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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Настоящий дипломат и истинная леди

мнение
Сегодня, 08:04

Готова ли Украина к проведению жестких переговоров?

Напомню, в чем сходство и различия между настоящим дипломатом и истинной леди? Если леди говорит "нет" – это значит "может быть", если же леди говорит "может быть" – это значит "да". Но никогда истинная леди не говорит "да". Если дипломат говорит "да" –  это значит "может быть", если дипломат говорит "может быть" – это значит "нет". Но никогда настоящий дипломат не говорит "нет".

Эту притчу я часто рассказывал на дружеских обедах глав дипломатических миссий, аккредитованных в Загребе, и она у коллег всегда вызывала улыбку и понимание. Но вот, пришел срок окончания моей миссии в Хорватии, и во время прощального ужина кто-то вспомнил уже известную, рассказанную мной ранее притчу. Она опять вызвала умиление, но слово взял посол Канады, с которым мы были в очень хороших отношениях (он этнический украинец, его отец с Ивано-Франковщины). Мой коллега пожелал мне успешного возвращения, и подчеркнул, что посол Украины в Хорватии относится к той категории дипломатов, которые умеют сказать "нет", когда дело касается защиты интересов своего государства. Я очень оценил его слова, потому что, действительно, в стране пребывания сказать "нет" очень непросто. Намного проще, когда это указание Центра. Но есть ситуации, когда ответственность на тебе, и принимать решение нужно лично. А таких случаев было немало. Поверьте, говоря "нет" ты сразу выходишь из зоны комфорта. Но защищать интересы страны – нет задачи важнее. 

Украине нужно научиться вести жесткие переговоры, когда идет вопрос об отстаивании своих национальных интересов перед очень сильным и подготовленным противником. В принципе, я не сторонник жесткой линии – я за сплав твердости и гибкости. По любым вопросам можно переговаривать и достигать соглашений, даже с Москвой. Вопрос только в том, где границы компромисса, ниже которых прямой ущерб украинской государственности.

Отсутствие достаточных знаний и умений вести жесткие переговоры проявилось в конце февраля 2013 года. На шантаж Москвы напрямую применить военную силу мы ответили безнадежно слабо. Как результат, потеря Крыма, который потянул за собой Донбасс. А нужно просто знать классические схемы ведения переговоров, когда тебе угрожают. Собака, которая лает, очень редко кусает. Но точно укусит, если почувствует, что вы испугались. Кому-то явно не хватило спокойствия и уверенности. Ведь угроза применения силы и применение силы – две разные вещи, которые, кстати, осуждаются соответствующими международными Конвенциями. Правда, Россия приняла решение о том, что их национальное законодательство стоит выше международного. Однако я уверен, что Москва все равно ответит за свои агрессивные действия в отношении Украины перед международными судовыми инстанциями. Возникает только законный вопрос: зачем миру нужен такой постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето, который дисквалифицировал международное право, в том числе гуманитарное?

Следующий этап переговоров с Россией, к которым нужно быть готовыми, будет носить жесткий характер и наверняка будет касаться вопросов возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Особенно непросто будет вести разговор по Крыму. После инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе было принято решение по активизации формата стран-подписантов Будапештского меморандума и у Украины появился шанс при участии США и Великобритании, как главных гарантов нашей территориальной целостности, вместе вести переговоры с Москвой. Это могло кардинально усилить переговорные позиции в нашу сторону. Но этот вопрос в МИДе опять провис. Надо было только грамотно начать переговорный процесс, правильно расставить акценты на обсуждаемых проблемах и предвидеть перспективные направления его завершения. Но вместо этого знакомая политико-дипломатическая тишина.  

Нужно понимать, что Кремль готовится к завершающей дипломатической схватке по вопросам Крыма и Донбасса и пытается внести раскол в единую общегосударственную позицию по вопросам возвращения временно оккупированных территорий. Если мы сможем консолидировать позиции по линии президент – правительство – парламент, то у нас есть большая вероятность достичь своей цели. Но если на внутригосударственном поле каждая политическая сила будет ставить различные приоритеты – Украина точно проиграет, даже союзники не помогут. Смогут ли политические оппоненты внутри Украины закопать топоры и вместе ударить по противнику – посмотрим. Все мы ожидаем инициативу от всенародно избранного президента. При этом единство политических сил должно сопровождаться единством украинского общества. Политическим элитам и народу нужно, наконец, проявить мудрость и сплоченность.

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Тег Россия, переговоры, Крым, Донбасс, оккупация, левченко
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