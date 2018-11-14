Что стоит за предложением Кремля обменять Крым на Донбасс

Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться

Быстро облетела информагентства весть, что к Е. К. Марчуку во время переговоров в Минске подходили очень высокопоставленные дипломаты, которые предлагали возвращение Украине неконтролируемой правительством территории Донбасса в обмен за отказ от законных требований возвращения нашему государству оккупированного Крымского полуострова. Кто подходил к бывшему премьер-министру Украины, он не уточнил. Догадка, что это был кто-то из западных дипломатов, быстро отпала – уж очень это было бы нелогично. Позже появился намек, что это была российская сторона.

Предложение явно не новое, оно уже появлялось еще в середине 2015 года. Помните, до того времени все органы власти Украины были для официальной Москвы "хунтой", а украинцы – это настоящие "фашисты", а потом вдруг российская пропаганда устами Путина и Медведева заявила, что украинцы и русские на только близкие нации, а просто "один и тот же народ". Таких классификаций не было ни в период царской России, ни во времена сталинского, хрущевского и брежневского СССР. Даже когда Украина и Россия пошли самостоятельным путем развития, максимально, что "требовал" президент РФ Б. Ельцин, так это то, "чтобы каждый российский чиновник в начале рабочего дня подумал, что он сделал на своем рабочем месте для Украины". Не было, правда, уточнения: сделал чего – хорошего, что подразумевалось, или плохого, что не исключалось.

Что же, давайте еще раз разберемся – к чему бы это. Для начала напомню, что во второй половине 19-го века имперская Россия после буржуазных революций 1848 г. на европейском континенте становится одним из самых реакционных государств Европы. Что касается Украины, издаются Валуевский циркуляр (1863 г., тайное распоряжения министра внутренних дел России П. Валуева о прекращении печатания книг на украинском языке) и Эмский указ (1876 г., указ императора Александра II о практическом запрете использования украинского ("малороссийского") языка), которые ставили своей целью полностью застопорить развитие и использование украинского языка, которого "не было и быть не могло". Именно в это время Киев из-за всех притеснений и ограничений использования украинского языка полностью переходит на русский. Ситуация несколько изменилась к лучшему только после буржуазной революции в России в 1905 г. Кстати, почему в Украине какая-то часть населения поддержала большевиков после Октябрьского переворота? В том числе из-за того, что те пропагандировали свободное развитие украинской нации и украинского языка. На практике это оказалось полной фальшью, но в 20-е гг. ХХ века во времена так называемой "украинизации" удалось значительно отвоевать позиции и место украинского языка и культуры в советской Украине.

В начале 30-х гг. прошлого века в городе Донецке абсолютное большинство средних школ вело преподавание на украинском. Однако после Голодомора, сталинских "чисток" украинской интеллигенции и индустриализации региона ситуация с украинским языком на Донбассе начинает кардинально меняться к худшему. К началу 90-х гг. в Донецке практически не остается украинских школ, как и в Горловке, Макеевке. Их оставляют только в сельской местности. Учитывая, что Донбасс стал многонациональным после приезда новых поселенцев на опустевшие впоследствии Голодомора места и после проведения сталинской индустриализации, которая разрешила семьям бывших заключенных массово селиться в Донецком промышленном регионе, была придумана формулировка о русском как языке межнационального общения. Поэтому язык титульной украинской нации стал опять полностью затираться. После 1991 г. появился шанс распространения украинской культуры на Донбассе, но им слабо воспользовались. А с 2005 г. на Донбассе уже активно стал рекламироваться Кремлем "русский мир", при этом часть местной элиты получала из Москвы постоянную финансовую "поддержку" для его активной пропаганды. Официальный Киев вяло сопротивлялся во времена В. Ющенко, а с приходом В. Януковича вовсе отложил на задний план вопрос расширения на Донбассе влияния украинского языка и культуры. Не удивительно, что именно на индустриальные районы Донецкой и Луганской областей роспропаганда делала особый акцент, стремясь привить местному населению украинофобию. Расчет был простой – от невосприятия украинского языка и культуры до непринятия украинской власти вообще. Кстати схожий сценарий был реализован и в Крыму, но с учетом местной специфики. Идеологи "русского мира" и российские спецслужбы понимали различия менталитета восточно-украинского индустриального региона и полуострова, ориентированного на туризм.

Почему в Москве в феврале 2014 г. украинский народ начали называть "фашистами", ответить тоже очень просто. В понимании Кремля только фашисты не понимали необходимости и счастья тесной дружбы с Россией. Кроме того, "фашиста" можно безнаказанно убить, наконец, ограбить – это же естественно и спросу никакого. Такая методика использовалась еще во времена агрессии на Хорватию в начале 90-х гг. в процессе распада бывшей Югославии. Ну, а после другая придумка, с середины 2015 г. – украинцы и русские "один народ", что значит – все украинское как бы тоже принадлежит и Москве – очень удобная формулировка, призывающая к общему государству. Ну, а то, что там главное слово всегда будет за Кремлем, так это "исторически", а "брат брату плохого никогда не сделает". Однако оказалось, что у каждого Авеля есть свой Каин. Развязку библейского поучительного сюжета все мы знаем.

Что касается обмена территорий, то вы заметили, что наше (Донбасс) "меняется" на другое, но тоже наше (Крым). Правда, в Кремле заявляют: "было ваше – стало наше". "Легализируйте российскую аннексию Крыма и будем дружить, как ни в чем не бывало, на века". Расчет: в украинском политическом сообществе найдутся свои библейские "герои", которые готовы на все. Хотел бы только напомнить, что стоимость двухмиллионного Крыма и полумиллионного Севастополя такая же, как двухмиллионной Македонии и 600-тысячной Черногории. Сколько стоят государство Македония и государство Черногория – очень много, но приблизительно столько же, сколько Крым и Севастополь. Кремль, почему то решил, что сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Но так ли это? Как бы сказать помягче – думаю, что нет.