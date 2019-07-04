Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

450 лет Люблинской Унии. Если бы не эгоизм Варшавы, все могло быть по-другому

Ровно 450 лет тому назад в Люблине произошло объединение Великого княжества Литовского с Польским королевством. Таким образом, в одном польско-литовском государстве оказались все украинские земли, ибо до 1569 года Галичина входила в состав Польши, а Поднепровье, Подолье и Волынь в состав Литвы.

Напомню, что после разгрома монголами Киевской Руси, разрушения в 1240 Киева и установления монгольских улусов, которые контролировали большую часть территории когда-то могущественного Киевского государства, Галичина и Волынь вследствие своей географической удаленности и готовности дать отпор кочевникам фактически становятся центром бывшей Киевской государственности. В 1253 г. Папа Римский передает корону Галицко-Волынскому Великому князю Данилу Романовичу, который становится королем Русского королевства, которое стало правопреемником Киевской Руси, продолжателем его европейских, руских (население – русы) политических и культурных традиций. В 1349 году королевство прекращает свое существование и территорию Галичины захватывает Польша, где формирует воеводства Русское и Белзское, а Волынь отходит Литве.

Что касается территорий, которые были на севере и северо-востоке Киевского государства (Новгородская и Псковская земли, Владимирское, Тверское, Смоленское, Муромское и Рязанское княжества), которые населяли русские (вятичи, кривичи, словене и финно-угры), то они переходят под прямое управление Золотой Орды и развиваются своим путем.

В 1385 г. произошел первый акт на пути к единству Польши и Литвы – Кревская уния, а в 1569 г. в результате династического брака было создано объединенное польско-литовское государство – Речь Посполитая. Главным центром страны становится Варшава. При этом польская корона перебирает под свой полный контроль все украинские земли, которые были под управлением Литвы, и создает Киевское, Волынское, Подольское и Брацлавское воеводства, а потом и Черниговское воеводство. В то время южная часть современной Украины от устья Дуная до правового берега Днепра была в составе Оттоманской империи, а от левого берега Днепра до Донецких степей – частью Крымского ханства. Поэтому не удивляйтесь отличиям менталитета населения региона юга и юго-востока Украины, который тысячу лет находился под управлением тюрков, а ранее под скифами и сарматами (племена иранского происхождения) от остальной части Украины – исконно славянской.

Согласно пунктам Люблинской Унии украинская шляхта уравнивалась в правах с польской, чего она очень добивалась, желая уйти от полного контроля украинской крупной земельной, торговой и финансовой аристократии. Однако широкие народные массы никакой выгоды от этого не получили. Со временем был введен, как и во всей Европе, крепостной строй, который дополнялся национальным и религиозным гнетом, ибо поляки были ярыми католиками и всеми силами хотели подчинить местное православное население. В национальном плане они тоже отличались от достаточно либеральных литовцев. Очень частыми были случаи окатоличивания и полонизации местного украинского населения. Учитывая отпор со стороны русов (украинцев), тотально поощряется переселение польского населения на украинские территории. Больше всего пришлых поляков появляется на территориях современных Житомирской и Винницкой областей. А переселение поляков в восточную Галичину и Волынь вообще происходило вплоть до начала Второй мировой войны. Дошло до того, что Львов, исконный город русов, поляки вдруг стали считать своим.

Таким образом, русы в составе Речи Посполитой продолжают развиваться как часть европейского политического и культурологического пространства и их различия с русскими, которые долгие столетия были непосредственно под татаро-монголами, становятся все более явственными. Но поляки с литовцами недооценили важность и влияние русов, не дав им возможность стать третьей составляющей Речи Посполитой. Мало того, создается многовековый антагонизм между украинцами, которые исконно жили на своей территории, и пришлыми поляками, которые желали подчинить русов. Как результат, Речь Посполитая со временем развалилась, а ее украинские территории захватывают восходящие в своем развитии империи Российская и Австро-Венгерская. Если бы Польша сумела ранее привлечь на свою сторону украинцев, Речь Посполитая могла бы успешно отразить завоевательские намерения этих двух разрастающихся имперских государств. Варшава вместе с организованными, но малочисленными литовцами, и менее организованными, но многочисленными украинцами могла бы спокойно противостоять Москве и Вене. А так, через два века Речь Посполитая канула в Лету. Русы тоже очень пострадали. Если численность украинцев в 1654 году была примерно такой же, как и русских, то через триста лет их уже было в три раза меньше. Пребывание под управлением Москвы оказалось катастрофическим для украинского народа.

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