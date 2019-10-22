Гетманская Украина – каким было государство козаков

В 1648 г., избравшись гетманом Войска Запорожского, Богдан Хмельницкий воссоздает государственность на территории Украины-Руси, которая была прервана нашествием войск монголо-татар и уничтожением Киева в 1240 г. Правда, в западной части Киевской Руси, где русы были титульным народом, осталось Галицко-Волынское княжество, которое подхватило знамя Киевского государства и еще 100 лет просуществовало как Русское королевство (1253 – 1349 гг.), пока не было захвачено Польшей. На севере и северо-востоке Киевского государства, где доминантными были не русы, а русские, как новый народ, созданный славянами, пришедшими с польских территорий (вятичи, кривичи, словене) и местными финно-уграми (меря, мещера, мокша, чудь, весь, мордва, пермь, мурома), создавались собственные государственные устои с гегемонией Московского княжества.

Государство, созданное Богданом Хмельницким, получило название Гетманщина или Войско Запорожское. Столицей этой державы стал Чигирин. После смерти Богдана Хмельницкого столица переносится в Гадяч (1663-1669), а потом в Батурин (1669-1708), далее в Глухов (1708-1734), и позже опять в Батурин (1750-1764). В состав Гетманщины входили земли площадью 200 тыс. км. кв. с населением почти 2 млн. человек. Это были земли Поднепровья, Северщины, Подолья, а также Запорожья.

На всей территории Гетманщины, отвоеванной козацкой армией, были ликвидированы все органы власти Речи Посполитой. Вместо них было введено полково-сотенное устройство. Полки во главе с полковниками и их помощниками имели свои управленческие функции, а сотни, соответственно, свои, как нижестоящие и подчиненные полковым администрациям. Вначале Гетманщина имела 16 полков, потом 24. Во главе государства стоял гетман и его помощники, которые входили в Раду генеральной старшины при гетмане. Большие города в рамках Гетманщины имели Магдебургское право, власть там принадлежала магистратам во главе с городским атаманом, соответственно в селах избирались свои сельские атаманы. Высшим органом власти Гетманщины была Генеральная (военная) рада, которая решала все политические, военные и хозяйственные вопросы.

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На освобожденных от Речи Посполитой территориях использовалось не польское судопроизводство, а юридические нормы козацкого права и обычаев. Вместе с тем, сохраняли силу Литовские статуты, которые защищали интересы украинской шляхты и козацкой старшины.

Упразднялись все виды преследований за действия против королевской власти и польских магнатов, шляхты и католического духовенства. Вместе с тем устанавливались жесткие наказания за предательство украинского народа, отказ давать помощь в битвах козаков с врагом, неповиновение и нанесение вреда деятельности козацкой старшины.

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С укреплением позиций гетмана к нему переходили полномочия судебной власти в смысле наивысших судебных функций. Хмельницкий также ввел в обращение на территории Гетманщины собственную монету, которую штамповали в Чигирине. При гетмане была введена должность генерального казначея, который отвечал за состояние финансов Гетманщины, распределение натуральных и денежных налогов, взыскание таможенных сборов. Систему налогов и повинностей регулировали Универсалы, издаваемые гетманом Хмельницким.

В Гетманщине было пять сословий – козачество, шляхта, духовенство, горожане и крестьяне. К привилегированной прослойке относились украинская шляхта, козацкая старшина, высшее православное духовенство, городская знать. Во время военных действий гетман мог мобилизовать до 300 тыс. человек, что было огромной армией.

Таким образом, после создания Гетманщины, или государства под названием Войско Запорожское, гетман Хмельницкий сделал для развития украинской государственности намного больше, чем, например, царь Петр для России, который за свои преобразования в Московском царстве получил название Великий.

Однако после смерти Хмельницкого в 1657 г. мощь Гетманщины стала падать; уже в 1659 г. Запорожская Сечь подчинялась гетману больше формально, а после заключения Вечного мира между Московией и Речью Посполитой Гетманщина на правом берегу Днепра, который отошел под управление Варшавы, была упразднена. На Левобережье, которое находилось под общим управлением Москвы, власть гетмана была сильно ограничена. Здесь гетман со своей радой был поставлен в зависимость от Малороссийского приказа. А после неудачной попытки гетмана Ивана Мазепы вырваться из жестких объятий Московии, новоизбранный гетман Иван Скоропадский попал еще под более жесткий контроль московского стольника, который был "ухом и глазом" российского царя. После смерти Скоропадского все дела Гетманской Украины перешли в ведение Малороссийской коллегии. Гетманщина была окончательно упразднена царицей Екатериной в 1764 г., Российской империи не нужны были ни малейшие напоминания об особом положении и статусе украинских земель. Начался процесс ограничения использования украинского языка, который полностью запретили через 100 лет, отсюда и истоки широкого распространения в Украине официального языка империи. Российская империя постепенно превращалась в непримиримого врага всего украинского.

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