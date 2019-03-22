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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

На Балканах политическая весна на фоне избирательной в Украине

мнение
Сегодня, 08:42
На Балканах политическая весна на фоне избирательной в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/395/b13/5c9395b1300da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/395/b13/5c9395b1300da.jpg Александр Левченко

В последнее время в некоторых странах региона Западных Балкан (страны бывшей Югославии минус Словения и плюс Албания) происходят политические потрясения. В зону турбулентности попали Сербия, Черногория и Албания. Здесь общественные движения и политическая оппозиция требуют проведения досрочных выборов и смены политической власти. В Сербии и Черногории в зону критики попали правящие партии и их лидеры – В. Вуич и М. Джуканович, которые также занимают должности главы государства, а в Албании проходят выступления против правящей Социалистической партии, и ее лидера премьер-министра Э. Рамы.

К слову, в других странах Западных Балкан таких потрясений нет. В Боснии и Герцеговине (БиГ) только недавно были проведены общие выборы, и там идет уже довольно длительный процесс формирования правительства на общегосударственном и энтитетском уровне. Возможно, исполнительная власть будет сформирована в начале следующего месяца, а это уже полгода после обнародования результатов всенародного голосования. Как бывший посол Украины в БиГ скажу, что бывало, правительство в Сараево получало вотум доверия чуть ли не через год после выборов. Там коалиции формируются небыстро. Так что требования отставки правящих партий в этой стране, если бы такие и были, сейчас бессмысленны. Что касается Македонии, то там недавно произошла перезагрузка власти. Новое правительство взяло курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и довольно успешно справилось с этим заданием при частичной поддержке политической оппозиции, когда нужно было принимать довольно болезненное решение о переименовании страны в Северную Македонию. Кстати, я это советовал своему македонскому коллеге, послу Македонии в Загребе, еще в 2011 году.

Что касается Хорватии, то это единственная страна региона, которая является членом и Евросоюза, и НАТО. Понятно, что она отличается более стабильными институтами власти, чем ее балканские соседи. Однако в Загребе тоже периодически возникают различные политические скандалы – но это происходит везде в Европе, где функционируют демократические органы власти. Однако проявлений массового неудовольствия действиями правительства или президента в Хорватии нет. Последние уличные демонстрации здесь прошли в марте 2011 года, но это было уже восемь лет назад. Помню, тогда готовился официальный визит председателя Верховной Рады в Хорватию, и в Киеве сомневались, нужно ли ехать в страну, где происходят демонстрации. Я, как глава дипмиссии Украины в Хорватии, убедил, что ехать нужно, и визит прошел очень успешно. 

Самые крупные общественные протесты все-таки происходят в Сербии. Поводом для их проведения послужили избиение оппозиционного политика и поджег дома журналиста, который написал критический материал о местном руководителе, принадлежащем к правящей партии. И хотя упомянутые преступления уже раскрыты, однако протестное движение, начавшееся несколько месяцев назад, продолжается. В начале протестов президент Сербии В. Вучич заявил, что не подаст в отставку, пока не увидит пять миллионов демонстрантов. Тогда оппозиция взяла соответствующий слоган для проведения протестов: "Один из пяти миллионов". 

16 марта после блокирования радио и телевидения Сербии из-за необъективного освещения событий в стране часть манифестантов ворвалась в здание РТС. Началась потасовка, полиция и жандармерия активно вмешались. Были арестованы организаторы и самые активные участники протестных событий. Это, в свою очередь, вызвало новые возмущения у сербской общественности, которая обратилась к президенту страны с просьбой простить задержанных полицией. В. Вучич сделал жест доброй воли и выпустил арестованных, кроме троих, против которых прокуратура возбудила уголовные дела за нарушение общественного порядка и спокойствия. Один из троих жестко дрался с полицейскими, а двое пытались пронести бензопилу, что было небезопасным для окружающих. Однако Белградский суд отказался вынести обвинительный приговор упомянутой троице и вынес решение об их выпуске на свободу. Президент Сербии обвинил оппозицию в призывах демонстрантов к насилию. В то же время один из лидеров оппозиционного Союза за Сербию В. Еремич, выступая по телевидению, заявил, что воскресные протесты – это малая толика того, что ожидает Сербию в ближайшее время.

В Черногории поводом для скандала послужило видео о передаче ста тысяч евро самым богатым черногорцем – банкиром М. Кнежевичем – на нужды правящей партии во главе с президентом М. Джукановичем. Интересно, что видео было сделано более двух лет назад, очевидно тем самым Кнежевичем в своем офисе. На камеру он говорит, что дает конверт с 97 тысяч евро на нужды партии для Джукановича. Ничего не подозревающий тогдашний мер Подгорицы, кстати, одноклассник Кнежевича, молча забирает конверт в карман. Вот такой снимок в конце января показали все телеканалы Черногории. Я как раз был в это время в командировке в Подгорице – это был эффект разорвавшейся бомбы. Должен только признать, что о том, сколько на самом деле было денег в конверте, и были ли они там вообще, сказать трудно. Поэтому было назначено расследование, но спецпрокурор открыл уголовное дело только против самого давателя мзды – Кнежевича. Сейчас он находится в международном розыске. Однако такая логика действий прокурора не устроила оппозицию и часть общественности, которые вышли на протесты. Нужно отметить, что демонстрации были куда спокойнее, чем в Белграде.

Что касается протестов в Албании, то там общественность протестует против коррупции и якобы связей премьера Э. Рамы с преступным миром.

Давая оценку происходившим событиям в трех упомянутых мною странах Западных Балкан, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Й. Хан заявил, что "поддерживает право демонстрантов на протесты и свободу слова, вместе с тем он осуждает любой вид насилия". Хан на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул: "Есть те, кто думает, что мы должны потребовать от этих стран обеспечения верховенства права, и как военная сила мы можем врываться и менять там власть. Но это не является нашим пониманием верховенства права – мы за транспарентность, демократию и справедливое правосудие. Все политические изменения должны базироваться на демократических процессах, свободных, честных и прозрачных выборах. Мы не будем вести себя как арбитры, указывая, кто является хорошим политиком, а кто плохим, то есть, высказывая, кто должен уйти, а кто должен прийти к власти. Но мы всегда будем защищать демократию в регионе, и экспортировать стабильность в смысле сильных демократических структур, а не удержания существующего порядка вещей".  
   
 

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Тег Албания, Сербия, Хорватия, Черногория, левченко, Балканы , Босния и Герцеговина
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