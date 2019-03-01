Віталій Квітка письменник

Із днем народження, імунітете!

Із днем народження, імунітете! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/814/696/5c78146966a43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/814/696/5c78146966a43.jpg 2019-03-01T08:01:00+02:00 Віталій Квітка

Імунітет – один із засадничих китів, на якому базується здоровля людини, а отже перспективи її ефективного життя, сповненого енергійності та праці, та міцного довголіття. Сьогодні твій день народження, тому зі святом, захисний щите організму. Із чотирьох у системі КІНО (кровотік, імунітет, нервова система, очищення) імунітет – один із вірних, але рівних, наших слуг, здатний забезпечити те, щоб ми завше перебували "у формі". Рівний – тому що неможливо за неналежного кровотоку, розгойданої нервової системи чи схибленого очищення орґанізму витягнути на самому імунітеті: він спочатку ослабне, а потім розчиниться у спробі боротьбі з нашими внутрішніми негараздами. Вірний – тому що основне навантаження в оборонних функціях у спробі "витягнути" норму кровотоку (коли він звузився), "пережити" неналежне очищення (коли запор й, отруюючись, активно виводимо мертві клітини, скажімо, через пори шкіри) чи дочекатися коли нерви "вгадають" із командами (а мозок нарешті вночі налаштується на відновлення та авральне перепрограмування всіх систем, в тому числі й імунної) припадає все-таки на захисний щит імунітету.

Якщо щит-імунітет, як кажуть лікарі, "слабкий" від самого початку, його потрібно покращувати. На загал, мозок і сам здатен "перепрограмувати" імунітет, але для цього потрібні час та ідеальні умови, тоді як наш імунітет нагадує пораненого шахтаря, якому потрібно негайно збігати на перев`язку разом із тачкою повною вугілля. От і виходить: якщо буде порятовано, зміцнено імунітет, можна спізнитися. А якщо не поспішати, то на власних ресурсах інтелекту неодмінно можна запізнитися.

Лікарі песимістично розглядають наші з вами, мешканців планети Земля можливості, заявляючи що лише 10% на всій планеті володіють стовідсотковим інтелектом. Не знаю, як провадяться подібні дослідження, але це визначає, що з 7, 6 мільярда землян лише 768 мільйонів можуть похизуватися відносно гарним спротивом власного орґанізму щодо болячок. 6, 9 мільярда – практично хворі люди, що потребують медичної допомоги, оскільки справитися з будь-яким захворюванням їм буде досить складно.

Імунітет, точніше його "сила", залежить від усього (належна їжа, поганий сон, слабка фізична активність – сповідує класична медицина). Але, передовсім, від того, наскільки послідовно особисто ви його "вбиваєте". Не беручи до уваги форс-мажору у вигляді розриву атомної бомби чи інфекування вірусом ВІЛ-СНІД, коли вплинути на власний імунітет людина або не в змозі, або просто вже не встигає, в усіх інших випадках є сенс поборотися за власне довголіття своїми силами.

Убивається імунітет завдяки нехлюйському і незбалансованому ставленню до власного орґанізму та його системи КІНО. Задовго до появи прищів, гнійників, пухлин і фізичних недомагань (свідчень, що імунітет "заштопорюється"), ми здатні розгледіти завтрашні симптоми, скажімо, в неналежному харчуванні. Проблема не в тому, що людина харчується по 20.00 вечора (рекомендовано не їсти вже після 18.00), а в тому коли після цього вона йде до сну. Якщо одразу, то добрий день, падіння здоровля! Те саме, якщо під час прийому їжі навантажуємося тяжкими, бо повними "хімії" харчами.

Оскільки, на думку Олександра Малка ("Інститут ресурсної медицини", м. Харків), імунітет людина вбиває під час будь-якого прийому їжі, але їсти все-таки необхідно (інакше – помремо), треба продумати власне меню. Головне правило: їж все що завгодно і коли завгодно, але того, що особливо полюбляєш, щоразу приймай на порядок менше. Таким чином ми убезпечимо себе від переїдання.

Медицина не впевнена щодо ефективності якихось спеціальних препаратів для покращення імунітету, хоча відповідні дослідження тривають, кимось рекомендована хімія може зашкодити. Так само немає впевненості щодо прийому вітамінів та відповідно ними насичених екологічно чистих овочів та фруктів – штука корисна орґанізму, але наскільки – імунітетові, невідомо. Зате достеменно відомо, що ранковий людський імунітет – найпотужніший у циклі доби. Саме в цей час (найкращий імунітет о 4-5 ранку), десь так до 12-ї відбувається ґрандіозна битва за власне здоровля, коли імунітет переходить у контрнаступ, розвиваючи оздоровчий успіх у будь-якому. Якщо відмовитися від їжі в ці години, є шанс власними зусиллями без усіляких препаратів досить швидко покласти незначні (ті що не пторебують хірургічного та медикаментозного лікування) хвороби на лопатки. Однак зранку зазвичай ми якраз харчуємося, приймаємо ліки, які вбивчо діють і на шлунок, і на імунітет, тощо.

Просто враховуючи вище згадані фактори і правило "їжа його вбиває, ранкове розвантаження – оздоровлює", можна виплекати в собі досить сильний імунітет, покращивши критичну цифру в 10% "людей зі здоровим імунітетом". На жаль, потреба заробляти на власну родину тяжким потом і кровію (як і попередня рабська радянська, коли і трударів і "зеків" нагодовували вранці до відвалу тільки тому що надалі їм тяжко працювати), передбачає усталене в нашій свідомості правило "щільного" сніданку. Олександр Суворов повчав: "Сніданок їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові", маючи на увазі цілком меркантильні армійські інтереси, коли по сніданку солдат мав гнити невідь-скільки на кризі Альп. А правило мало звучати якраз навпаки: сніданок віддай ворогові, обід поїж сам, а вечерею – поділися з другом.

Звичайно, що застосовувати вище вказані методи особистої профілактики імунітету потрібно з поправкою на візит до власного сімейного лікаря: адже тільки йому відомий персонально ваш стан орґанізму наразі. Однак не потрібно іґнорувати щит імунітету: щодня в ньому можуть з`являтися проломи, ліквідувати які можна лише шляхом власної обережності, а не медикаментозного впливу з боку. Живи довго, щасливо, енергійно, радісно-неквапливо!

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