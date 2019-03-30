Віталій Квітка письменник

Earth Hour як час для ностальґії за керогазом

Earth Hour як час для ностальґії за керогазом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e13/bd3/5c9e13bd393cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e13/bd3/5c9e13bd393cf.jpg 2019-03-30T08:05:00+02:00 Віталій Квітка

Є акції, сенс яких – спробувати якщо не надолужити згаяне в планетарному масштабі, то принаймні хоч трохи зберегти те, що ще залишилося. Скільки б ми не мріяли воювати на Марсі, як планував Ґерберт Велс, а жити на Венері, як хтів Микола Ґумільов, факт залишиться фактом: Земля – єдина можлива домівка у нас, наших пращурів та всіх наших нащадків. І з ци фактом доводиться примирятися найпалкішим адептам вправ зі щоденного гасання на зорельотах.

Виходить, все просто, як у Біблії: "І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!" (Книга Буття 1:28).

Виходячи з факту невідворотності подальшої експлуатації нашої оселі та з побажання Божого людині перебути безпосереднім розпорядником-опікуном ресурсів планети, то упорядкування екології є одне з найґлобальніших та щоненайжартівливіших завдань. І хоча ми покладаємося на відповідні орґани, комісії, установи, департаменти плюс екопартії тощо, унаслідку потужної експлуатації блакитної планети дедалі зростаючим людським населенням та новітніми технологіями, не можна сказати, що здоровля Землі та й сама бабуся-планета не потребує відпочинку.

Акція "Година Землі" (Earth Hour), метою якої є заощадити енергетичні ресурси, "попостившись" передовсім електрично, уперше була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році. 2007-го 31 березня 2007 року 2,2 мільйонів мешканців Сіднею та 2 100 компаній одночасно вимкнули світло на одну годину, внаслідку чого енерговитрати міста зменшилися на 10,2 % на годину (це ніби на дорогах стало б на 48 000 автівок менше). 2008-го Годину Землі підтримали 35 провідних міст всього світу. Світло вимкнули, зокрема, 36 мільйонів людей, а також Empire State Building (Нью-Йорк), Sears Tower (Чикаго), Golden Gate Bridge (Сан-Франциско), Bank of America Plaza (Атланта), Sydney Opera House (Сідней, Австралія), Ват Арун (Бангкок, Таїланд), Колізей (Рим, Італія), Королівський палац (Стокгольм, Швеція), Лондонський City Hall (Англія), Space Needle (Сієтл), CN Tower (Торонто, Канада).

28 березня 2009 акцію провели о 20:30 у Києві, Одесі та Рівному, як та ще 1,4 тисячі міст ще 87 країн. Екоакція "Година Землі" 27 березня 2010 року стала наймасштабнішою за всю історію свого існування: у ній взяли участь близько мільярда чоловік по всьому світу зі 120 країн, з них близько мільйона — українці. У 2017 році Година Землі пройшла 25 березня в 20:30 за місцевим часом. Акція цього року стала рекордною за кількістю учасників — до неї приєдналися більше 184 країн світу.

2019 року акція відбудеться 30 березня із 20:30 до 21:30 за київським часом.

У контексті енергозбереження та паралельної необхідності добряче підготуватися до участі у виборах напередодні 31 березня – треба ж принаймні поголитися та прийняти прохолодний душ – пригадується старий добрий друг людини керогаз. Оскільки з "лампочкою Ілліча" до Другої світової, та й по ній, регулярно траплялися перебої в найбезневинніших ситуаціях, на тоді конкуренцію електриці (однак аж ніяк не перебувши другом пані еколоґії) надійно складали старий добрий примус-керогаз та звичайна гасова лампочка. Скобяні магазини, де продавався гас для примусів та цих неалладинових ламп, існували аж до кінця брежнєвских 1980-х. Я сам їх відвідував залюбки на прохання бабусі, а зелена гасова лампа, як символ можливості вимкнення електросистем, провисіла на нашій веранді майже до кінця 90-х.

Сто років тому в аспекті світла взагалі було все досить елементарно: домінувала звичайна свічка, байдуже з воску чи стеарину. Наскільки свіча екологічніш за електрострум, хтозна, але от безумовний зиск від того, що люди змушені були вкладатися спати разом зі зникненням природного джерела освітлення на кілька годин раніше, ніж ми, безумовно був. Наші прадідусі та прабабусі вміли не лише залюбки долали по декілька десятків кілометрів пішки щоденно (і тому навряд чи потребували пробіжок чи спортзалу), а й мали на порядок ліпший, ніж у сучасника, зір.

Властиво Earth Hour "провокує" замислитися над запитанням: а чи не варто нам у наших оселях, приватним уже, так би мовити чином, запровадити щомісячні міні-акції з заощадження енергетичних ресурсів?

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