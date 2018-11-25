Укрощение строптивых

Все-таки хорошо, что стратегические интересы Украины и США по ряду вопросов совпадают. В данном случае речь идет о ценах на нефть. Весь рост, который был достигнут в результате немыслимых усилий России и государств ОПЕК и наблюдался на протяжении всего 2018 года года, в течение прошлой недели растворился в панических для многих инвесторов сводках нефтяных бирж. Президент Трамп отметил этот факт очередным твиттом: "Цены на нефть идут вниз! Отлично! Это так же, как большое сокращение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! $54. Только что было $82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте понижать дальше!". Низкие цены на нефть – приговор режиму Путина, который все еще выживает на нефтедолларах, поскольку год назад Москва смогла договориться со странами ОПЕК о снижении поставок на мировой рынок. Рост цен на нефть позволяет Путину балансировать бюджет и продолжать финансирование агрессии против Украины. Однако есть и другие факторы, и в этом месте интересы Украины и Трампа чуточку расходятся, поскольку мы беспокоимся о России, а Трамп – об Иране. В начале ноября вступили в силу полномасштабные санкции США против Тегерана и никакие протесты европейцев не смогли этому помешать. Ряд стран попросил Вашингтон об отсрочке, указывая на невозможность быстро найти замену иранской нефти, некоторые, как Китай, заявили, что будут продолжать покупать нефть, не взирая на санкции. Однако Трампу нужен результат в усмирении Ирана, успех, и поэтому он не стал скрывать радости по поводу падения нефтяных котировок. Цены упали на фоне сообщений о рекордных поставках нефти Саудовской Аравией, которая приблизилась к историческому максимуму в 11 млн. баррелей в день. Фактически, прошлогоднее соглашение в рамках ОПЕК+ перестало действовать. Что же произошло?

Аналитики "Блумберг Бизнес" по этому поводу высказались весьма недвусмысленно: ОПЕК потерял контроль над рынками (кстати, Иран является членом ОПЕК, и влиятельным, но теперь, фактически, выключен из "игры"), а цены на нефть в 2019 году будут определяться тремя людьми: президентом России Путиным, президентом США Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Россия, США и Саудовская Аравия вместе производят больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК и все еще имеют резервы для увеличения добычи и поставок на рынок. Вопрос заключается в том, что каждая из этих стран преследует свои политические и экономические интересы. Когда в июне прошлого года страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи, речь шла о том, что и России, и Саудовской Аравии, и Ирану крайне нужны нефтедоллары. Отношения Трампа с саудитами оставались крайне сложными и год назад Москва договорилась с Эр-Риядом, пообещав саудитам значительные дивиденды в контексте инвестиционного сотрудничества. Но тогда еще не было иранского фактора, который все изменил. Убийство оппозиционного журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, совершенное, якобы, по приказу наследного принца, всколыхнуло множество влиятельных игроков, в том числе Турцию и государства ЕС. Некоторые из европейцев заявили о приостановке поставок оружия в Саудовскую Аравию, Турция сделала все, чтобы нанести саудитам максимальный имиджевый урон, а вот США в этой щекотливой ситуации проявили необыкновенную гибкость. Даже не взирая на доклад собственного ЦРУ о причастности бин Салмана к убийству, Трамп удержался от критики в его адрес. Увеличение цен на нефть, которое наблюдалось на протяжении уходящего года, привело к резкому увеличению экспорта сланцевой нефти, что, конечно же, в интересах Техаса и республиканцев. Всего за год США увеличили производство в объемах, которые равны объему экспорта Нигерии. Если такие темпы сохранятся, к конце следующей весны добыча сланцевой нефти в Техасе достигнет 12 млн. баррелей в день. И все же, объемы добычи и цены должны быть сбалансированы. Путин и бин Салман нуждаются в ценах на нефть минимум около 70 долларов за баррель, чтобы поддерживать бюджеты своих стран, и не удивительно, что Саудовская Аравия уже объявила о намерении в следующем месяце сократить добычу сразу на 0.5 млн. баррелей.

Как правило, такие вопросы решаются на встречах ОПЕК в Вене, и очередная встреча намечена на 6 декабря. Однако по мнению инсайдеров рынка настоящая встреча в нефтяных "верхах" пройдет в конце ноября в Аргентине, на саммите "двадцатки". Формат такой встречи – в виде "тройки" или нескольких "двоек" неясен. Трамп открыто заявляет, что "нужны низкие цены", а это далеко не полностью совпадает с интересами России и Саудовской Аравии. В то же время, для саудитов крайне важно ослабление друга России – Ирана, и в этом они имеют поддержку США. Кроме того, США – основной поставщик оружия саудитам, поэтому не прислушиваться к мнению Вашингтона они не могут.

За последнее десятилетие сланцевой революции только в Западном Техасе и части Нью-Мексико американские компании пробурили 114 тысяч скважин для добычи сланцевой нефти. Она настолько дешевая, что с помощью новейших технологий приносит неплохую прибыль даже при ценах в 30 долларов за баррель. Именно поэтому для Трампа и 52 доллара за баррель – это хорошо. А вот в Москве и Эр-Рияде бюджеты сбалансированы с прогнозом цены в 70 долларов, и в этом разница подходов. По мнению аналитиков, если 6 декабря (или раньше) ОПЕК договорится о снижении добычи и цены пойдут вверх, сверхприбыли американских производителей автоматически подтолкнут их к увеличению экспорта. Деньги больше нужны саудитам и россиянам, но вот резервы по увеличению добычи теперь, похоже, в руках техасцев. В следующие два года только в Техасе будут пущены в строй семь новых экспортных трубопроводов общей мощностью около 5 млн. баррелей. В Хьюстоне уже говорят о нефтяном "цунами", и в Саудовской Аравии это понимают. В августе США произвели 15,9 млн. баррелей – абсолютный рекорд в приросте темпов добычи за 98 лет. Однако в следующем году ожидается рост добычи до 17,4 млн. баррелей, и это, похоже, все еще не предел.

Разумеется, мировой рынок нефти находится под воздействием значительно более широкого круга факторов, чем только интересы США, России и Саудовской Аравии, и предсказать в точности уровень цен крайне сложно. Однако то, что рекордные объемы добычи дешевой сланцевой нефти в США на фоне сокращения в среднем на 5% добычи из уже эксплуатируемых по всему миру месторождений станет уже в будущем году реальным фактором на глобальном уровне, который ранее отсутствовал, – это факт.

Возможно, решения о сокращении добычи можно будет избежать, учитывая вынужденный "уход" с рынка Венесуэлы и Ирана, проблемы в Ливии и Анголе. Нельзя также сбрасывать со счетов еще одно "цунами" – электромобильное, набирающее силу в Европе и Китае. Дорогое топливо только подстегнет этот процесс, что добавляет неопределенности в баланс сил и интересов. Однако в любом случае похоже, что о каких бы рыночных механизмах ценообразования не говорили на Западе, ценовой коридор котировок на нефть в ближайшие несколько лет будет определяться основными стейкхолдерами, даже если их нельзя будет формально обвинить в "картельных" договоренностях. Просто мир меняется и в новом мировом беспорядке деньги как минимум не менее важны, чем принципы. Деньги и власть, которая все еще держится на нефти.