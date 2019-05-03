Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Россия снова сделала это

Венесуэла находится далеко за Атлантическом океаном, в Южной Америке. Там сейчас стало очень неспокойно и небезопасно. Казалось бы, какое дело нам, в Украине, до событий в Каракасе? Ответ прост: Россия снова сделала это и на наших глазах Венесуэла превращается в Сирию-2.0.Только вместо Ирана – Куба, вместо Турции – Колумбия. Дело в том, что все, касающееся России в любой точке мира, отразится и на ситуации в ОРДЛО: последняя империя ведет борьбу за свое существование не на жизнь, а на смерть. Вопрос только в том, в какой именно момент в Кремле немного отвлекутся от Украины, заговорят о "сакральной земле Венесуэлы" и найдут корни российской духовности в учении Симона Боливара. Не исключено, что венесуэльцам начнут выдавать российские паспорта, как это уже сделано для граждан Сирии, Афганистана, Ирака, Йемена...

1 мая лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого поддерживают США и страны Запада, сделал решительную попытку поднять восстание против обанкротившегося режима Мадуро – последователя и преемника Уго Чавеса. Потенциально богатейшая страна Южной Америки с колоссальными ресурсами нефти сегодня превратилась в одно из самых беднейших и нестабильных государств континента благодаря политике "боливарианского социализма" – клептократической системы власти военных, наркоторговцев и коррумпированного истеблишмента. Полный крах этой политики, проводимой Уго Чавесом и его сторонниками с 1999 года, привел к невероятной инфляции, безработице, дефициту продуктов питания и медикаментов, а затем и к политическому кризису. Разумеется, если речь шла о социализме, режим Венесуэлы получил поддержку Кубы (в обмен на поставки нефти, конечно), а тот факт, что США уже давно не скрывают своих намерений сменить в Венесуэле власть и режим, обусловил Мадуро поддержку Кремля.

Еще при Уго Чавесе в обмен на инвестиции в энергетическую и горную промышленность, а также поставки вооружений, Москва в обличье "Роснефти" во главе с Игорем Сечиным получила акции в наиболее выгодных проектах PDVSA – государственной нефтегазовой компании Венесуэлы. По оценкам международных экспертов, Россия на протяжении последних 12 лет предоставила Венесуэле кредиты на общую сумму не менее 17 млрд долл. При этом выплаты этого долга постоянно откладываются и реструктуризируются, что не удивительно, учитывая тотальный развал экономики страны. Даже соглашения о ежедневных поставках в РФ венесуэльской нефти в размере 380 тыс. баррелей выполняются едва на половину. Также "Роснефть" владеет 49,9% акций в американской компании Citgo, на которую США наложили санкции. С конца января Вашингтон заблокировал все активы PDVSA в США и запретил американским компаниям вступать в финансовые транзакции с дочерней компанией PDVSA Citgo (зарегистрированной в Техасе), до того момента, пока она остается под контролем правительства Мадуро.

На прошедшей неделе развязка кризиса, как кажется, была близка. Мадуро должен был покинуть Венесуэлу, армия перейти на сторону Гуайдо, кубинская охрана Мадуро (в Белом доме говорят о 20-25 тысячах боевиков) покинуть Каракас. Однако случилось, по словам Джона Болтона и Майка Помпео, неожиданное – "российское правительство уговорило Мадуро не покидать страну". Министр иностранных дел РФ, конечно же, заявил, что "ихтамнет", а вмешательство Вашингтона в дела Венесуэлы "является наиболее тяжелым нарушением международного права". По сообщению госпожи Захаровой, в телефонном разговоре с госсекретарем Майком Помпео "было заявлено, что продолжение агрессивных шагов (со стороны Вашингтона) может привести к самым серьезным последствиям. Только народ Венесуэлы может решать свое будущее, поэтому необходим диалог между всеми политическими силами, к чему и призывает законное правительство страны". К чему привел диалог "между всеми сторонами" в Сирии уже известно. Однако в данном случае интрига в том, что Россия вступила в открытое противостояние с США на территории американского континента, в зоне интересов Вашингтона. Именно это обстоятельство теперь определяет то внимание, с котором по обе стороны "баррикад" наблюдают за развитием событий. Воинственные заявления Болтона, что США готовы на применение военной силы в Венесуэле были позднее дезавуированы Трампом, который выразил сочувствие народу Венесуэлы и заявил, что США хотят ему добра, а не военного вмешательства.

Ряд обозревателей склонны рассматривать кризис в Венесуэле и вмешательство США как продолжение политики Трампа по отношению к Кубе. 45-й президент, как известно, развернул на 180 градусов политику Обамы по нормализации отношений с Кубой, что привело к предсказуемому результату – укреплению связей Кубы с Россией и Венесуэлой. Конечно, происходящее далеко от остроты Карибского кризиса 60-х, однако присутствие кубинских военных в Каракасе жестко критикуется Администрацией США и Трамп лично заявил о готовности ввести еще более жесткие санкции против Гаваны. Министр иностранных дел Кубы ответил твиттом, в котором назвал Джона Болтона "патологическим лжецом, который дезинформирует Трампа" и заявил, что "в Венесуэле нет кубинских войск, и кубинские граждане не принимают участие в военных операциях в этой стране. Только медицинский персонал и гуманитарная миссия. Куба категорически отвергает угрозу санкций".

На самом деле речь, конечно, идет не столько о политике, сколько о нефти. Активы "Роснефти" в Венесуэле оцениваются примерно в 20 млрд. долларов, а оппозиция уже заявила, что будет пересматривать контракты с РФ, поскольку они не были одобрены Национальной Ассамблеей, которую контролируют сторонники Гуайдо. Следует также отметить, что значительные активы в нефтяном комплексе Венесуэлы имеет Китай (оцениваются в 23 млрд. долларов), так что в этой конкретной ситуации Пекин играет на стороне Москвы, хотя, в свойственной Китаю манере, не проявляя видимой активности. Американские СМИ сообщают, что Трамп готов пойти на серьезные компромиссы в торговой сделке с КНР, поэтому Китаю совершенно не нужно сейчас обострение с США.

При оценке происходящего за океаном важно не забывать также примеры Ливии и Сирии, Украины и Грузии. Представление Москвы о политике США основывается на уверенности, что Вашингтон активно вмешивается в дела других государств, поддерживая государственные перевороты, и чаще всего – в нарушение интересов России. Именно поэтому теперь всюду, где намечается подобное развитие событий, возникают вооруженные силы РФ безотносительно к реальному контексту. Вспомним хотя бы визит двух кораблей ВМС РФ на Филиппины после прихода там к власти анти-американского президента Дутерте. Режим Чавеса-Мадуро очевидно довел страну до полного банкротства, миллионы венесуэльцев были вынуждены бежать из страны, а поставки гуманитарной помощи Мадуро блокировал. Очевидно, были основания говорить о нечестных выборах, в которых он был объявлен победителем – но все это для России не имеет никакого значения. Если есть возможность создать проблемы для США – они будут созданы. Вопрос в том, как будет реагировать Вашингтон. В американских СМИ активно обсуждается новый жесткий пакет санкций по отношению к РФ, который был готов уже давно, но сдерживался Белым Домом. Не исключено, что в ближайшее время по нему будет принято положительное решение. Пока Вашингтон все еще надеется устранить Мадуро и помочь прийти к власти Гуайдо. На контрасте с предпринимаемыми ранее Администрацией Трампа односторонними мерами, в этом случае Белый дом ищет поддержку стран региона, в первую очередь Бразилии и Колумбии. Еще два года назад была создана Лимская группа 14 стран Латинской Америки и Карибского бассейна с целью координаций усилий по разрешению гуманитарного кризиса в Венесуэле. Они тоже не признали Мадуро победителем выборов.

В Каракасе есть уже погибшие и раненые в столкновениях, часть вооруженных сил перешла на сторону оппозиции, то есть оружие теперь имеется с обеих сторон. Противостояние может перерасти в полномасштабный кризис. Кроме гуманитарной катастрофы в Венесуэле и регионе это вызовет и политические последствия, причем далеко за пределами американского континента. Надо четко понимать – если и в этом случае России удастся отстоять своего ставленника, авторитет нынешней Администрации будет серьезно подорван. В то же время, ясно, что Трамп совершенно не хочет втягиваться в военную операцию за полтора года до выборов. Похоже, что простых и устраивающих всех сценариев нет. России снова удалось серьезно подмочить репутацию США. То, что за этим последуют новые санкции, почти нет сомнений. Они давно готовы в связи с химической атакой в Солсбери. Вопрос в том, последуют ли за ними, наконец, реальные санкции против финансового и энергетического секторов РФ. Москва продолжает делать вид, что имеет глобальные интересы в мире. Для Украины крайне важно, чтобы эти иллюзии как можно скорее рассеялись.

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