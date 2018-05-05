Зачем ведьме метла?

Шабаш на Юрьев день – незаслуженно забытый народный праздник. А ведь именно с Юрия Вешнего начиналось раньше все весеннее волшебство.

Гадания на суженого (обряд Лели-Ляли), ворожба на замужество и на богатство… и первый шабаш украинских ведьм, которые, в отличие от своих зарубежных коллег, собираются на первый майский слет не с 30-го на 1-е в Вальпургиеву ночь, а с 5 на 6 мая.

Но не только ведьмы, но и простые женщины часто брали в этот день метлу или другой продолговатый предмет!

Зачем и почему?

Один из самых растиражированных образов ведьмы – голая женщина верхом на метле.

Но тему ведьмацких экипажей стоит сразу разделить на две части:

Путешествие верхом на метле (кочерге, клюке, палке, навое) Полеты на метле

Вам кажется странным, что путешествия на метлах и полеты ведьм разъединены?

Причина проста.

Полеты – выдумка.

Путешествия на метлах – реальность! Но путешествия эти были пешеходными!

Так в Сербии и Хорватии существовал ритуал – ночью перед Юрьевым днем (т.е. в ночь первого весеннего шабаша!) девушка, желавшая как можно скорей выйти замуж должна была объехать голой на навое ткацкого станка вокруг дома (или попрыгать на навое на перекрестке), в то время как мать или старшая сестра ударяли ее сзади веревкой и произносили магический приговор.

По верованиям восточных славян, если до восхода солнца хозяйка разденется донага, сядет на помело, объедет свой двор "и обсыплет его зерном, в дом целый год не сможет проникнуть нечистая сила". Похожих убеждений придерживались на русском севере: если обнаженная хозяйка объедет на помеле свой дом – она изгонит из него всех клопов.

"В Сибири в Великий четверг хозяйки выходили до восхода солнца с распущенными волосами и в одной рубашке, садились верхом на клюку и объезжали двор, имитируя ржанье коней, мычанье коров, клохтанье кур". Делали они это для поддержания здоровья домашних животных и птиц.

Известный всем ритуал опахивания села проводили темной ночью – целая процессия голых или полураздетых женщин с криками и магическими заговорами скакали верхом на метлах и кочергах.

Примеров более чем достаточно, чтобы признать: поездки верхом на метле были весьма распространенным явлением!

Тут стоит вспомнить, что "по болгарским и македонским верованиям, ведьмы нагишом объезжали чужое стадо, поле или загон, сидя верхом на навое".

Заметьте, в данном случае ведьма никуда не летит – она едет по земле верхом на палке, совершая некий символический акт. И действия ведьмы ничем (!) не отличаются от магических ритуалов всех прочих женщин – не причисленных обществом к шабашу. Хоть разницы между ними нет никакой…

Кроме одного архиважного нюанса.

Ведьма скачет на палке, чтобы украсть урожай!

Все прочие женщины скачут на метлах и клюках, чтобы совершить некое доброе дело (выйти замуж, изгнать насекомых, отогнать нечисть).

Иными словами, в реальности (а все описание выше обряды и народные праздники зафиксированы этнографами) на метлу, косу и кочергу садились совсем не для того, чтобы подняться в воздух.

Обычные женщины в ночь на шабаш или в иной магический день регулярно седлали метлу, чтоб совершить акт волшебства!

Нередко метлу ведьмы использовали для защиты от самой ведьмы.

"У Римі на Іванову ніч для захисту від відьом продають помела" -пишет (Милорадович "Украинская ведьма")

"…сербські жінки вночі, напередодні святого Юрія, верхи на патику, голими, або лише з накидкою на плечі, облітали своє "бачило", щоб відьми не крали молока та щоб молоко не псувалося від літньої спеки", – напоминает украинский этнограф Воропай.

Порой метлу использовали, чтобы украсть соседское молоко по примеру ведьмы:

"У сербов-хорватов на Юрьев день многие расчетливые хозяйки стараются ударить метлою по вымени сначала соседских, а потом своих коров и надеются, что вследствие этого молоко от первых перейдет к последним" (Афанасьев).

Не отставали и украинки:

" – Мені мати казала, — вспоминает Хилона Кравчук, 53 года, родом из села Осова соседнего Дубровицкого района, — шо від відьми треба взяти косу межи ноги, сісти на неї і мовчки тричі об’їхати подвір’я. А потом ту косу вбити в хліву, зліва біля ясел, в землю, і відьма тоді не зможе в корови молока відібрати" (Чебанюк).

Вряд ли все эти женщины имитировали ведьм, летящих на лысогорский шабаш – скорее наоборот, мы видим многочисленные остатки обрядов, которые породили легенды о ведьмацких полетах на метлах!!!

А значит метла (кочерга, клюка) – это некий магический предмет, волшебная палочка, жезл. Что особенно хорошо видно в истории, когда с помощью метелки пытаются отбирать молоко у соседской коровки.

Получается, незаметно ударив кого-то своим волшебным жезлом, ты можешь забрать чужое благосостояние и счастье себе. Поскакав на метле – можешь приблизить замужество, сделав круг на метле – защитить свой дом, семью и добро. Точно так же с помощью метлы можно было вызвать образ суженого на Юрия и на Купалу. В Словении девица, желавшая увидеть своего жениха "без одежды мела пол в чужой избе по направлению к дверям; собрав мусор у двери, она должна была оглянуться, и тогда могла бы увидеть за столом своего суженого".

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