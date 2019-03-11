Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

В чем заключается правда

В чем заключается правда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/521/852/5c85218521b91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/521/852/5c85218521b91.jpg 2019-03-11T08:39:00+02:00 Сергей Корсунский

Писать о внешней политике становится все проще. По состоянию на сегодняшний день, если верить сайту osvita.ua, в Украине 124 ВУЗа готовят специалистов по разным аспектам "международных отношений", включая международное право и экономику, из которых 89 ВУЗов – по специальности "международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Учитывая практическое отсутствие возможности для тысяч выпускников попасть на работу в МИД (разве что лучшие из лучших смогут победить во внешних конкурсах на работу в диппредставительства за рубежом), они идут в "эксперты". Количество последних, способных дать ответ на любой вопрос международной жизни, судя по телевизору растет, что и облегчает задачу.

Однако ясность, как известно, является одной из форм полного тумана. Реальные дискуссии на Западе между приверженцами либеральных и консервативных взглядов, сторонниками многосторонних институтов и коллективных военно-политических систем, и изоляционистами, для которых "Америка (Венгрия, Германия, Италия и т.д.) прежде всего", преподносятся в Украине либо односторонне, либо с популистских позиций. И сколько не читай лекций о критическом мышлении, уверенный тон специалистов по всем вопросам победит любые сомнения. Они способны прояснить любой вопрос, говоря долго и ни о чем. Главное – излучать уверенность.

Курс на членство Украины в НАТО не только объективно оправдан, он теперь закреплен и законодательно, на всех возможных уровнях. Другое дело, что теперь надо много и тяжело работать, но это внутренний вопрос, мы с ним разберемся, хотя задержки не исключены. А вот как быть со статьей Филипа Гордона (Совет по внешней политике, США) и Джереми Шапиро (Европейский совет по внешней политике), которая начинается словами "Атлантический альянс, как мы его знаем, мертв"? Как быть с тем, что Германия просто отказывается направлять корабли в акваторию Черного моря, а Турция, наш стратегический партнер, присылает два корабля в Одессу и три – на черноморские учения с Россией. Или вот вопрос: против самолетов какой страны будут направлены российские С-400, которые до конца года поступят на вооружение второй армии НАТО?

Членство в Европейском Союзе – не только мечта, но и цель. В том самом ЕС, в котором премьер-министр Италии говорит о том, что "Рим работает над снятием анти-российских санкций", канцлер Германии соглашается на строительство убийственного для Украины и стран Центральной Европы "Северного потока-2", Франция отзывает посла из Италии из-за вмешательства последней в историю с "желтыми жилетами", Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО, Румынская православная церковь соглашается признать ПЦУ только, если Украина "создаст условия для румынского меньшинства", а Великобритания уверенно движется в пропасть Brexit. Во всем виноват только ли Путин, много лет расшатывающий европейское единство? Увы, кризис элит в ЕС достиг такого масштаба, что еще предстоит осознать его причины и последствия. Безусловно, историческим достижением континента является устранение (хочется верить, навсегда) угрозы вечных войн между Францией и Германией, Германией и всеми остальными, Грецией и Турцией, и так далее. Однако игнорирование требований Брюсселя со стороны Венгрии и Польши, Сербии и Косово, повисшие в воздухе уже четырнадцатый год переговоры о вступлении Турции (Грецию в свое время приняли после целых двух месяцев переговоров) свидетельствуют о кризисе не только лидерства, но и властных институций. Когда европейские бюрократы говорят о необходимости соблюдения равных условий для всех, они лукавят – Германия и Франция всегда будут ровнее.

Не менее тревожные тенденции проявляются за океаном. В недавно опубликованном фундаментальном исследовании ученых из Принстона и не менее престижного Северо-Западного университета Чикаго утверждается, что Соединенные Штаты Америки – это…олигархическое общество! Их вывод – правительство США не представляет интересы большинства граждан страны, а управляется "богатыми и влиятельными". Они проанализировали более 1800 различных стратегических документов, так называемых "политик", принятых правительством США с 1981 по 2002 год, спроецировали их основные положения на предпочтения абсолютного большинства американцев, высказанные в ходе различных опросов, - с одной стороны, и лоббистских групп – с другой. Вывод сделан однозначный – в политике США доминируют экономические интересы отдельных групп по интересам. "Центральным пунктом наших исследований является доказательство, что экономическая элита и организованные группы, которые представляют бизнес-интересы, имеют существенное независимое влияние на политику правительства США, в то время как массовые общественные движения или отдельные граждане имеют очень малое, если вообще какое-либо влияние", – говорится в отчете. В контексте такого вывода тот факт, что "интересы влиятельных лоббистских групп не соотносятся с предпочтениями обычных граждан" уже не удивляет.

Недобросовестная конкуренция и предвзятое отношение со стороны заинтересованных групп являются, как выясняется, не только болезнью развивающихся рынков. Развернутая на протяжении нескольких последних месяцев в США настоящая война против одного из глобальных лидеров рынка телекоммуникаций – китайской компании Huawei – оказалась на деле просто комплексом усилий по недобросовестной конкуренции. Высокие официальные лица Администрации Трампа не только обвинили китайцев в наличии "шпионских" вставок в оборудование для мобильной связи и телекоммуникаций и запретили любые правительственные закупки китайского оборудования, но и потребовали от всех союзников и партнеров от него отказаться. Тот факт, что до сих пор не было представлено ни одного доказательства "шпионских" намерений или действий Huawei, вызывает серьезные сомнения относительно обоснованности подобных обвинений. Абсолютное большинство компаний-операторов в Европе и Юго-восточной Азии использует оборудование Huawei. Публичные обвинения со стороны США могут серьезно подорвать бизнес этих операторов, если клиенты потребуют отказа от китайского оборудования или доказательств, что "задние двери в Пекин" отсутствуют. Разумеется, Huawei категорически отвергает эти обвинения, и даже подала в суд на правительство США, однако пятно на репутации уже посажено. Пример с Huawei не только усложнит развитие технологий 5G, он может стать прецедентом, используя который и другие страны начнут регулировать рыночную среду совершенно нерыночными методами.

Особенно любопытно наблюдать скандал с Huawei на фоне другой истории, недавно ставшей достоянием гласности. Оказывается, три крупнейших в мире авиакомпании – American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines имеют на своих самолетах встроенные камеры позади пассажирских сидений – там, где находятся экраны для просмотра кинофильмов и программ. Эти камеры "смотрят" прямо на пассажиров и вполне могут оказаться и на самолетах других авиакомпаний. По словам пресс-секретаря American Airlines, подобные камеры устанавливались с целью предоставлять пассажирам возможность видеоконференций во время полетов, и в действительности никогда не использовались. Авиакомпании утверждают, что это просто часть стандартного оборудования, произведенного Panasonic и Thales. Можно только себе представить, что произошло бы, если бы производителем оказался Huawei или ZTE, или камеры бы обнаружились на China Airlines или на Международных авиалиниях Украины! Ущемление свобод, в частности, доступа к Facebook, также в перечне "грехов" правительства Китая. Однако тот факт, что Facebook в США признал факт "слежки" за аккаунтами, использование личных данных в коммерческих целях и весьма неразборчивое продвижение платной рекламы, приведшее к вмешательству в американские выборы, во внимание не принимается. И вот, на прошлой неделе Марк Цукенберг разразился заявлением о том, что социальная сеть будет подвергнута трансформации – от "открытой платформы для общения" к модели, "основанной на сохранении конфиденциальности" и кодировке любых сообщений внутри групп по интересам. Так кто был прав?

Невозможно обойти вниманием и события в нашей стране. Громкий скандал с разоблачением полукриминальных схем в "Укроборонпроме" стал как бы ожидаемым, и появился, главное, вовремя. Коррупция – зло космических масштабов. Она есть везде, только, как сказал один любящий нашу страну американец, "у нас дают взятку, чтобы нарушить закон, а у вас – чтобы его исполнить". Реальный паралич государственных структур, вопиющая некомпетентность и непоследовательность во множестве аспектов давно очевидны. Но вот что не очевидно – это кому понадобилось раскрывать схемы поставок нужных нам для оборонной промышленности российских комплектующих? Можно себе представить масштабы нынешней зачистки в РФ. Если то, что делал "Укроборонпром" – законно и в интересах страны, раскрытие схем и громкий скандал нанес ущерб больший, чем потери, связанные с незаконными "премиальными". Конечно, теперь нужно тщательно разбираться. Только вот как добыть нужные детали, о производстве которых никто за пять лет не позаботился (очевидно, высотомеры – это такие квантовые преобразователи торсионных полей, в которых мы ничего не понимаем) – не известно. Вот так и повисает в воздухе вопрос вопросов – в чем заключается правда, и знаем ли мы вообще что это такое?

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