставшиеся 20% реально являются оппозицией. Скорее всего, они (проценты) были нужны, чтобы показать, что в РФ царит демократия и плюрализм. На самом деле, ни точное количество тех, кто "за", ни тех, кто "против" мы не узнаем. Выборы президента РФ были де-лигитимизированы голосованием в Крыму, однако Путин избран, и мировое сообщество будет вынуждено иметь с ним дело. Среди первых поздравивших – Китай и Сербия, Боливия и Венесуэла, Куба и Казахстан. И пока во многих столицах все еще тщательно выверяют каждое слово в проектах официальных заявлений по поводу "выборов президента РФ", самое время поговорить о том, что ждет Россию на закате правления очередного мудрого царя.

В этом контексте крайне любопытно проследить, как освещали выборы в РФ зарубежные СМИ, поскольку это дает некую картину общественного восприятия современной политики Москвы. К примеру, 17 марта, то есть накануне голосования, русскоязычная версия турецкого агентства новостей "Анадолу аджансы" опубликовала материал, в котором со ссылкой на российских "экспертов" отметила, что "главным достижением последних лет эксперты считают события вокруг Крымского полуострова, сирийскую компанию, укрепление обороноспособности и реализацию крупных инфраструктурных проектов, таки как строительство космодрома "Восточный", газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и "Турецкий поток". Подобные характеристики встречаются и в других СМИ, и это очень показательно. Прямая агрессия и вопиющее нарушение норм международного права – аннексия Крыма; сирийская компания, в результате которой погибли десятки тысяч мирных жителей, в том числе тысячи детей; укрепление обороноспособности, которое привело к замораживанию социальных и пенсионных программ, истощению Резервного фонда; строительство космодрома "Восточный", которое запомнилось забастовками строителей, которым месяцами не выплачивали зарплату; газопровода "Сила Сибири", который китайцы отказались финансировать и "Газпром" строит за свои деньги, "Северный поток", который вообще пока не строится – все это ставится в заслугу Путину, который, если перефразировать известное высказывание замглавы кремлевской администрации Володина, и есть Россия. Единственным достижением в этом списке можно считать "Турецкий поток", который, увы, строится. Маловато, как для кандидата в президенты страны с такими претензиями, как у России.

В текущем году состоятся три важнейших события, которые будут определять "политический климат" на планете в контексте противостояния Запада и РФ. В июне ожидается саммит НАТО, который и до скандала с отравлениями в Британии обещал быть жарким, а теперь и подавно. Европа, не взирая на отчаянные попытки Кремля расколоть единство в рядах ЕС и НАТО, третье место на немецких выборах партии "Альтернатива для Германии" и победу "Лиги Севера", "Вперед, Италия" и "Пяти звезд" на парламентских выборах Италии, продлила санкции, а Британия после истории с отравлением бывшего российского агента и его дочери даже их ужесточила. Новые санкции в связи с обвинениями против группы россиян, виновных во вмешательстве в американские выборы, были введены также в США.

Отравление Скрипаля и его дочери, которое, фактически, может быть квалифицировано, как применение химического оружия на территории страны НАТО, вышло на уровень ООН и вызвало широкий резонанс в мировых столицах. Следует ожидать, что эта история, да еще в контексте недавнего выступления Путина перед Госдумой с откровенными угрозами в адрес коллективного Запада, кардинально повлияет на тональность заявлений Североатлантического альянса. Видимо, ни о каком возобновлении "диалога", о чем ранее говорили некоторые политики, речь уже не идет. И все это будет происходить непосредственно перед вторым важнейшим событием года – чемпионатом мира по футболу.

Помимо возможности легального освоения огромных средств на строительство инфраструктуры, Путин и его ближайшее окружение задумывали это действо, как демонстрацию "открытости" и "дружелюбности" РФ, поддержку со стороны мирового сообщества, поскольку болельщики так или иначе, но приедут. И вот, после отравления Скрипаля по всему миру открыто заговорили о бойкоте ЧМ-2018, и следует ожидать, что разговоры на эту тему только усилятся, особенно в связи с саммитом НАТО. Путин вынужден будет реагировать на ожидаемо острую критику со стороны Альянса, что предсказуемо вызовет соответствующую реакцию в западных СМИ. С учетом этого обстоятельства, по мнению аналитиков, в ближайшее время после официального объявления результатов выборов следует ожидать из Москвы призывов к Западу "прекратить русофобию" и "начать с нового листа", не исключены некоторые декларативные подвижки "в украинском вопросе", "по Северной Корее" и "по Сирии".

Понимая, насколько важна для Трампа встреча с Ким Чен Ыном, Кремль будет стремиться оказать импульсивному американскому президенту, который активно меняет свою команду прямо на переправе, небольшую поддержку. Однако следует ожидать, что основное внимание будет уделено все же провозглашению амбициозных экономических планов (тема очень скучная для Путина, но необходимая), сопровождающиеся возможными демонстративными "государственными" визитами в Китай, Турцию, Белорусь, Сербию. Путин будет очень осторожен и миролюбив, чтобы не допустить бойкота ЧМ-2018.

Период летнего затишья, которое вовсе не ожидается тихим, Москва посвятит работе над следующим важнейшим проектом, который называется "промежуточные выборы в Конгресс". Первый вторник ноября станет лакмусовым тестом как для Трампа, так и для всей Республиканской партии, которая вполне вероятно может потерять контроль над Палатой представителей. Кроме того, ряд влиятельных сенаторов – друзей Украины покинут свои посты, что может поставить под вопрос последовательность политики Конгресса в отношении России и Украины. Уже сейчас, как никогда ранее, стал заметным рост пророссийских публикаций в самых авторитетных изданиях США, а такие организации как фонд Карнеги и Институт Кеннана не скрывают своих усилий по поиску "точек соприкосновения" между США и РФ. Выборы в Конгресс – очередной шанс для Москвы изменить ситуацию в свою пользу, и совершенно очевидно, что попытки повлиять на общественное мнение в США всеми доступными способами будут продолжаться.

Определенные трансформации вполне очевидно произойдут и внутри правящей верхушки РФ. Не исключено привлечение новых лиц в экономический блок правительства, а также – в случае серьезных провалов на внешнеполитическом фронте – в руководстве МИД. Если для Путина победа на президентских выборах – решение проблемы, то для его окружения, которое все серьезнее чувствует неудобства в связи с санкциями, даже сохранение статус-кво является неплохим результатом. Вполне возможно, что Британия ужесточит правила жизни для российского олигархата, а США прибегнут к новым санкциям, что негативно скажется на привычках путинского окружения ни в чем себе не отказывать. В этих условиях Кремль вынужден будет больше заниматься экономикой, не снижая, впрочем, внешнеполитических усилий по созданию "антиамериканского фронта".

И все же, этот срок для Путина – последний. Страна, которая инвестирует в военно-промышленный комплекс, но совершенно не уделяет внимания социальной сфере, образованию, созданию современных отраслей промышленности, с полумертвой академией наук, не в состоянии выдержать забег на длинную дистанцию, как это уже произошло с СССР. Четкое юридическое обоснование специального прокурора Мюллера в адрес 13 граждан РФ в связи с вмешательством в американские выборы и дело Скрипаля, которое всколыхнуло весь англо-саксонский мир, вывело конфликт России и Запада за рамки "украинской проблемы" и даже МН-17 (это расследование еще должно быть доведено до конца). Эти промахи для Путина станут фатальными. Разумеется, с ним будут иметь дело даже с учетом непризнания выборов в оккупированном Крыму, однако в долгосрочной перспективе стратегические отношения с РФ будут выстраивать либо страны Азии, либо разорившиеся маргиналы типа Венесуэлы. Вне всяких сомнений, в ближайшие пять лет разойдутся пути России и Китая, который стремительно наращивает темпы реализации "пояса и пути", умело манипулируя интересами РФ в свою пользу. Однако смена смотрителя Кремля вряд ли приведет к быстрым и радикальным изменениям в политике РФ по отношению к Украине.

В этих условиях для Киева крайне важно выстраивать свою внешнюю политику с учетом опоры на широкий круг друзей, которых надо искать и на Западе, и на Востоке. В следующем году наши собственные выборы. Необходимо сделать так, чтобы они стали последним гвоздем в крышку гроба современной внешней политики России.