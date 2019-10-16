Белая церковь. Неразгаданные тайны графини Браницкой

На мой взгляд, киевляне недооценивают прелести Белой церкви. Для нас это лучший город для путешествий одного дня. Доехать на машине до Белой можно всего за час (!) – столько же жители Киева зачастую тратят, чтобы добраться из одного конца своего города в другой. А знаменитый парк "Александрия" – то, чего так не хватает киевлянам, не удосужившимся создать из Труханова острова аналог Нью-Йоркского Центрального парка.

И особое наслаждение – гулять здесь осенью, по шуршащим желтым листьям, прокручивая в голове полные тайн и интриг истории из графской жизни, столь похожей на увлекательный роман…

Статуя графини Александры Браницкой в парке "Александрия"

За последние годы в "Александрии" отстроили один из павильонов дворца Браницких, разрушенный еще при большевиках. Рядом с ним появилась и белая статуя красавицы екатерининской эпохи – Александры Браницкой, в девичестве Энгельгардт.

Остановившись у этого памятника белоцерковской графини, я с завистью оглядела ее и сказала:

– А вот она не стеснялась второй подбородок носить! – (сама я тщетно пытаюсь понять, что делать с образовавшимся вторым подбородком). – И ничего – все равно считалась официальной красавицей!

- Так в то время мода на вторые подбородки была, – иронично подпел мне супруг, – Его ведь носила сама императрица!

И, сам не зная того попал, в десятку. Александра, как сказали бы нынче, косила под императрицу Екатерину II – подражала ее повадкам, манерам и стилю одежды. Но в то же время впрямь имела с ней внешнее сходство. И могла бы стать героиней захватывающего романа о дворцовых интригах, уже потому, что многие считали ее, ни много ни мало, дочерью Екатерины Великой и истинной наследницей трона. Сплетничали, будто на деле у будущей царицы родился не сын (царь Павел I), а дочь, но стране был нужен наследник и девочку тайно заменили на мальчика.

Причины для подобных сплетен имелись. Во-первых, упомянутое внешнее сходство. Во-вторых, Александра родилась в один год с Павлом. В-третьих, царица крайне недолюбливала сына, а вот в Александре – не чаяла души, и именовала ее исключительно Сашенькой. Она была любимой и главной фрейлиной императрицы, и даже иностранцы отмечали ее как фаворитку и рекомендовали своим посланникам понравиться в первую очередь Александре Энгельгардт. Вплоть до царициной смерти эти дамы вели постоянную личную переписку. На свадьбу с Браницким царица подарила любимочке ни много ни мало – дворец на Мойке и была крестной матерью почти всех ее детей. Даже после замужества и переезда в Белую церковь Александра Браницкая часто ездила в Петербург и неоднократно сопровождала Елизавету в паломничествах и путешествиях.

Однако вся эта любовь не помешала расчетливой немке-царице махнуть любимую "доцю" Сашеньку на… Украину. И хоть есть в этой фразе преувеличение, есть и своя правда. Когда любимая камер-фрейлина царицы выходила замуж за престарелого графа Франтишека Ксаверия Браницкого, Белая церковь была еще частью Польши. Свое Белоцерковское графство – огромный земельный надел Браницкий получил от польского короля за подавление Колиивщины. Отправляясь в земли супруга, Сашенька уезжала из России за границу. Яркий пример: когда новоявленная графиня Браницкая прибыла в Белую церковь, здесь не было ни одного православного храма – ближайший находился в селе Мазепинцы, куда Сашеньке и приходилось ездить на службу.

Но вскоре все кардинально изменилось. Во время второго раздела Польши, к которому Франтишек Ксаверий тоже приложил свою руку, властитель графства попросту приписал свои земельные владения России. Таким образом, не меняя хозяина, Белая церковь сменила гражданство, а сам граф переквалифицировался из коронного гетмана польского в российского генерала. По итогу в обмен на "доцю" Катерина II отхватила сладкий кусок украинской земли.

Впрочем, полагаю, что дочкой царицы Александра все же не была. Зато у Сашеньки был иной всем известный родственник – Александра Энгельгардт была родной племянницей легендарного екатерининского фаворита князя Потемкина (как раз сейчас на экраны вышел фильм с Хелен Миррен "Екатерина Великая", посвященный любви царицы и ее одноглазого красавца). И по данному поводу по дворцовым палатам ходил уже иной слух. Судачили, что, сменяя друг друга, племяшки исполняли функции фавориток князя Таврического.

И по сей день одна из статуй в белоцерковском парке изображает пеликана с 4 птенцами. Историки не раз пытались растолковать этот символ и версии были разные. Мол, это изображение самой графини Браницкой с детьми (но вот беда, на момент установления фигуры у графини было уже пять потомков). Или символ масонства, которым увлекались при дворе все, включая императора Александра I.

Реклама

Загадочный пеликан в парке "Александрия"

Есть и третья трактовка: Пеликан – это Григорий Потемкин в гнезде с четырьмя племянницами. Были у них интимные отношения или нет, мы наверняка никогда не узнаем. Но знаем точно: родная сестра Потемкина Елена рано умерла, а ее муж, вдовец и отец написал письмо, где просил князя Таврического заменить детям ушедшую мать. И как парковый пеликан, Потемкин таки заменил детям сестры родителей – и мать, и отца, в скором времени тоже почившего.

Каждая племянница получала приданное и высокопоставленного мужа. Александре достался граф Браницкий. Но и после венчания отношений со всевластным Потемкиным Александра не прервала. Именно добрый дядюшка сделал ее одной из самых богатых женщин Империи. Во время войны все заказы на поставки получали граф и графиня Браницкие, а после смерти дяди белоцерковской графине досталась и часть его миллионного наследства.

В 1791 году второй человек Империи умер у нее на руках. Племянница едва не сошла с ума от отчаяния:

"Графиня Браницкая, бросаясь на него, старалась уверить себя и всех, что он ещё жив, старалась дыханием своим согреть охладевшие уста", – написал очевидец.

Был ли он ей мамой-пеликаншей, отцом, тайным мужем или выполнял все три функции сразу – но Александра буквально боготворила его. И хотела построить посреди белоцерковского парка мавзолей в его честь… Но власть сменилась, на трон взошел помянутый Павел I, и любить прошлую власть стало опасно.

В итоге вместо громоздкого мавзолея в "Александрии" появился тайный "Дружеский сад", огороженный оградкой от прочей парковой территории, а в нем ротонда с бюстом Потемкина.

Бюст не сохранился, а легенда осталась. Граф Потемкин-Таврический был с почестями похоронен у нас в Херсоне, его тело покоилось под полом собора св. Екатерины и жители Херсона убеждены, что оно пребывает там до сих пор. Но есть и иная версия. Царь Петр фаворита матери, мягко говоря, не любил, и по его повелению прах то ли перезахоронили, то ли попросту выбросили. Тут-то, воспользовавшись моментом, графиня Браницкая таки заполучила тело главного мужчины своей жизни и тайно перезахоронила его под ротондой в Белой церкви.

По легенде под этой ротондой графиня Браницкая тайно похоронила тело любимого мужчины – князя Потемкина

После смерти второго "мужчины ее жизни" – супруга Ксаверия Браницкого Александра осталась богатой вдовой и стала самой щедрой женщиной-меценаткой нашей земли.

Реклама

Впрочем, белоцерковщину она получила в подарок от мужа еще при его жизни и устроила парк "Александрия" на свой вкус. И был он для магнатши чем-то вроде любимого серванта с сувенирами и портретами родственников – только соответствующего ее состоянию размера.

Гуляя по парку, я невольно отметила: третьим мужчиной, завладевшим сердцем графини, явно стал ее зять Михаил Воронцов (известный нам как новороссийский генерал-губернатор, владелец Воронцовского дворца в Алупке и одноименного дворца в Одессе). Слишком много монументов было возведено здесь в его честь! Включая, сохранившуюся до наших дней статую поджарого "Гладиатора" (в Белой церкви существует легенда: чтобы привлечь любовь и богатство нужно потереть статуе "фаберже" между ног. В итоге это место вечно натерто до блеска и полного неприличия, и периодически его попросту красят в темный цвет, стараясь отвлечь посетителей от интимных мест "Гладиатора").

Забавно, но оказалось, что наблюдение мое не лишено оснований, и "сервант" таки выдал тещу-графиню. Еще современники отмечали, что Браницкая "Воронцова любит как любовника. Она в восхищении от зятя своего, но тот ее не любит". (А. Я. Булгаков)

Однако зять тоже старался уважить тещу, и слал ей на память "камешки с моря" – из присланных им огромных плит с надписями на древнем турецком языке, который граф раздобыл во время взятия турецкой крепости Варна, в тещином парке-"серванте" было построен "Турецкий домик" (не доживший до нашего века).

Куда меньше Браницкую радовали родные сыновья, умудрившиеся поучаствовать в польском восстании. Дабы замылить глаза очередному императору – Николаю I, графиня усердно демонстрировала свою верноподданность и строила в бывшей Польше православные храмы.

В одном из них – в Преображенском соборе Александра Невского, она и нашла свой покой. Хоть мечтала лежать в костеле Браницких, вместе со своей многочисленной католической семьей.

Костел и семейная усыпальница Браницких

Ныне в костел можно попасть всего за 5 гривен, посмотреть постоянную экспозицию местных картин и портреты Браницких, а вот праха там давно нет.

Советская власть нарушила графский покой, при союзе их кости вышвырнули из костела-усыпальницы. И ныне на боковой алле старого городского кладбища, в малоизвестном месте под малоприметным крестом лежат те, кто столетия считал Белую церковь своей безраздельной вотчиной.

И стоя над ними невольно хотелось сказать:

Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава.

Или процитировать классика: "Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели".

Из века нынешнего в век XVIII. В графском парке "Александрия". Моя авторская экскурсия в Белую церковь.

Хотите узнавать о моих будущих книгах и экскурсиях первым – подписывайтесь на телеграм https://t.me/luzina_kw

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама