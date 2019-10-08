Стратегия РФ по развитию искусственного интеллекта: об очередных планах Путина

Тот, кто сможет обеспечить лидерство в области искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом Путин заявил впервые примерно два года назад и вновь повторил на совещании, состоявшемся в мае 2019 года и посвященном разработке российской стратегии искусственного интеллекта (ИИ). В Китае и США – двух мировых лидерах в глобальном соревновании за ИИ, этот тезис подкрепляется десятками миллиардами инвестиций, и они намного опережают не то, что Россию, но и лидеров ЕС, а в целом уже около 30 стран приняли национальные стратегии перехода к новому технологическому укладу. Теперь в гонку за технологии на основе искусственного интеллекта вступает и Россия. Это стало понятным после опубликования в российских СМИ первого варианта национальной стратегии, разработанной под общей координацией "Сбербанка" РФ и Германа Грефа. Московский физико-технический институт станет базой создаваемого Центра искусственного интеллекта и главным партнером для международных компаний в этой сфере, включая одного из лидеров – китайскую компанию Huawei. Южнокорейские Samsung и Hyundai также открыли свои исследовательские центры в России с целью использования местных специалистов для совместных разработок.

Первые успехи не заставили себя ждать. В июне этого года команда МФТИ получила исследовательский грант на 250 тыс. дол. в числе других десяти университетов, участвующих в престижном международном соревновании Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 компании Amazon. В сентябре специалисты МФТИ оказались среди пяти финалистов конкурса Google на разработку систем распознавания речи и машинного обучения. Одна из задач, поставленных перед МФТИ – это обеспечить условия для привлечения талантов в сфере ИИ, чтобы упредить их эмиграцию на Запад. Недавно, выступая на заседании Валдайского форума, Путин вдруг произнес "в Украине" вместо традиционного "на" и пожурил российские СМИ в том, что они "очерняют Украину". Конечно же, это не потому, что хозяин Кремля начал уважать наш суверенитет. В России, наконец, осознали катастрофическое отставание в технологической сфере от мировых лидеров, в том числе из-за санкций, связанных с агрессией против Украины. Там все еще не намерены обсуждать Крым, однако что касается ОРДЛО, то, похоже, принято решение этот "чемодан без ручки" вернуть законному владельцу. Главное – разблокировать инвестиции, в первую очередь китайские и корейские, но и европейские тоже, открыть России доступ к современным технологиям.

В январе 2019 года в Институте науки и технологий "Сколково", который, кстати сказать, был основан совместно с Массачусетским технологическим институтом, новый российский суперкомпьютер "Жорес" достиг скорости вычислений в один терафлоп. Это шестой по скорости суперкомпьютер в России, самый быстрый "считает" со скоростью 50 терафлоп – 77-й показатель в мире. Вся эта техника уже поставлена на службу разработчикам технологий ИИ, в том числе в сфере вооружений. Однако все они имеют одну и ту же проблему, которую, в силу вполне понятной и присущей России ментальности, по мнению руководства РФ, надо решать. Дело в том, что чипы, графические ускорители и многие другие части супертехники – западного производства, и все попытки импортозамещения до сих пор проваливались. То же самое касается ключевых элементов программного обеспечения. Поэтому вовсе не случайно в сентябре "Сбербанк" – один из ключевых пропонентов использования технологий ИИ в финансовой сфере – представил проект стратегии развития технологий искусственного интеллекта, которая, однако, вышла далеко за рамки банковской среды. Она охватывает практически все сферы "интеллекта" – от образования и академических исследований до медицины и обороны. Ожидается, что окончательный вариант стратегии будет утвержден Путиным уже в октябре.

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Важно отметить, что к его разработке были привлечены не только министерства и ведомства, но и многие крупнейшие компании России – "Яндекс", "ВКонтакте", "Ростех", "Ростелеком", "Газпромнефть", "Росатом" и даже "РЖД". Она предусматривает такие элементы, как (1) создание новых международных математических центров, которые будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а на их деятельность будут выделены значительные дополнительные средства; (2) создание специальных образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта в более, чем 100 высших учебных заведениях РФ, разработка программ "возврата" российских специалистов, работающих за рубежом, возможностей их удаленного привлечения к российским разработкам, а также оперативного решения вопросов предоставления разрешений на работу и (или) гражданства иностранным специалистам, которые выразят такое желание; (3) создание законодательной и регуляторной основы для правовых аспектов разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, гарантий прав интеллектуальной собственности, специальных режимов привлечения частных инвестиций; (4) обеспечение правового регулирования систем big data, их защиты и использования в системах ИИ.

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Стратегия предусматривает, что Россия должна стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. По мнению ее авторов, для этого Россия имеет все предпосылки – РФ является одной из пяти стран, которые обладают такими элементами информационной инфраструктуры, как собственный поисковик, собственные социальные сети и собственная электронная почта, основанная внутри страны. В России традиционно сильны математические школы, которые получат дополнительное финансирование, как и разработчики алгоритмов, вычислительных процессов и систем. По оценкам европейских экспертов, экономический рост в отраслях, где будет внедрятся ИИ, составит 9-12% в год, что в четыре-пять раз превышает обычные показатели роста. Россия ставит задачу в 2024 году войти в десятку мировых лидеров по образовательным программам в области ИИ, на что предусматриваются инвестиции не менее, чем 1 млрд долларов. Само собой очевидно, что основные ресурсы и площадки для внедрения ИИ, в том числе систем связи 5G, будут сосредоточены в Москве. На международном уровне в числе стратегических партнеров определены Китай и Объединенные Арабские Эмираты. С каждой из этих стран уже достигнуты соглашения о создании совместных финансовых инструментов в области разработки новых технологий.

Планы РФ по развитию технологий ИИ были бы частным делом соседней страны, если бы она не была нашим соседом и агрессором, параноидально не воспринимающим европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Несложно предсказать, и семидесятилетний опыт СССР тому подтверждение, что основной сферой применения ИИ в России станут системы вооружений. И если сегодня мы в Украине все еще находимся с Россией в состоянии определенного технологического паритета, то уже через пять лет отставание станет критическим, если не предпринимать решительных шагов по созданию собственных разработок в области ИИ. Кроме экономического рывка и радикального изменения технологической базы, создания рабочих мест и роста благосостояния это позволит обеспечить безопасность и восстановить территориальную целостность страны. Необходимо обеспечить законодательную основу для внутренних инвестиций в сферу исследований и разработок в области ИИ, кардинальным образом изменить политику в области образования, войти в партнерство с другими странами, которые находятся впереди нас, в том числе с США и Китаем. Из 20 ведущих технологических компаний мира 11 американских и 9 китайских. Даже оставаясь мощной аграрной страной, Украина вполне способна создать современную исследовательскую и образовательную инфраструктуру, о чем свидетельствуют уже функционирующие технопарки и фонды поддержки стартапов. Успешный опыт нужно мультиплицировать, а образовательные программы на телевидении по развитию научного мышления должны прийти на смену бесконечным политическим шоу с "экспертными" обсуждениями искусственно навязанных тем. Приватизация государственных предприятий и земли будет иметь лишь ограниченный эффект на экономику, если полученные средства будут потрачены бессистемно, например, на выплату долгов или объекты инфраструктуры, которые могут быть решены путем реструктуризации (в случае долгов) или в рамках государственно-частного партнерства (в случае дорог и мостов). Именно сейчас для Украины открывается шанс перейти к новому технологическому укладу, обеспечить экономический рост и повысить обороноспособность самым эффективным способом. Нам не стоит соревноваться в этом с РФ – пусть там идут своим путем. Для нас, в отличие от них, все двери уже открыты. И этим просто необходимо воспользоваться.

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