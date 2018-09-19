Не пора ли украинцам сделать исторические выводы?

Как раз в эти дни 360 лет назад в 1658 году гетман Войска Запорожского Иван Выговский и Речь Посполитая подписали документ о присоединении Украины к Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому в качестве третьего государственного субъекта – Великого княжества Русского. Это Гадячский трактат, который провозглашал унию Украины с Польшей и Литвой. Украина-Русь в рамках Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств становилась практически независимым государством. По условиям договора, король Речи Посполитой избирался бы тремя государствами. Высшая законодательная власть в будущем государстве должна была принадлежать национальному собранию депутатов от всех земель. Исполнительная власть в Великом княжестве Русском принадлежала бы гетману, который бы избирался пожизненно и утверждался королем. Гетман входил бы в состав сейма с правом решающего голоса. Устанавливался реестр казаков в 30 тысяч, которые освобождались от уплаты налогов.

В ответ на Гадячский трактат Московский царь Алексей Михайлович обратился к украинскому народу с грамотой, которой провозгласил Выговского предателем и призвал к неповиновению гетману. В ответ Выговский объявляет всем европейским государствам о разрыве с Москвой, которая за спиной казаков начала переговоры с Польшей, после того, как украинские полки помогли Кремлю завоевать Вильнюс и Литву, а еще начала войну со всегда дружественной Киеву Швецией. Тогда Московский царь Алексей Михайлович посылает в Украину стотысячную армию во главе с князьями Ромодановским и Пожарским. Те начинают свою карательную миссию на северо-востоке Украины, взяв в облогу Конотоп, который с четырехтысячным отрядом защищал Нежинский полковник Гуляницкий.

Героическая оборона Конотопа позволила Выговскому собраться с силами, призвать на помощь крымского хана и выступить против московских сил, которые поддерживал лидер промосковской партии среди казаков наказной гетман Беспалый. Летом 1659 года войска Ромодановского и Пожарского были разгромлены наголову. Цвет московской конницы погиб. Московский царь уже готовился к эвакуации из Москвы за Волгу, но в это время польский сейм ратифицировал Гадячский трактат, внеся серьезные поправки в его текст. Киеву было отказано в печатании собственных денег, иметь собственный парламент, изымалось право принимать иностранные посольства, то есть вести собственную внешнюю политику, не была упразднена Брестская церковная уния – вместо этого предлагалась свобода вероисповедания. Кроме того, казаков призывали вернуть имения, насильно захваченные во время Хмельнитчины. Практически провозглашались принципы федеративного, а не конфедеративного устройства, что в смысле государственного строительства того времени да и сейчас вполне нормально. Однако такое решение разозлило многих представителей казацкой верхушки, которые посчитали, что Варшава предлагает меньше, чем это сделала Москва в 1654 года, когда предложила союзные отношения без какой бы то ни было подчиненности Кремлю. Вот это и оказалось фатальной ошибкой в рассуждениях представителей казацкой элиты, которые верили в православную дружбу и поддержку.

Произошел бунт части реестровых казаков против гетмана Выговского, а запорожские казаки, которые имели промосковские убеждения, ударили на Крым и крымский хан со своей конницей покинул Украину. При этом ряд левобережных полков во главе с Полтавским полковником выразили свое неповиновение и заставили отречься от булавы Выговского, избрав гетманом Юрия – сына Богдана Хмельницкого. Таким образом, все результаты победы под Конотопом были нивелированы, и в октябре 1659 года Юрий Хмельницкий был вынужден переподписать Переяславский договор, согласно которому теперь Украина стала занимать полностью подчиненное положение в отношениях с Московским государством.

Запрещалось избирать гетмана без разрешения царя, московские гарнизоны размещались не только в Киеве, но и в Нежине, Переяславе, Брацлаве, Умани. Выводились казацкие войска из Беларуси, Москве возвращались все трофеи, взятые под Конотопом, со своих должностей снимались все полковники, которые разбили московское войско, вводилась смертная казнь против лиц, которые выступали против союза с Москвой. В 1660 году Москва начала боевые действия против Польши на территории Украины, и все левобережные казацкие полки были вынуждены воевать против Речи Посполитой, которая в свою очередь мобилизовала все правобережные казацкие полки. В Украине начинается практически гражданская война, в истории известная как Руина, продлившаяся долгих 26 лет, унося жизни десятков тысяч украинцев и уничтожая сотни украинских сел и городов.

Таким образом, Москва жестоко обманула казацкую верхушку, а Киев, который 360 лет назад мог снова вернуть себе статус известной европейской столицы после 450-летнего существования Киевской Руси (IX-XIII ст.) превратился в подмастерье евроазиатского государства. Николай Костомаров по этому поводу написал: "Так грустно закончилось правление гетмана Выговского, а с ним закончилось Великое княжество Русское. Украинцы показали, что они не в состоянии понять и оценить продукт голов, которые стояли выше от уровня всего народа". Если в 1659 году соотношение украинцев и московитов было один к одному, то через 300 лет московского правления соотношение стало один к трем. Постоянные европейские войны, которые бесконечно велись Россией, как правило, были на украинской территории и за счет местного хозяйства и людей.

Добавить еще три Голодомора в Сталинские времена (10 млн погибших) и Вторую мировую (13 млн – 50% потерь СССР) – вот вам и грустная математика. Сегодня ситуация опять повторяется – аннексия Россией Крыма, оккупация Россией части Донбасса, угрозы со стороны Москвы развязать в Украине гражданскую войну для защиты своих религиозных интересов. Не пора ли всем украинцам, наконец, сделать исторические выводы?