Киев – исторический маркер славянской государственности и украинской культуры

О Киеве, как о древнейшем и крупнейшем центре всего славянского мира, известно с 5-го века н.э. Для сравнения, первый политический центр поляков город Гнезно на три века моложе Киева, ну, а Москва, вообще юная – семь столетий разница. Когда, Москва была основана, Киев уже был вторым по величине городом Европы.

Почему я вспомнил Гнезно? Историко-археологические материалы говорят нам, что центральная и юго-восточная Польша, а также северная и северо-западная Украина относятся к территориям прародины всех славян. Именно с этих земель пошло широкое расселение славянского сообщества по центральной и восточной Европе. Таким образом, только украинцы и поляки являются славянскими автохтонными нациями, которые испокон проживают на своих славянских территориях.

В римских и византийских источниках упоминается, что на землях Польши проживали племена венедов (это и первичное название всех славян), а на территории Украины – склавинов (северная и западная Украина) и антов (центральная часть Украины). Ну а точнее, половина территории Польши и Украины (юг и юго-восток) не были вначале славянскими. В Польше на юге территории жили кельты, а на западе – германцы. В Украине же на неславянском юге и юго-востоке с восьмого века до н.э. до четвертого века н.э. жили племена иранского происхождения. Самыми известными были скифы и сарматы, которым позже на смену приходят тюркские племена печенегов, потом торков, а далее – половцев. Но если говорить обо всех других существующих славянских государствах, славяне там пришлый элемент, который впоследствии стал доминирующим.

Например, Чехия и Словакия – туда славяне (склавины) приходят с территории Украины в 5-м веке н.э., а местным населением были кельты. На Балканский полуостров в середине 6-го – начале 7-го века с территории Украины тоже переселяются славянские племена антов и склавинов. В Болгарии и Македонии местным было фракийское население, в Сербии, Черногории, Боснии и большей части Хорватии домицильными были иллиры, а в Словении и северо-западной части Хорватии – опять те же кельты. Были европейские территории, куда пришло много славянских племен, но они там были ассимилированы. Например, Венгрия: местными были кельты, но пришедшие сюда вместе со славянами, тюркского происхождения авары, стали полностью господствовать в бассейне среднего течения Дуная.

Позже, сюда приходят угры, а потом мадьяры (племена финно-угорского происхождения из северного Приуралья) и уже они создают свое государство, а славяне им подчиняются. В Румынии местным населением были фракийцы, потом прибыли переселенцы из Римской империи. Славяне здесь тоже не стали господствующими, потому что на трети территории (Трансильвания) хозяйничали пришедшие из Азии авары, а после их разгрома франками – угры-мадьяры. На других двух/третьих территории современной Румынии (Валахия, Молдова) свое государственное объединение создают потомки римских легионеров, которых сюда переселили целыми семьями в огромных количествах. Будучи очень организованными, они сумели навязать местным племенам романскую культуру и язык. Не смогли славяне стать главными и на территории Греции, куда они прибыли в достаточно большом количестве. Местное население сумело на протяжении нескольких веков их ассимилировать (эллинизировать). Что касается Беларуси, то маленькая ее южная часть (южнее Припяти) относится к прародине славян, а 95% территории занимали племена балтов. Сначала балтов потеснили славянские племена дреговичей (южная Беларусь) происхождением из Волыни. В восточную Беларусь пришли племена радимичей, которые из восточной Польши, а в северную и центральную Беларусь племена – полочан, которые родом из Поморской Польши.

Ну и, наконец, разберемся, какие славянские племена пришли на территорию современной европейской России: кривичи и словены пришли из Поморской Польши на территорию балтов (Псков, Смоленск) и финно-угров (Новгород). Третье славянское племя – вятичи, из восточной Польши пришло в регион Москвы и южнее (Тула, Калуга), где тоже жили финно-угры. Ну и чтобы быть совсем точным, большая часть Брянской и Курской областей задолго была населена славянскими племенами северян, центр которых находился в Чернигове. Кроме того, в период существования Киевской Руси и захвата руссами из Киева и Чернигова – огромных территорий, населенных финно-уграми – значительное количество руссов-киевлян и черниговцев переселяется на вновь завоеванные территории.

Таким образом, со своей прародины славяне расширились таким образом: Балканский полуостров, Чехия и Словакия – это склавины и анты с территории Украины, а Беларусь и Россия – большинство славян из Польши (радимичи, полочане, кривичи, словены, вятичи) и меньше из Украины (знать и дружина из Киева и Чернигова). Но выходцы из Киева – руссы, представляя правящую династию в Киевской Руси, захватили господствующее положение в обществе местных балтов, финно-угров и славян из Польши и их поведение было решающим в социальной жизни.

Когда склавины и анты переселились на территорию современной Чехии, Словакии и Балкан, то Киев уже существовал и был широко известен. Поэтому славянские переселенцы часто называли вновь созданные населенные пункты таким же названием. Города и села с именем Киев или Киево встречаются в Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии, Боснии, Македонии, Косово. А вот на территории Беларуси и европейской России таких названий нет – потому что большинство славянских племен сюда пришло с территории Польши, славяне которой Киев не считали своим городом.

Украинская внешняя политика очень слабо использует фактор славянского происхождения из Украины ряда народов центральноевропейских стран, которые стали членами НАТО и ЕС. Россияне, например, активно используют фактор происхождения венгров с территории Урала, что и имело влияние на формирование их пророссийской позиции. То же самое Москва пытается проводить в культурной политике по отношению к болгарам. Но, что касается болгар, по славянской линии они из Украины (анты), а вот пришедшие тюрко-болгары не совсем происхождением из Волги. Они туда перекочевали в 8-м веке с другого региона (левый берег Дона – Донец: это 80% территории современного Донбасса, а не России). Другая же часть болгар с Дона-Донца пошла на Балканы и создала там свое национальное государство, но со временем правящая тюркская элита полностью славянизировалась.

Какое-то время кремлевская пропаганда пыталась использовать фактор "славянского единства" как рупор своей экспансионистской политики. Но поняв, что россияне не вправе претендовать на лидерскую роль в славянской среде, они с начала 2000-х годов переориентируются на идеологию "русского мира". Первый фейк: сторонники русского мира считают себя потомками Киевской Руси – а в реальности нет.

Государствообразующим народом и правящей элитой на Руси были руссы, а вот русскими себя называли покоренные Киевом финно-угры и вятичи, у которых национальный уклад был общинный, характером – спокойные, костюм – кокошник, косоворотка, инструмент балалайка – у руссов всего этого не было. Но финно-угры вместе с вятичами сумели развить Москву, которая становится центром княжества, а потом и Московского царства. Только с начала 90-х прошлого века российские историки стали называть Московское царство – Русским. Такого тоже не было – это второй фейк. Да царь Московский себя величал титулом "Всея Руси", но название царства было Московское и это видно на всех европейских картах того времени. Те же руссы (позже украинцы) и поляки называли жителей Царства московитами, но никак не руссами. Вспомним, что за военным Переяславским договором 1654 года стояли гетман Русский Богдан Хмельницкий и царь Московский Алексей Михайлович. В 1658 году Речь Посполитая предложила украинскому гетману Выговскому объединить территории, контролируемые Казацкой державой в третью составляющую унии Великого княжества Литовского и королевства Польского. Речь идет о Гадяцкой унии, где территория под контролем казаков должна была стать Великим княжеством Русским. Кстати, на землях королевства Польского Галичина называлась воеводством Русским.

Поэтому надо понимать, что Киев – исторический маркер государственности и культуры руссов, которые глубоко украинские по своей сути и истинно славянские по своим истокам. Москва же формировалась на финно-угорском этническом поле и является маркером государственности московитов, а с начала 18-го века – россиян. Поэтому не путайте праведное с грешным, чтобы не вышло как в том анекдоте: Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это два брата, да нет же – четыре сестры.