23 года спустя: как операция "Буря" принесла хорватам победу в Отечественной войне 1991-95 гг.

4-7 августа 1995 года вооруженные силы Республики Хорватии (РХ) провели военно-стратегическую операцию "Буря", которая помогла освободить 18,4 % временно оккупированной территории, которая с 1991 года находилась под контролем сепаратистского псевдо-государственного формирования "Республика Сербская Краина". Все академии обороны мира включили изучение этой операции в план подготовки высших военных кадров своих стран.

Подготовка к операции "Буря" была длительной, сопровождалась мобилизацией огромного количества хорватских граждан (по украинским меркам это было бы 2 миллиона), чтобы создать значительное преимущество в живой силе. В технике преимущество было незначительным. В 1991 году введено международное эмбарго на поставки оружия в регион – все вооружение Хорватия покупала практически в обход санкций, начиная войну фактически с охотничьими ружьями, так как до начала военных действий все оружие территориальной самообороны заблаговременно забрали части Югославской народной армии, которая находилась под полным контролем Белграда. Проведению "Бури" предшествовало несколько меньших по размеру военно-тактических операций, самой значимой из которых была "Вспышка", которая в начале мая 1995 года позволила освободить оккупированную территорию Западной Славонии.

Какие же события предшествовали проведению Хорватией действий по военной реинтеграции временно оккупированной территории? Ну, во-первых, в начале 1995 года международное сообщество в лице четырех аккредитованных в Загребе послов – США, России, ЕС и ООН – предложило свой мирный план по окончанию войны в Хорватии под названием Z-4. Сепаратистам предлагалась наивысшая ступень автономии в рамках государства Хорватия. Главный автор документа – американский посол Питер Гелбрайт, а сами заседания рабочей группы проходили в стенах российского посольства в Загребе.

По мирному плану, который разрабатывался с марта 1994 года по январь 1995 года и занял 53 страницы текста плюс приложения, неподконтрольная правительству РХ территория получала название Краина (туда не вошли только захваченные местными сербами территории Западной и Восточной Славонии). Она получала свой законодательный орган, правительство, институт президента, суд (включая конституционный) и полицию. Территория также имела полную автономию в сфере промышленности, социальной политики, культуры, туризма, налогообложения, энергетики, охраны окружающей среды и т.д. В компетенции хорватского государства оставались внешняя политика, оборона и безопасность, международная торговля, финансы. Предлагаемое образование "Краина" дополнительно могло иметь свои денежные знаки, ее население имело бы право на двойное гражданство, прежде всего Союзной Республики Югославии (СРЮ, Сербия и Черногория), а также Республики Сербская (РС, Босния и Герцеговина). Кроме того, Краина могла подписывать международные договоры в области образования, культуры, туризма, прежде всего с СРЮ и РС. Население Краины могло избирать президента РХ, хорватский парламент, имея там свое представительство, а также гарантированные квоты в исполнительной и судебной власти РХ.

Такой план был шоком для официальных хорватских властей, так как фактически предлагалось создать государство в государстве. Комитеты хорватского парламента, ознакомившись с текстом Z-4, не стали рассматривать его по официальной процедуре, но правительство, сжав зубы, приняло план как отправную точку для проведения международных переговоров. А вот у Белграда и представителей сепаратистов терпения не хватило. Президент Сербии Слободан Милошевич отказался обсуждать Z-4 с делегацией международного сообщества. То же самое сделали и сепаратисты, заявив, что их цель – создание на территории Хорватии независимого сербского государства, не меньше. Таким образом, сербская сторона завела мирные переговоры в тупик, что определенным образом развязывало руки Хорватии для проведения активных действии по военной реинтеграции временно оккупированной территории. В связи с этим, видно, что Кремль, помня этот опыт, провел соответствующую работу с Захарченко и Плотницким, с тем, чтобы те и не вздумали отвергнуть Минский документ, так как это делало бы их виновниками провала мирного решения по Донбассу.

Нужно понимать, что военно-стратегическая операция "Буря" проводилась на территории, которая была вдалеке от сербской границы, что не давало возможности оперативного использования регулярных подразделений армии Сербии. Эта территория была гористой, лесистой и малонаселенной. При этом руководитель сербских сепаратистов в Хорватии Мартич был в плохих отношениях с Милошевичем, так как ориентировался на лидера боснийских сербов, руководителя Сербской радикальной партии Р. Караджича, который с официальным Белградом имел весьма натянутые отношения.

Есть сведения, что в 1993-1994 гг. лидер боснийских сербских радикалов Караджич со своей армией даже планировал захватить Белград, чтобы свергнуть с власти Милошевича и возглавляемую им правящую Социалистическую партию. У Караджича было много сторонников в армейских кругах Республики Сербия – он рассчитывал на их поддержку. Тогда Милошевич сделал ставку на структуру министерства внутренних дел, которое без колебаний выполняло все приказы президента Сербии. Подразделения МВД заняли границу с Республикой Сербской и были готовы в любую секунду дать отпор. Некоторые исследователи также уверяют, что Запад дал Милошевичу гарантии личной безопасности, если он откажется вмешиваться в события в Хорватии военным путем. Поэтому не удивительно, что когда хорватские подразделения 4 августа 1995 года начали широкое наступление практически по всей линии фронта и глава так называемой "Республики Сербская Краина" Мартич обратился к Милошевичу с вопросом-просьбой, что ему делать в этой критической ситуации, тот ему посоветовал застрелиться.

Объективно, такие глубокие противоречия между сербским руководством были явно на руку хорватам. Мартич того же 4 августа 1995 года обратился к населению "Сербской Краины" с призывом срочно собирать все необходимые вещи, оставлять свои жилища и колонами передвигаться в сторону Сербии через территории, которые контролировались сербскими войсками в Хорватии и Боснии. Нужно отдать должное, что если пути отхода каким-то образом уже и попали в руки хорватской армии, она всегда давала коридоры для безопасного прохода мирного сербского населения и даже местных военных подразделений, если они передвигались без тяжелого оружия.

5 августа 1995 года хорватская армия захватила Книн – административный центр "Сербской Краины". Именно этот день и стал отмечаться в Хорватии как праздничная дата – День победы в Отечественной войне. Учитывая, что в это время по призыву Мартича из так называемой Сербской Краины выехали почти 200 тыс местных сербов, а в ходе боевых операций потери местных боевиков и мирного населения составили по сербским источникам 2 тыс человек (по хорватским – в пять раз меньше), то со временем эта дата в Республике Сербии стала отмечаться как день скорби сербского народа.

Военный путь реинтеграции временно оккупированной хорватской территории не был однозначно воспринят международным сообществом. Перед началом операции Посольство США обратилось к президенту РХ Франьо Туджману с предложением отказаться от проведения военной операции. После ее успешного и быстрого завершения еще многие годы проводились следственные действия международного трибунала на предмет, не было ли превышено использование военной силы при освобождении территории, населенной гражданским населением. Некоторые хорватские генералы, которых считали героями войны, получили даже сроки заключения, хотя в 2012 году после повторных судебных слушаний руководителям операции "Буря" были вынесены оправдательные приговоры и их освободили из тюрьмы.

Долгое время международное сообщество вообще игнорировало празднование Дня победы Хорватии. Только на 20-ую годовщину операции "Буря" в Книн прибыла группа иностранных военных атташе из Загреба. Наконец, 5 августа 2018 года в Книн впервые прибыли две официальные военные делегации из США и Израиля. Три израильских истребителя F-15 участвовали в военном параде. При этом Белград по-прежнему очень жестко комментирует проведение Хорватией праздничных мероприятий в Книне, настаивая, что какой это может быть праздник, это скорее большая трагедия.

После операции "Буря" оставшуюся оккупированную часть территории (восточная Славония) Хорватия решила вернуть мирным путем, предложив переговоры сербской стороне. Логика была такой: эта территория непосредственно граничила с Республикой Сербией, там были расквартированы регулярные части сербской армии, местное руководство сепаратистов было под полным контролем Милошевича. Кроме того, густота населения здесь была в восемь раз больше чем в регионе Книна, а значит, военная операция привела бы не только к лобовому столкновению с регулярной сербской армией, но и сопровождалась бы значительными потерями среди мирного населения. Поэтому было договорено о направлении в восточную Славонию миротворческой миссии во главе с Переходной администрацией ООН с мандатом на год, который был продлен еще на год.

По отношению к боевикам, которые не совершили военных преступлений, Загреб провел общую амнистию. Было также договорено, что под контролем ООН пройдут местные выборы, всем бывшим временно неподконтрольным территориям предоставили "специальный статус", но он носил исключительно экономический характер – снятие ряда налогов, поощрение инвестиций, гарантии государственной поддержки развитию бизнеса, образования, культуры.

Проведение мирной реинтеграции временно оккупированной территории Восточной Славонии в 1996-1998 гг. стало чуть ли не единственным примером успешной миротворческой операции ООН. Залогом ее действенных результатов была Переходная администрация, которая с первых дней перебрала в свои руки власть на подмандатной территории. Нет сомнения, что миротворческая операция именно такого типа нужна и нам на Донбассе.