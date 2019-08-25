Неразрывная связь истории Крыма и Украины

Первыми жителями Крыма были ираноязычные племена киммерийцев, которых вспоминают источники еще в 12 ст. до н.э. Вся территория современной Украины тоже была населена в то время этими племенами, за исключением северной части. В 7 ст. до н.э. киммерийцев вытесняют скифы, которые главенствовали на территории Поднепровья и Крыма семь веков. Параллельно на Крымском побережье, устье Днепра и северном Причерноморье появляются греческие колонисты, которые создают свои города-государства. В Крыму первыми были заложены Пантикапей (Боспор), Феодосия, Херсонес (Севастополь), а в устье Днепра построены Борисфен, рядом Ольвия (Очаков) и Тира (Белгород-Днестровский). С середины 1 ст. н. э. Боспор и Херсонес подпадают под управление Рима, сюда приходят первые христиане. В это же время апостол Андрей Первозванный проповедует учение Христа в Поднепровье, включая и Киев.

В 3-4 ст. н.э. на территорию современной Украины, включая и Крым, с территории южной Швеции прибывают многочисленные германские племена готов, которые в Поднепровье разбивают местных славян и создают свое государство с центром Данпарстад – на правом берегу Днепра. После изгнания готов гуннами в союзе со славянами часть готов остается в Крыму и некоторых частях Волыни и Подолья. Остатки их материальной культуры находят до сих пор. В конце 4-го – 5 ст. н.э. в Поднепровье было создано первое в истории всех славян государство антов, тогда же Киев перерастает из торгового поселения в первый славянский город, а славяне начинают прибывать в Крым по своим торговым делам.

В 6-7 ст. Поднепровье и Крым попадают под власть прибывших с востока новых тюркских племен – авар, потом булгар, а в 8 ст. – Хазарского каганата. В это время Константинополь создает в Крыму готскую христианскую епархию, которая как готская православная митрополия просуществовала до 17 ст. В 9 веке Киев борется за освобождение от хазарской опеки, и киевский князь Бравлин идет походом на Крым, где громит хазар и овладевает Херсонесом. Именно через этот порт Киевское государство ведет торговлю с Византией. Во второй половине 10 ст. Великий князь Киевский Святослав разгромил и покорил Хазарский каганат, тем самым освободив Крым от хазарской власти, а на берегу Керченского пролива он построил крепость Тмутаракань, которая контролировала восточный Крым и стратегический проход между Черным и Азовским морями на протяжении почти двух веков.

В 988 г. Великий Киевский князь Владимир идет походом на Крым и крестится в Херсонесе, где мученической смертью погиб от язычников один из первых Римских пап – Климент. Оттуда Великий Владимир Креститель несет христианство как государственную религию в Киевское государство. В 11 ст. в Крыму появляются племена половцев, которые стали основой в формировании крымскотатарской нации. В этногенезе украинцев, которые были потомками первых славян – антов и склавинов, а позже русов, половцы также сыграли важную роль, дополнив исконно славянский народ тюркско-кипчацким компонентом.

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В 13 ст. степной Крым захватывают монголо-татары, а на юге полуострова появляются генуэзцы. Чуть позже в Крымских горах создается страна готов – княжество Феодоро. В 1363 и 1397 гг. Херсонес захватывают войска Великого княжества Литовского, где основу составляли русы Поднепровья, Волыни и Подолья. В 1449 г. крымские татары на большей части Крыма формируют свое национальное государство – Крымскотатарское ханство. В состав ханства вошли также нижнее левобережное Поднепровье, Приазовье и Донецкие степи. В конце 15 ст. южный Крым захватывают турки, которые выгнали генуэзцев и разгромили княжество Феодоро. Турки также контролировали территорию современной Украины от правого берега Днепра в нижнем течении до Дуная.

В 1783 г. после разгрома войск крымского хана и турок всю территорию Крыма аннексирует Россия, которая выселяет с полуострова всех местных христиан, замещая их населением из далеких русских губерний. Начинается политика притеснения и местных мусульман. Крымские татары, которые составляли 97% населения полуострова, начинают массово мигрировать в Турцию. В 1853-56 гг., во время Крымской войны, Россия терпит сокрушительное поражение от экспедиционного англо-франко-турецкого корпуса. Большинство российской армии составляли мобилизованные украинцы, которые проявляли чудеса героизма, но бездарный петербургский генералитет привел войну к поражению и унизительным условиям мира.

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После падения Российской империи, в марте 1918 г. было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Тавриды в составе РСФСР. Большевики начинают уничтожать всех инакомыслящих, включая руководство крымскотатарского меджлиса, который перед этим провозгласил создание Крымской Народной Республики. В связи с тем, что обсуждались модели возможного вхождения Крыма в состав УНР и с целью избавления от большевицкого террора, на полуостров в апреле 1918 г. заходит Запорожский корпус УНР во главе с полковником Болбочаном. Большая часть Крыма была освобождена, но под натиском немецкого военного командования Киев был вынужден вывести корпус с полуострова. В 1919 г. Крым захватили белогвардейцы, которые держались здесь до поздней осени 1920 г., когда опять вернулись красные. Советы в 1921 г. провозглашают создание Крымской АССР в составе РСФСР, и сразу на полуострове начинается голод. С началом войны с фашистской Германией Крым становится ареной жестоких боев. После освобождения полуострова в мае 1944 г. войсками Четвертого Украинского фронта органы внутренних дел по указанию Сталина проводят спецоперацию по депортации всего крымскотатарского народа, а позже местных греков, армян и болгар, огульно обвинив эти народы в коллаборационизме. При этом только в Севастополе в 1942 г. было сформировано два русских национальных батальона СС из "залегших на дно" в советское время бывших врангелевцев.

Очистив Крым от коренного населения, Кремль дает приказ о рекрутировании граждан со всей территории РСФСР на новое место проживания. Прибывают эшелоны с десятками, даже сотнями тысяч русского населения, которое селится в оставленных домах, захватывая подсобное хозяйство всех депортированных народов. Так было создано русское большинство на полуострове. Во время депортации погибли десятки тысяч представителей депортированных народов, особенно крымских татар. Украинский парламент в 2015 г. признал это актом геноцида против крымскотатарского народа.

15 февраля 1954 г. президиум Верховного совета СССР издал Указ "О передаче Крымской области в состав УССР", а 26 апреля 1954 г. Верховный совет СССР принял закон "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Украина взялась поднимать стагнировавшее хозяйство полуострова. Было решено построить Северо-Крымский канал с целью поддержки земель степного Крыма днепровской водой. Обеспечение водой Днепра дало возможность построить в северном Крыму предприятия-гиганты, такие как Крымский титан и Крымский содовый. В феврале 1991 г. Крымская область стала автономной республикой в составе УССР. 5 мая 1992 г. Верховный совет Крыма провозгласил Акт государственного суверенитета в составе Украинского государства. В январе 1994 г. в Крыму прошли выборы в Верховный совет и президента Крыма. Однако 17 марта 1995 г. Верховный совет Украины отменил конституцию Крыма 1992 г. вместе с должностью президента. Статус Крыма как автономии закрепила Конституция Украины 1996 г. и Конституция АРК 1998 г. В 1997 г. между официальными Киевом и Москвой был подписан договор о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Оккупация Крыма Россией в марте 2014 г. стала первым в послевоенной истории актом попытки аннексии после аншлюса Австрии фашистской Германией в 1938 г. Ни официальный Киев, ни все международное сообщество не могут принять агрессивные действия Кремля и требуют возвращения полуострова его законному владельцу – Украинскому государству, с территорией которого Крым связывает тысячелетняя история.

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