Независимость Украины и ее защитники – ветераны (укр)

Боротьба нашого народу за незалежність тривала багато століть. Національна пам'ять українців зберігає спомини про подвиги та жертовність наших пращурів на цьому важкому, политому кров'ю шляху, що лише наприкінці ХХ ст. призвів до проголошення незалежності України і створення власної самостійної держави, а фактично відновлення державності, що згасла наприкінці 1920 року. Від 2014 року уособленням захисників України стали Герої Небесної Сотні, вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України. Українські воїни та добровольці зруйнували міф про непереможність російської армії. Звитяга українського вояцтва під час російсько-української війни дала країні нових героїв — чоловіків та жінок української армії і силових структур, що воюють на Сході.

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Спланована збройна агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції Збройних Сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Окупація АР Крим та м. Севастополь стала лише першим кроком, спрямованим на відрив незалежності і суверенітету України. Наступним етапом агресії стала спроба дестабілізувати ситуацію у східних та південних регіонах України з метою реалізації проекту "Новоросія". Цьому вдалося перешкодити, але російські регулярні війська та керовані ними незаконні збройні формування окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України. У результаті збройної агресії проти України загинули більше 14 тис. осіб, декілька десятків тисяч було поранено. 1 млн. 584 тис. мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи. На окупованих територіях панує страх та терор, окупаційна влада діє репресивними методами і залякуваннями, системно і масово порушує права людини і свободи. Економіка Донбасу майже повністю зруйнована. Активну фазу збройного нападу проти України вдалося зупинити завдяки мужності українського народу, який став на захист своєї Батьківщини у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших оборонних та правоохоронних органів, а також добровольчих підрозділів. Захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність вже загинули тисячі захисників України.

Воїни Русі-України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, воїни Дієвої Армії Української Народної Республіки та Галицької Армії Західноукраїнської Народної Республіки, воїни Антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни, воїни Української Повстанської Армії протягом століть мужньо билися із агресором у тисячах битв та боїв, здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю.

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Історія циклічна, і боротьба з ворогами України вже тягнеться віками. Орша, Конотоп, Крути, Вапнярка, Гурби, Савур-Могила, Донецький аеропорт, Дебальцево – у цих та сотнях інших боїв українське вояцтво самовіддано, не шкодуючи себе та знищуючи ворогів, боронило Україну від одного і того ж агресора.

Україна крокує до своєї 29-ої річниці своєї Незалежності, яку століттями боронили захисники Вітчизни, поливали своєю кров’ю і потом. І тим, хто навіть розмірковує потривожити державні основи неньки-України, прийдеться вступити у кривавий танок з її оборонцями. Ветерани завжди поруч з Батьківщиною, тільки нехай вона покличе.

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