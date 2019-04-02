Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Киевские зарисовки в общеукраинском контексте

Киевские зарисовки в общеукраинском контексте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/caf/0f0/5c9caf0f033ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/caf/0f0/5c9caf0f033ea.jpg 2019-04-02T09:26:00+03:00 Александр Левченко

"Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы"

После провозглашения независимости Украины роль столичного города в общегосударственных делах резко возросла. В Киев потянулись новые жители из всех регионов. Отдельная колонна переселенцев из других областей – это те, кто трудоустроился в многочисленном государственном аппарате. Но получить престижную работу в госаппарате непросто: кто-то из своих должен взять тебя или порекомендовать на эту работу. Так стала формироваться региональная клановость в столице, когда пробившийся на высокую должность представитель из какого-то региона подтягивал свои кадры. Так надежней, ибо людей знали лично уже много лет, можно было также рассчитывать на их полную лояльность, даже преданность, которая стала цениться выше профессиональности и компетентности. Поэтому не удивительно, что в Киеве сформировались донецкий, днепропетровский, львовский, винницкий, черновицкий и другие региональные кланы, а собственно киевского нет. Даже среди столичных мэров практически не было киевлян, да и по другим общегосударственным позициям Киев непропорционально мало имеет своих представителей. При этом киевляне – люди образованные, с широтой мировоззрения, как правило, с высокими культурными запросами. Может быть, они лишь менее напористые и пробивные, так как завоевывать столицу им просто незачем, они ее неотъемлемая часть.

Становится очевидным, что страна должна сформировать настоящую политическую элиту – лучших представителей со всех уголков Украины: высокообразованную, умеющую защищать интересы государства и ее граждан, но вместе с тем с необходимыми общечеловеческими нравственными идеалами. Посредственные способности людей, принимающих важные государственные решения, тянут за собой очень слабые результаты деятельности. А мы должны не забывать о простых принципах управления: те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор.

Сейчас как раз время развивать общую культуру, образование и здесь должны занимать особое место качественное обучение, театр, литература, народное творчество, физическое воспитание. Говорю о простых вещах, которые, к сожалению, стали недооценивать. Гуманитарный блок, как и экономический, в стратегии развития страны просто провисает. Нужно помнить, что украинцы будут иметь настоящую европейскую перспективу только тогда, когда они будут духовно богатой нацией, которую трудно будет обмануть псевдообещаниями или нереальной социально-экономической политикой. Нравственные ценности – залог общего богатства страны. Думаю, что глупо завидовать тем, кто сколотил огромное состояние, будучи жадной и ограниченной личностью. Глубоко в душе такие люди очень несчастливы.

В украинском обществе нужно создавать острую нетерпимость к подлости, управленческому прохиндейству, политической проституции, взяточничеству. В формировании правильных, позитивных человеческих качеств должны активнее принимать участие гражданское общество, институты государства и права, церковь, семья, школа. Первые лица Украины, безусловно, должны быть главными моральными авторитетами нации. Возможно, для политической фигуры премьера это не является самым главным, но глава государства уж точно должен обладать самими высокими человеческими качествами и быть примером для всей страны. Если этого не достигать, то перспектив развития Украины – ноль.

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