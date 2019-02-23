Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Как воспринимали киевлян в советские времена

Как воспринимали киевлян в советские времена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/00d/1b6/5c700d1b65783.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/00d/1b6/5c700d1b65783.jpg 2019-02-23T08:54:00+02:00 Александр Левченко

Киев – самый древний и самый большой славянский город. Историческую славу Киеву и объятие города божьей благодатью предрекал еще Андрей Первозванный. Москва моложе Киева на 700 лет и имеет финно-угорское название. Один из возможных переводов названия города, который был заложен еще местным боярином Кучкой (представитель местного финно-угорского племени меря, чье селение называлось Кучков) от гидронима Москвы-реки – "мутная вода". Новое название "Москва" прижилось, когда князь Юрий Долгорукий отобрал у Кучки (в переводе с сербского и хорватского языков – девушка легкого поведения) его вотчинные земли. Петербург вообще по историческим мерам юнец. Построен на территории, где обитало финно-угорское племя ижора, на костях десятков тысяч мобилизованных крестьян и 20 тысяч украинского козацкого войска. Именно потерю такого огромного количества запорожцев на строительных работах Петербурга не мог простить гетман Иван Мазепа, который вошел в тайный союз со шведским королем Карлом XII против Петра I.

Итак, Киев был заложен на землях, которые относятся к автохтонной славянской территории, где славяне проживали с момента своего первичного существования. Когда славянские племена антов и склавинов в 5-ом веке переселялись с территории северной, центральной и западной Украины в Чехию и Словакию, а через сто лет на Балканы, то Киев им был уже известен как родной город, поэтому много новых мест в регионах своего нового поселения славяне называли Киево. Интересно, что в Беларуси и европейской части России городов по имени Киева нет, потому что туда славяне приходят в 8-9 веках с территории Польши (поморской части – племена кривичей (Псков, Новгород, Смоленск, северная и центральная Беларусь), и восточной Польши – радимичи, вятичи (восточная Беларусь, Московский регион), где Киев не воспринимался как родной город…

Конец 70-х годов прошлого века, я с группой одноклассников старшего возраста прибываю в Москву на школьную экскурсию. Каково было наше удивление, когда мы услышали совершенно другой русский язык, чем тот, что мы слышали на центральном телевидении. Все "акают" и нас мгновенно распознают как иногородних. Местные предлагают купить из-под полы фирменные сигареты. Мы соглашаемся, и сразу к нам вопрос: "откуда прибыли?". Скромно отвечаем, что из Киева. Нам в ответ – "А, петлюровцы". Мы так и присели. Никак не могли предположить такой ассоциации Киева у москвичей…

Через год у нас школьная экскурсия во Львов. Мы сфотографировались возле местной областной партийной газеты "Вільна Україна". За такую фразу в Киеве могли посадить за национализм. Город впечатлил своей архитектурой и барами. В Киеве бары широко открылись лишь через год – прямо перед началом Московской олимпиады, так как часть международных соревнований проходила в украинской столице. Во время отъезда школьной группы из Львова оказалось, что наш дополнительный поезд отменили, и пришлось на вокзале долго ждать перерегистрации билетов. Заходим в привокзальный бар на пиво. Слово за слово, и нас местные распознают как приезжих. Традиционный вопрос: "Откуда вы?". Гордо отвечаем, что из Киева. Нам в ответ – "Так вы москали". Мы мгновенно переходим на украинский язык. Обстановка накалилась – принять оскорбительное название "москали" мы никак не могли. В баре завязалась массовая драка. После сбития с ног нескольких местных, львовяне сразу заявили нам, что ошиблись, и стали называть нас козаками. Мы согласились и предложили помириться. В баре произошло невиданное единение Киева и Львова, а на самом деле украинцев по духу и плоти…

26 апреля 1986 года в Киеве прошло неприметно. О взрыве и аварии на Чернобыльской АЭС почти никто не знал. Для многих понятие радиации было не совсем ясным. После того, как тревогу забила Швеция, советские власти что-то невнятно пробормотали об опасности для здоровья населения. В один момент Киевский вокзал превратился в прифронтовой объект. Десятки тысяч людей хотели в одночасье вырваться из Киева, и не могли. Все железнодорожные и авиабилеты исчезли. Было ощущение, что часть людей выезжала в эти дни даже на крышах поездов. Со значительным опозданием, но украинское правительство и городские власти принимают решение о вывозе на все лето детей школьного возраста из столицы на оздоровление в пионерские лагеря по всей Украине. Школа, где я работал учителем истории, выехала в детский лагерь на Арабатскую стрелку. Мало кто знает, что родиной тюльпанов является Арабатская стрелка, которая появилась на географических картах лишь в 16 веке, так как образовалась после землетрясения и катастрофического шторма в Азовском море, который намыл узкую территорию суши длинной в десятки километров. Из Крымского ханства луковицы тюльпанов попали на Стамбульский базар, а оттуда голландцы привезли их к себе на родину, где прославились на весь мир ведением бизнеса по выращиванию и продаже этих уникальных цветов.

Началось лето, и группа киевских детей купается в Азовском море под моим присмотром. Ребята выходят на пляж, а там отдыхающие со всей советской страны. Дети стали играть в общей песочнице, и вдруг одна заботливая мама кричит своему ребенку, чтобы тот срочно уходил от киевлян, так как они "радиоактивные". Я расстроился, но четко услышал "акание" и не удивился…

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