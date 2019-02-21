Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

5 лет c начала нападения на Крым

5 лет c начала нападения на Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/3ee/5c6d733ee6222.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/3ee/5c6d733ee6222.jpg 2019-02-21T08:36:00+02:00 Александр Левченко

Пять лет назад, практически в день 60-летия вхождения Крыма в состав Украины Кремль начал спецоперацию по отторжению полуострова от территории нашего государства. Это был акт неприкрытой аннексии, происшедший впервые в послевоенной истории. Страна-оккупант нарушила более десятка международных конвенций и свыше 200 двусторонних документов с Украиной, где признавалась ее территориальная целостность. Кремль совершил нападение с одновременным проведением псевдореферендума, организовав его за 18 дней на штыках спецназа, при этом ультимативно потребовав от Киева признать захват полуострова, если Украина вообще хочет существовать как независимая страна.

Как дипломат-международник скажу, что в истории человечества есть множество примеров территориальных захватов в нарушение взятых договорных обязательств, но действия России идут вровень с библейской притчей об Авеле и Каине. Манипуляции Москвы многих удивили, вызвали раздражение, но призвать к ответу непросто. Принятые РФ от Украины согласно Будапештскому меморандумe в 1994 году ядерные ракеты и боезаряды сейчас стали настоящей угрозой для всей Европы. Из Москвы, время от времени, от жириновских и соловьевых то и дело сыпятся угрозы об испепелении всех, кто захочет противоречить России. Такого не было даже в худшие времена СССР. Нельзя сказать, что это воспринимается серьезно, но агрессивность и политическое безрассудство настораживают. Москва прикидывается в своем сумасшествии относительно готовности военной защиты Крыма вплоть до применения ядерного оружия. Но военный вариант реинтеграции полуострова никогда и не рассматривался. Все понимают, что это глупо и несерьезно. При этом окружение Путина настаивает, что не собирается не то чтобы обговаривать, но и даже слушать о возвращении полуострова законному владельцу, так что нечего Украине мечтать о торжестве международного права.

Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Санкционный механизм относительно оккупации Крыма действует, хотя, на первый взгляд, не показывает большой результативности. Однако уже пять лет никто из серьезных международных политиков и бизнесменов в Крым не приезжает и не собирается. Вместо базы отдыха полуостров превратился в военную базу. Средний уровень жизнь крымчан уже стал ниже, чем в начале 2014 г., то есть до оккупации. Это было бы очевиднее, если бы Россия не развязала войну на Донбассе, что стоит украинским гражданам очень дорого – 55 млрд. дол. убытков, а это серьезно отразилось на нашем жизненном уровне. Неосмотрительные жители Донецка, Луганска, Горловки не могли и подозревать, что Москва уготовит им судьбу жертвенного агнца на алтаре войны с Украиной. Уловка Кремля, которую он готовил десятилетие, сработала. Украина вынуждено истощается борьбой за свой суверенитет, войной не только с российскими военными на своей территории, но и какой-то частью одураченных роспропагандой дончан.

После захвата полуострова Кремль на крыльях агрессии черным вороном прилетел на Донбасс, которому уготовил десять тысяч гробов – цену войны за свои интересы. О том, насколько Москва с презрением относится к Донбассу, свидетельствует легкость с какой Кремль предложил Киеву еще летом 2015 г. обменять Донбасс на признание Крыма российским. Официальный Киев отказался, а жители Донецка, Луганска, Горловки так до конца и не усвоили, что их мучения, нищета – всего лишь плата Москве в обмен на бесплатный просмотр российского телевидения, которое затуманило ум, как опиум.

Заметьте, в экономику оккупированной части Донбасса Москва не вложила ни копейки, давая только деньги на пенсии да зарплаты тем, кто готов бороться против своего же украинского народа. Податливость части дончан на уловки пропаганды "русского мира" стоили роста неприязни среди украинского общества, которое внутренне уже готово обменять Крым на оккупированный Донбасс, только по обратной схеме – Крым Украине. Москва такой формулировки не приемлет. Кремль не настолько глуп чтобы вкладывать собственные деньги в разрушенное хозяйство. Не для того планировалась война, чтобы своими средствами компенсировать потери. Лучше предложить Киеву мир на Донбассе в обмен на автономию временно оккупированных территорий. Украина вложится в восстановление разрушенного региона, приведет европейские деньги, а Москва через некоторое время опять с войсками заявится в автономию, как в Крыму, и заявит о легитимном "волеизъявлении граждан". Вот такое предложение "продается" Украине в предвыборный период как мирный план.

Но "на каждого мудреца довольно простоты". Ответ предложениям Москвы должен быть предельно простым – украинцы ждут, прежде всего, возвращения Крыма. А дальше разберемся. Кстати, расстрелы на Майдане удивительным образом совпали с началом военной операции в Крыму. Всем понятно, что расстрел мирных протестантов на Крещатике не отвечал интересам ни одной из противоборствующих сторон в Украине, а для России это был нужный повод для наступления в Крыму, ибо загнанный в угол Янукович бежал. Все заметили, что события на Майдане комментировались ростелевидением не столько с целью поддержки Януковича, сколько для максимального обострения противостояния в украинском обществе. Кремль всегда вел себя в отношении Украины "по-братски", только раньше мы этого как-то не очень замечали.

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