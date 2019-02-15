Лада Лузина писательница

15 февраля Сретение – день гаданий на встречах. День Сурка по-украински

15 февраля Сретение – день гаданий на встречах. День Сурка по-украински //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/695/894/5c6695894ae2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/695/894/5c6695894ae2e.jpg 2019-02-15T12:43:00+02:00 Лада Лузина

Последнее время День Сурка вошел в перечень наших праздников, у нас даже появились свои местные сурки… которые, впрочем, оказались плохими предсказателями. Помнится, в прошлом году украинский сурок Тимка пообещал нам скорую весну, а зима и снег, как на грех, напоминали о себе вплоть до майских праздников. И по фейсбуку ходила шутка, мол, нашего сурка уже видели в аэропорту с чемоданами, улетающего в жаркие страны.

И все же стоит помнить, что 2 февраля День Сурка – это Сретение по западному церковному календарю (григорианскому).

Наше Сретение – 15 февраля (по юлианскому календарю).

И в эти дни в народном календаре украинцев были свои гадания о скорой или излишне медлительной весне, об удачной и неудачной встрече.

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"За народнім віруванням літо зустрічається з зимою двічі на рік: на Стрітення — 15-го лютого та в день святої Анни", – писал Воропай.

Анна Темная – период зимнего солнцестояния, когда солнце сражается с тьмой. Сретение, Зимобор – последний и решающий бой Зимы и Лета.

Собственно, само название праздника Сретение – означает сречу т.е. встречу.

По народным верованиям на Сретение встречаются Зима и Лето.

Если посмотреть на икону Сретения, где крохотный ребенок Иисус встречается с высоким сгорбленным седым стариком Симеоном – мы сразу увидим всю суть праздника. Старое, страшное, отжившие встречается с новым, юным и прекрасным.

"Весною Зима — стара баба, а Літо — молода дівчина.

Зиму веде попід руки старий дід Мороз, вона зігнулася, трясеться і ледве йде. Кожух на бабі Зимі полатаний, чоботи подерті, а в хустці на голові миші діри прогризли, і з тих дір сиве волосся стирчить. В руках Зима несе надщерблений горщик з льодом, а через плечі у неї — порожнісінька торба.

У Літа вінок на голові, сорочка, квітами мережена, зелена плахта, — весела і вродлива дівчина. Літо несе в руках серп і сніп жита, пшениці та всякої пашниці...". (Воропай)

Театрализованные сценки встречи Зимы и Лета разыгрывали даже в советское время.

"Цього дня влаштовували спектаклі, присвячені зустрічі Зими й Літа. Я сам брав участь у шкільних виставах, і пам’ятаю, що на роль Літа ми обирали найкращу в класі дівчину, заплітали їй стрічки в коси, клали вінок на голову. Зиму вів під руки старий Дід Мороз, не отой, новорічний, веселий та рожеволиций, а сивий і немічний. І зима ж така: зігнулась, трясеться й ледве ноги переставляє. Вона у драних чоботях, полатаному кожусі, а через плече в неї порожня торбинка… Літо й зима влаштовують суперечку: кому йти далі, а кому вертатись", – вспоминал этнограф Токар.

При встрече, Зима и Лето спорят меж собой. И, изображая их, сельские старожилы разыгрывали диалог:

"Стрічаються Зима з Літом, то кажуть:

— А добрий день, Горюхо.

— Добре здоров’я, Серухо.

— Те, шо я за – "Добре здоров’я, Серухо. Те, шо я за літо нагорювала, то ти за зиму пересрала"" (с. Синів Гощанського р-ну Рівненської обл.). (Васянович)

Схожую сценку описывает Воропай:

"По дорозі вони зустрічаються і говорять між собою:

— Боже, поможи тобі, зимо! — каже літо.

— Дай, Боже, здоров’я! — відповідає зима.

— Бач, зимо, — дорікає літо, — що я наробило і напрацювало, ти поїла і попила!".

Суть подобных упреков ясна – собранные летом запасы еды и корма уже почти закончились, и чем раньше придет тепло, тем скорее взойдет новый урожай. Потому в народном представлении, между Зимой и Летом на Сретение происходит не приятная беседа, а настоящий бой. И результаты его вовсе не предопределены заранее. Зима еще может порядочно поколотить Лето. А коли так, зима задержится надолго, и грядущий урожай будет под вопросом. Отсюда и многочисленные приметы Сретения. Отсюда и западный День Сурка – если сурок увидит свою тень (т.е. если день будет солнечным), зима продлится еще сорок дней.

На наше Сретение вместо сурка гадалкой выступает медведь. "На Стрітення ведмідь виходит і дивисі, як увидит свою тіню, значит, як сонце, то він має тіню, то він ховається далі, а як нема його тіні, то він вже віходить і там собі ходит, бо він вже знає, що буде тепло" (с. Чертіж Жидачівського р-ну Львівської обл)" (Васянович)

До сих пор этнографы не могут точно объяснить это гадание от обратного: если холодно и нет солнца, значит, скоро будет тепло, а если тепло-солнечно-слякотно – значит зима будет долгой.

Потому со временем его решили упростить и все приметы изменились на полную противоположность: "Якщо до вечора стане тепліше, значить, літо перебороло, а якщо холодніше – зима перемогла" (Токар);

"як сніг ще йде, значить зіма переборола. А як уже дощ, то вже літо перебороло" (с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харківської обл.)." (Васянович)

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В целом гадание на срече-встрече одно из самых распространенных со времен древней Руси. А слово среча – означало порой колдунью.

"В старых памятниках слово "срешта" или "сър ща" — слово, не имеющее связи со встречей, а означающее ворожку, гадание, предопределение. Запрещалось "сряща смотрити от птицъ", т.е. поступать в зависимости оттого, которая из двух птиц первая подаст голос; предварительно нужно было загадать определенную птицу". (Рыбаков)

Иными словами, Среча – предсказание!!!

Сретение – день предсказаний о будущем!

А среча и несреча, помимо прочего, – удача и неудача.

Суть встречи-предсказаний уже не слишком понятна современному городскому человеку – каждый день мы встречаем слишком много людей, чтобы гадать на них.

И все же встречи-предсказания известны и нам. Это гадания на Андрея, когда в полночь нужно выбежать на улицу, спросить имя первого встречного мужчины (таким и будет имя твоего суженого). Гадание на полазнике – когда первый человек, пришедший в дом, на святки сулит тебе благо, если это юный мужчина или маленький, чистый мальчик-засевальник с пшеном. Или сулит зло, если первой в дом пришла женщина (ведь каждая женщина может оказаться ведьмой!)

В Чехии имя ведьмы Перхты носит и некая дева судьбы (воплощенная позже в виде исторического персонажа) и, если при встрече вы увидите ее в красных перчатках – будут пожары, в черных – мор и смерть, а вот белые перчатки этой девы Судьбы сулят людям благо.

Многочисленные украинские рецепты опознания ведьм – это как раз способ заставить ведьму встретиться тебе первой, самой подойти к тебе, прибежать к тебе в дом. А самый страшный пример народной магии встречи-сречи – ритуал опахивания, который проводили аккурат в феврале после Сретения или же в период мора или падежа скота. Ибо первый встреченный на пути считался воплощением чумы или коровьей смерти – упырем, который подлежит немедленному уничтожению, страшной казни. Известный пример, когда в 1738 году во время эпидемии жители украинского села устроили крестный ход, повстречали на пути местного дворянина и, посчитав его вампиром, сожгли заживо.

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Погадать на Сретение можно и в наши дни. Например, выходя утром из подъезда, загадать желание и отметить человека, который повстречался вам первым. Мужчина, дети (хоть мальчик, хоть девочка) – к удаче и "сбыче всех мечт". Люди пожилые и женщины – к неудаче.

Ну и, само собой, если 15 февраля на дворе мороз и не видно солнца, значит, весна придет скоро (по старым приметам). Если мороза нет, светит солнце и все тает, весна все равно придет скоро (по новым приметам).

А какие из них верны мы и впрямь узнаем очень скоро – уже в марте.

Тем паче, что по украинскому народному календарю наш День Сурка – будет только 14 марта. В феврале на Сретение гадателям выступал медведь, но весной гадание можно было повторить. и эстафета передавалась сурку.

"На Украине сурок, – пишет Агапкина – вылезший из норы 1 марта (14-го по нашему стилю), в день св. Евдокии, и свистнувший несколько раз, оглашает наступление весны:

"Старі люди кажуть, що на цей ден байбак вилізе з нори й свисне раз, тай заховается, то це буде две неділі холодно, а як байбак свисне разів три та ще й посиде над норею, то за тиждень ростане й почнется висна".

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