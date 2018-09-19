Технологии и геополитика

В 1899 году сотрудник патентного бюро Чарльз Дуэлл с грустью написал в своем дневнике, что ему пора менять профессию: "Все, что могло быть изобретено, уже изобретено". Сегодня мы очень гордимся тем, что на рынок Украины выходит IKEA. Еще раньше многие радовались открытию первого магазина H&M. Трудно представить ликование масс, когда появятся ZARA и Starbucks. Удивляться нечему, поскольку так мыслит общество, а в информационном пространстве практически отсутствует позитивная информация о том, чего украинцы добились интеллектом. Пока мы тратим время на законы о правилах дорожного движения (которые, конечно же, тоже важны) в мире разворачивается самая яростная борьба за будущее мироустройство, которое будет основано не на объемах транзита газа и нефти, а на искусственном интеллекте и степени проникновения технологий во все сферы жизни общества. Для тех, кто сочувствует господину Коболеву, когда он восклицает, что "борьба проиграна" и Украина потеряет в случае строительства "Северного потока-2" до 3 млрд долларов, стоит учесть следующее. Венчурный инвестор, который в свое время вложил в Skype 200 тысяч долларов, через три года поучаствовал в продаже этой компании за 2,6 млрд. Простая рефлексия на прошедшие 30 лет говорит о том, что на протяжении жизни всего одного поколения мы стали свидетелем невиданного в истории скачка от перфокарт и БЭСМ-6 до iPhone Х и биороботов. В мгновение ока канули в небытие черно-белые экраны, дискеты, кассетники, CD и даже DVD, прочие атрибуты прогресса, когда-то кажущиеся революционными. Невозможно отрицать, что технологии изменили не только быт и досуг человечества, но и стали определяющим фактором безопасности и геополитики. В современном мире вес и важность государств определяется не только и не столько территорией, населением и ресурсами, сколько уровнем образования, исследований и технологического развития. Хрестоматийные примеры – Финляндия, Израиль, Япония – даже как-то неудобно приводить.

В наши дни технологии стали одним из важнейших факторов межгосударственных отношений. Обвинения в адрес Китая в нарушении прав интеллектуальной собственности являются ключевой проблемой в контексте обострения отношений КНР и США даже, если на первый взгляд кажется, что лидируют претензии Пекина на необитаемые атоллы в Южно-китайском море. Творец китайской государственности Конфуций советовал: если вы строите планы на год – выращивайте рис, если на 10 лет – садите сад, а если на сто лет – учите детей. Если принять во внимание без преувеличения гигантские усилия Китая по технологическому рывку, связанному с искусственными интеллектом, в Поднебесной строят планы на тысячелетия.

Высокообразованная рабочая сила, попросту говоря, "мозги", являются сегодня наибольшей ценностью, за которую стоит вести борьбу, и в которую следует инвестировать. В современном мире буквально все аспекты безопасности и экономического процветания государства определяются уровнем развития информационных технологий, умением защитить собственную кибер-инфраструктуру, а если надо – успешно атаковать вражескую. Дестабилизация систем управления войсками агрессора с помощью IT-технологий является не менее, если не более успешной, чем ракетная атака. Если бы в Украине научились лечить диабет, выращивать биологические ткани или создали неуязвимую киберзащиту электронных сетей, не исключено, что членство в ЕС и НАТО не надо было бы включать в Конституцию. Без эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, системной государственной политики в области образования и научных исследований, реальных инвестиций в развитие технологической базы никакая внешняя политика не выведет Украину в число развитых стран мира. Отдельные примеры прорывных разработок украинских специалистов, которые не производятся серийно и не присутствуют на внутреннем и/или мировом рынке, не меняют общей картины.

По мнению лидеров индустрии искусственного интеллекта, таких как Кай-фу Ли, венчурного инвестора и директора Института искусственного интеллекта Китая, уже в недалеком будущем киберграницы и физические границы государств станут в правовом плане неразличимы. Вмешательство в избирательные системы, большие базы данных, содержащие персональную информацию, реестры собственности, компьютерные системы чувствительных производств и объектов критической инфраструктуры является не меньшим нарушением суверенитета, чем физическое вторжение. Меры, предпринимаемые сегодня на национальных уровнях, и даже в рамках существующих альянсов, таких, как НАТО, неминуемо приведут к созданию наднациональных структур по кибербезопасности, и, возможно, именно они заменят существующие сегодня неэффективные многосторонние механизмы регулирования конфликтов. О вызове всему предыдущему историческому опыту, который бросает развитие искусственного интеллекта, недавно писал даже такой патриарх геополитики, как Генри Киссинджер.

Повсеместное развитие технологий приведет к тому, что геополитическое противостояние, частью которого всегда являлись экономические интересы, станет совершенно иным. Победит не тот, кто производит больше стали, а тот, чья экономика будет более производительна за счет использования современных технологических решений в организации производства и управления. Конечно же, искусственный интеллект не сможет заменить творческое начало, интуицию и чувственность, однако что касается простых и даже сложных операций, принятия стандартизованных решений, анализа данных, планирования и других функций менеджмента – вполне. Капитализация Apple свыше 1 трл долларов и от факт, что в число самых богатых людей планеты входят СЕО Amazon, Alibaba и Microsoft – неужели этих примеров не достаточно для отечественных олигархов, продолжающих борьбу за тарифы и субсидии вместо инвестиций в исследования и разработки?

Среди футуристических прогнозов есть и такие, что общество будущего вполне может напоминать апокалипсис имущественного расслоения – все меньшее число очень богатых индивидуумов и компаний, контролирующих ключевые технологии и вовремя инвестирующих в развитие новых, - с одной стороны, и все растущее число низкооплачиваемых наемных рабочих, профессии которых либо вовсе станут не нужны, либо производительность труда которых не сможет конкурировать с искусственным интеллектом – с другой. Разумеется, сегодня подобный сценарий кажется неправдоподобным, однако десять лет назад появление флешки в 256 гигабайт тоже казалось фантазией.

Существует очевидная потребность в разнообразных прогнозах трансформации будущего мироустройства в связи с развитием технологий. Считается, что для того, чтобы такие прогнозы не напоминали фантастические романы, они должны основываться на статистических данных, строгих научных подходах и неких общих законах развития общества. Однако проблема заключается в том, что современный мир стремительно становится нелинейным. Это означает, к примеру, что появление даже одной новой технологии (типа расщепления атома) может кардинально изменить ситуацию сразу в нескольких областях политики и экономики, и предсказать подобные трансформации практически невозможно. Однажды, несколько лет тому назад, довелось услышать такой прогноз уважаемого экономиста: если Украине удастся привлекать ежегодно по 10 млрд долларов инвестиций на протяжении 10 лет, то к концу этого периода она достигнет современного уровня Польши. Подобный прогноз вообще не может рассматриваться серьезно, и еще более того, если речь идет об инвестициях в исследования и разработки. Даже с учетом падения уровня отечественного образования в области точных наук (об этом свидетельствуют, в частности, катастрофические показатели ВНО по математике и физике) и практического упадка научной инфраструктуры, результат подобных инвестиций может привести к нелинейному росту технологического развития, трудно прогнозируемому в рамках классических экономических моделей. В 1915 году, через десять лет после разгрома русского флота под Цусимой благодаря преимуществу во времени, полученному из-за использования японцами беспроводного телеграфа, американский журнал "Популярная механика" утверждал, что "вмешательство в беспроводную связь практически невозможно". История технологических открытий переполнена примерами подобных линейных предсказаний, опровергнутых с невообразимой скоростью.

Сегодня, для того, чтобы занять видное место в будущем мировом устройстве, нужно инвестировать в образование и исследования, а не торговать куклами и дровами с ЕС. Украина вполне способна достичь этой цели, учитывая огромное число наших айтишников, рассредоточенных сегодня по всему миру, а также значительный опыт инженерных и технических решений, накопленный в авиакосмической отрасли, при разработке новых материалов, биотехнологий. Все-таки нашей Академии наук, как и ее президенту, в этом году исполняется 100 лет. Стипендии в области политических и социальных наук для обучения выдающихся украинцев в Стенфорде и других плющевых университетах нужны в первую очередь для того, чтобы вернувшись во власть они сформировали такую политику, которая бы раз и навсегда изменила Украину. Модель сырьевого и ресурсного придатка – это плохая геополитика. В ряде стран, по размеру и потенциалу сравнимых с Украиной, даже назначили специальных "послов по технологиям", потому что понимают важность этой проблемы. В 21 веке именно интеллект, а не марка автомобиля или часов должен определять статус его носителя. Спросите тех иностранных гуру, которых Пинчук приглашает на YES, а Яценюк – на Киевский форум по безопасности, у скольких из них есть "Бентли", и у скольких – акции инвестиционных или венчурных фондов и компаний. Сравните с отечественными показателями. И больше никакой статистики не нужно.